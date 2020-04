13 hommes célèbres que Khloe Kardashian a datés | Les choses

Khloe Kardashian est célèbre pour son apparition dans l’émission de télé-réalité Keeping Up With The Kardashians aux côtés de ses soeurs et mère tout aussi célèbres. L’émission, qui a été créée en 2007, suit la vie des Kardashian, y compris leur carrière, leur dynamique familiale et la vie amoureuse des filles.

Khloe Kardashian est actuellement célibataire et a une fille qu’elle partage avec son récent ex, Tristan Thompson. Au début, il semblait que Khloe avait trouvé son bonheur et son véritable amour à Tristan, mais le basketteur a dû être lâché après avoir trompé la star de la télé-réalité, pas une mais deux fois. Khloe était également mariée à un autre basketteur qui, tout comme Tristan, avait de multiples relations.

À l’heure actuelle, Khloe se concentre sur l’éducation de sa fille. Elle n’est pas pressée de revenir sur la scène des rencontres, et si jamais elle décide de sortir avec elle, voici une liste des hommes avec qui elle a déjà fini.

13 Le papa de son bébé, Tristan Thompson

Malika Haqq, la meilleure amie de Khloe est celle qui s’est présentée Tristan et Khloe en août 2016. Après un an de fréquentation, le couple a annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble. Khloe a accouché en avril 2018, quelques jours après que Tristan a été filmé avec une autre femme. Khloe l’a largué quelques mois plus tard après l’avoir trompée une deuxième fois. La deuxième fois, c’était avec un ami proche de la famille Kardashian.

12 Sa romance avec Odell Beckham Jr. n’est pas allée loin

Le joueur de la NFL Odell Beckham Jr. et Khloe ont été liés aux alentours de juin 2016. Le couple a été vu flirter lors d’une fête. Bien que les deux semblent être à l’aise l’un avec l’autre, des sources confirment que la romance n’est pas allée loin. Un mois plus tard, Khloe était passée à un autre homme.

11 Elle était avec Trey Songs pendant une courte période

Les gens ont commencé à spéculer sur le fait que Khloe voyait le musicien Trey Songs vers juillet 2016. Le couple a également été aperçu ensemble lors du 32e anniversaire du chanteur. Cependant, comme elle a mentionné plus tôt une aventure avec Odell, l’étincelle n’a pas duré longtemps. À la fin du mois de juillet, il n’était pas question que les deux soient ensemble.

10 était avec la superstar James Harden pendant quelques mois

Le basketteur James Harden et Khloe se sont rencontrés en juin 2015. Les deux se sont présentés lors de la fête d’anniversaire de Kanye West. Harden était avec Khloe pendant que son ex-mari Lamar Odom a fait une surdose de drogue dans un bordel de Vegas et a presque perdu la vie. Le couple s’est séparé en février 2016.

9 Elle a toujours eu le béguin pour Rick Fox

Khloe est également sortie avec le basketteur à la retraite Rick Fox avant de se réunir avec James Harden. Rick et Khloe ont une fois eu un rendez-vous au hot spot mexicain Casa Vega qui est près de Sherman Oaks à Los Angeles. Les deux étaient amis avant leur date de week-end en mai. Une source confirme également que Khloe a toujours eu le béguin pour Fox.

8 Elle était avec French Montana parce qu’elle se sentait seule et destructrice

Khloe a eu une relation intermittente avec le rappeur américain French Montana entre 2013 et 2014. Dans un épisode de Kourtney & Khloe Take the Hamptons, Khloe a admis que l’une des raisons pour lesquelles elle avait décidé de sortir avec French Montana était parce qu’elle se sentait seule et destructrice après se séparer de son mari.

7 Elle a assisté à de nombreux concerts avec Matt Kemp

Matt Kemp est un joueur de basket-ball professionnel américain. Khloe était romantiquement impliquée avec Matt en 2013. À ce moment-là, Khloe avait déjà demandé le divorce de Lamar Odom avec qui elle était ensemble depuis 2009. Le joueur de baseball et la star de télé-réalité aimaient assister à des concerts ensemble.

6 Le jeu était son premier après sa scission

The Game est un autre rappeur auquel Khloe a été lié. Le duo a commencé à traîner ensemble à Los Angeles vers la fin de 2013 jusqu’au début de 2014. Le jeu était le premier homme avec qui Khloe était depuis sa séparation de son mari. La rumeur dit que le rappeur est également sorti avec Kim Kardashian vers 2006.

5 Elle était mariée à Lamar Odom

Khloe a rencontré l’ancien joueur des Lakers de la NBA, Lamar Odom, en 2009. Après un bref engagement, le couple a fait le lien en septembre 2009. Lamar a eu de nombreuses affaires et abusé de drogues alors qu’il était marié à Khloe. Khloe a demandé le divorce en 2013. Elle a brièvement suspendu la procédure de divorce en 2015 lorsque Lamar se remettait d’une surdose et a repris le divorce en 2016.

4 Elle a fait avec Terrence J

Terrence J est un présentateur de nouvelles pour le même réseau qui diffuse l’émission de télé-réalité Kardashians, Keeping Up With The Kardashians. En 2009, Khloe et Terrence ont déclenché des rumeurs de rencontres après avoir été surpris en train de se faire comprendre. La sœur de Khloe, Kourtney pense que les deux avaient une bonne chimie et auraient dû donner une chance à la relation.

3 Derrick Ward était avec Khloe au Mexique pour son 30e anniversaire

Derrick Ward est un ancien joueur de la NFL. Il a joué pour les Jets de New York, les Buccaneers de Tampa Bay et les Texans de Houston. Il avait également un intérêt pour l’un des Kardashian en 2009. Selon une source, Khloe et Derrick ont ​​passé quelque temps au Mexique à l’occasion du 30e anniversaire de Kourtney.

2 Rashad McCants continue de nier la tromper

Khloe affirme également qu’elle est sortie avec le joueur de la NBA Rashad McCants en 2009. Elle a fait cette confession lors d’un épisode de Kourtney et Khloe Take Miami, une série dérivée de l’émission de téléréalité des Kardashians. Khloe affirme également que Rashad l’a trompé mais l’athlète continue de nier les allégations.

1 Le père de Romeo Miller n’a pas approuvé leur relation

Le rappeur Romeo Miller affirme qu’il est sorti avec Khloe en 2007 alors qu’il était lycéen. Il a également déclaré que son père, le rappeur Master P, n’approuvait pas la relation. Le père a expulsé Khloe de sa maison à plusieurs reprises lorsque les deux étaient ensemble. Leur relation a duré près d’un an.

