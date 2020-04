12 voitures V6 les plus malades que l’on puisse acheter (et 3 V4) | Les choses

Avec des mises à niveau régulières de la technologie et de la puissance des moteurs, les moteurs V6 sont de plus en plus rares. Les constructeurs automobiles se tournent lentement vers des moteurs à quatre cylindres plus petits au lieu des V6, après avoir fixé leur objectif sur une économie de carburant plus élevée que les autres moteurs offrent.

L’absence de nombreuses berlines moyennes et grandes est une autre raison de la diminution du nombre de V6. Les consommateurs sont apparemment passés à des VUS multisegments tendance.

Cependant, cela ne signifie pas qu’ils sont partis et ne peuvent plus être retrouvés. Le six cylindres a toujours son respect dans l’industrie automobile, et les progrès et les améliorations modernes signifient que le moteur s’est considérablement amélioré au fil des ans.

Si vous ne voyez pas un moteur V6 aussi souvent, voici une compilation de certaines des meilleures voitures V6 et V4 disponibles aujourd’hui. Lisez la suite pour en savoir plus sur les types de moteurs de voiture.

15 Porsche Panamera 2020

La Porsche Panamera est une voiture de luxe réputée pour les impressionnantes caractéristiques technologiques qu’elle offre. La nature imposante de la voiture et sa cabine bien aménagée sont des caractéristiques qui distinguent le véhicule des autres. Bien que la Panamera soit sportive et agile, elle offre toujours à ses utilisateurs une conduite confortable.

14 Audi S4 2019

L’Audi S4 est une berline dotée d’un puissant moteur V6 biturbo. La voiture est livrée avec un intérieur à la fois confortable et pratique et un mécanisme de voiture qui offre aux utilisateurs une conduite composée. Le S4 est livré avec un style à quatre portes qui est assisté d’un prix réduit de 2200 $.

13 Mercedes-Benz S 450 2019

La Mercedes-Benz S450 est le porte-drapeau de tous les moteurs V6. La classe S est équipée d’un moteur V6 de 3,0 litres à double turbocompresseur qui facilite considérablement la vitesse de la Mercedes. Le système de transmission intégrale 4Matic équipe la traction arrière. La classe S propose également des moteurs V12 et V8 biturbo.

12 Audi S5 Sportback 2019

L’Audi S5 est livrée avec un intérieur pratique et est une configuration élégante à hayon spacieuse. Le moteur du véhicule offre aux utilisateurs une conduite calme et excitante. Le prix du véhicule commence à un prix de 44 200 $; la variante S5 est cependant beaucoup plus chère que les modèles précédents.

11 Mercedes-Benz SL 450 2019

La Mercedes-Benz SL450 est le mélange idéal de performances et de luxe. Le SL allie confort et tenue de route sportive pour établir des normes élevées pour les utilisateurs. L’intérieur du véhicule est bien équipé pour offrir des fonctions divertissantes aux conducteurs, sans oublier le toit rigide à commande électrique qui se replie instantanément en appuyant sur un bouton.

10 Dodge Challenger SXT 2020

La Dodge Challenger SXT est équipée d’un moteur V6 de 4,6 litres. Le moteur fonctionne en parfaite harmonie avec le couple impressionnant de 268 livres-pied. Quel que soit le groupe motopropulseur, le Challenger a impressionné tout le monde par sa maniabilité supérieure et composée à l’aide de fonctionnalités technologiques conviviales.

9 Genesis 2019 G90 3.3T

La Genesis est comme le frère aîné de la version G70. Ce modèle met fortement l’accent sur la conduite décontractée par rapport à une conduite sportive. C’est pourquoi il est livré avec une suspension adaptée à une conduite en douceur; la suspension est habilement complétée à l’intérieur à l’aide d’un espace de sièges généreux.

8 Audi A7 Premium 2020

L’Audi A7 2020 est réputée pour son intérieur élégant. La capacité d’assise idéale et l’espace de chargement ajoutent aux niveaux de confort. Le puissant moteur V6 aide à propulser l’A7 au sommet de la catégorie des voitures de luxe. Le moteur turbocompressé est capable de produire 335 ch et 369 lb-pi de couple.

7 Kia Cadenza Premium 2019

Bien que les acheteurs de voitures ne soient pas enclins à dépenser leur argent pour de grandes berlines, il est difficile de comprendre pourquoi les gens n’achèteront pas la Kia Candenza. La voiture est parfaitement équilibrée et confortable à conduire grâce aux fonctionnalités pratiques que le véhicule offre en abondance. La voiture peut générer 290 chevaux et peut naviguer et accélérer en toute confiance.

6 Audi A8 2020

L’Audi A8 a subi une refonte complète au cours de l’année modèle 2019. Comme les autres compagnons, l’Audi A8 dispose d’un impressionnant moteur V6. Le moteur turbocompressé de 3,0 litres est capable de fournir la puissance de 335 chevaux au véhicule. L’A820 2020 peut gagner de la vitesse en toute confiance grâce au grand mécanisme de suspension qu’il possède.

5 Coupé Jaguar F-Type 2020

Ceci est une autre voiture amusante qui combine les éléments de luxe avec confort. La voiture de sport britannique est dotée d’un moteur V6 qui génère la puissance de 340 chevaux sous le capot. L’excellente réponse à l’accélération du coupé Jaguar de type F élève son rang parmi les autres véhicules de la même catégorie.

4 Toyota Camry XLE V6 2020

Les fortes cotes de fiabilité de la Toyota Camry et ses nombreuses fonctionnalités technologiques en font l’une des meilleures voitures du marché. La Camry est confortable et extrêmement amusante à conduire, et est équipée d’Apple Car Play et d’un mécanisme d’avertissement de collision. Le puissant moteur Camry produit un excellent 41 mpg sur l’autoroute et 29 mpg en ville.

En prenant du recul, jetons un coup d’œil aux trois meilleures voitures V4 disponibles.

3 Volkswagen Golf GTI 2018 (V4)

Chaque Volkswagen GTI est équipée d’un moteur V4 turbocompressé de 220 chevaux. La GTI est excellente hors du bloc et ne souffre pas de ce que les critiques appellent un décalage turbo. La transmission manuelle à six vitesses de série offre une excellente performance par rapport aux autres voitures de la même catégorie. Le modèle peut se déplacer à 24 mi / gal en ville tout en se déplaçant à 32 mi / gal sur l’autoroute.

2 Exclaim Kia Soul 2019 (V4)

Le Kia Soul Exclaim est propulsé par un moteur V4 turbocompressé qui peut générer 201 chevaux. Le moteur de 1,6 litre est le plus puissant de la gamme Soul. Le moteur est également associé à la transmission automatique à double embrayage à sept rapports. De plus, croyez-le ou non, le petit moteur est capable de fournir une performance puissante.

1 Mazda Touring 2018 (V4)

C’est une autre voiture qui a impressionné tout le monde avec ses impressionnantes mécaniques de conduite. Le moteur quatre cylindres de 2,5 litres est associé à une transmission manuelle à six vitesses, qui est capable de fournir une performance fougueuse. Le moteur très efficace est capable d’atteindre 36 mi / gal sur l’autoroute et 27 mi / gal sur route.

