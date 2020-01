13 raisons pour lesquelles la saison 4: tout ce que nous savons jusqu’à présent

Tout comme la troisième saison de 13 Reasons Why est arrivée, il a déjà été révélé que la série reviendrait pour une quatrième et dernière saison. En tant que l’une des émissions les plus controversées de Netflix, nous nous attendons à ce que la dernière saison se termine avec un coup. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur 13 Reasons Why saison 4.

Lancé pour la première fois en 2017, 13 Reasons Why a eu un début explosif et controversé sur Netflix. Basé sur le roman du même nom de Jay Asher. Auparavant, ils n’avaient pas peur de se détourner du contenu graphique du suicide et des agressions sexuelles, de nombreux abonnés considéraient la série comme fraîche et super percutante.

Bien que la série ait peut-être connu une baisse de qualité, cela n’a pas empêché les fans de revenir saison après saison. Et avec une dernière saison à venir, nous nous attendons à une fin grandiose.

La saison 4 est-elle la dernière saison de 13 raisons?

Absolument. Il a déjà été confirmé par divers médias que la quatrième saison sera la dernière. De nombreux fans seront attristés par cela, mais pour le bien de l’histoire, il est juste de terminer à quatre heures.

Compte tenu du nombre de personnages dans l’histoire, il y a toujours un potentiel de spin-off.

Quelle est la date de sortie de 13 Reasons Why?

Une nouvelle saison de 13 Reasons Why arrive chaque année depuis 2017.

Chaque saison suivante est arrivée un peu plus tard que la précédente. La première saison est arrivée en mars, la deuxième saison en mai et la troisième saison en août. Si la dernière saison emboîte le pas, nous pourrions potentiellement voir une date de sortie à l’automne.

La dernière saison arrivera certainement en 2020, pour l’instant, ce n’est qu’une question de moment.

Date de sortie potentielle: été / automne 2020

Qui fait partie du casting de 13 Reasons Why season 4?

Les acteurs suivants sont susceptibles de revenir pour la dernière saison de 13 Reasons Why:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Clay JensenDylan MinnettePrisoners | Laissez-moi entrer | Ne respirez pasAni AcholaGrace SaifDoctors | Sortie | World of Warcraft: Bataille d’AzerothTony PadillaChristian NavarroVinyl | Palissandre | The TickJessica DavisAlisha BoeParanormal Activité 4 | Amusement | Teen WolfJustin FoleyBrandon FlynnTrue Detective | BrainDead | Semble que KillAlex StandallMiles HeizerNerve | Rails et cravates | Love, SimonLainie JensenBrenda StrongStarship Troopers | Desperate Housewives | SpaceballsZach DempseyRoss ButlerShazam! | Riverdale | Teen WolfTyler DownDevin DruidLouder Than Bombs | Imperium | Macbeth UnhingedLes anciens acteurs feront-ils un retour?

L’éléphant dans la salle pour la troisième saison était de savoir si Katherine Langford allait revenir. En fin de compte, l’histoire de Hannah Baker s’est terminée avec la deuxième saison, donc le personnage n’est pas revenu.

Il est plus que probable que ce sera également le cas pour la quatrième saison. Étant donné que le personnage est décédé lors de la première saison, elle ne pouvait revenir que dans des flashbacks ou si un personnage l’hallucine / l’imagine.

Justin Prentice reviendra-t-il en tant que Bryce Walker?

Deuxième verset similaire au premier. À moins que Bryce ne fasse une autre vidéo ou ne revienne dans des flashbacks, il est très peu probable que Justin Prentice revienne pour reprendre son rôle.

Nouvelles de casting pour la saison 4

Nous avons enfin quelques nouvelles de casting pour la saison 4! Natalia Lander de The Middle et de la série Disney Channel Goldie and Bear a été interprétée comme Amanda. Jusqu’à présent, elle a été crédité pour apparaître dans le deuxième épisode de la quatrième saison.

Nouvelles de casting pour # 13ReasonsPourquoi! L’actrice du milieu @Natalie_Lander a été castée «Amanda». Elle a été crédité pour apparaître dans le deuxième épisode de la saison 4. pic.twitter.com/LmNc6LUf42

– Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 29 janvier 2020

Que pouvons-nous attendre de la dernière saison 13 Reasons Why?

Le réseau de mensonges tissé par Ani et le groupe devra se défaire lors de la dernière saison.

Alex a été révélé comme le meurtrier de Bryce mais Monty, après sa mort, a été blâmé pour le meurtre à la place. Le groupe a choisi d’accepter le mensonge selon lequel Monty avait assassiné Bryce car cela effacerait le nom de Clay.

La menace imminente est l’ami de Monty, Winston. Le couple avait passé la nuit ensemble le soir du meurtre de Bryce, mais Monty a été tué avant qu’il ne puisse effacer son nom.

Winston est déterminé à effacer le nom de Monty. Il a confronté Ani sur les mensonges qu’elle et ses amis avaient répandus. Bien que Winston ne sache pas encore qui est le tueur, sa détermination le conduira probablement à découvrir que c’était Alex.

Si la vérité se révèle qu’Alex a assassiné Bryce, alors tout le groupe, y compris le père d’Alex, pourrait être accusé d’accessoire au meurtre.

Et les armes?

Il a été démontré qu’un bateau de pêche avait découvert les fusils jetés par Tony et Clay.

Cela pourrait ramener Tyler et ses plans initiaux de tirer sur le lycée. Bien qu’il sache ce qui s’est passé cette nuit-là, le député Standall n’a pas approfondi le problème.

Avec une grande quantité de preuves à déposer sur le bureau du département de police, ils n’auront d’autre choix que de poursuivre d’éventuels coupables. Malgré les discussions avec Tyler, Clay et Tony étaient ceux qui ont jeté les armes, ce qui en fait un autre crime qui pourrait être épinglé sur Clay.

Les atrocités commises dans le club-house seront-elles révélées?

Au cours de la deuxième saison, il a été révélé que le club-house, utilisé par les athlètes de l’école, était l’endroit où les jocks emmenaient les filles pour avoir des relations sexuelles avec elles, se terminant souvent par des agressions sexuelles et des photos des filles.

Après la découverte des polaroïds, ils auraient pu être utilisés comme preuve accablante contre Bryce et les autres qui avaient agressé sexuellement les étudiants. Avant de pouvoir les utiliser, Nina, victime de viol elle-même, avait volé les polaroïds et décidé de les brûler, détruisant toutes les preuves de ce qui se passait dans le club-house.

Nina n’était pas dans la troisième saison et l’intrigue secondaire du club-house était apparemment oubliée. Bryce n’étant pas le seul violeur de l’école, les autres doivent également être arrêtés pour leurs crimes, de préférence arrêtés et non assassinés.

Quel est le statut de production de 13 Reasons Why Season 4?

Statut actuel de production: post-production (29/01/2020)

Grâce aux messages Twitter sincères de certains des acteurs impliqués dans la série, nous avons maintenant la confirmation que le tournage s’est terminé en décembre 2019:

nous avons officiellement enveloppé 13 raisons pour lesquelles l’autre soir. ça a été 4 ans qui ont changé la vie de la série, et une époque / un chapitre que je n’oublierai pas. super reconnaissant envers toutes les personnes impliquées. ravis de voir la dernière saison l’année prochaine. c’est emo.✌️

– Dylan Minnette (@dylanminnette) 22 décembre 2019

Combien d’épisodes la saison 4 sera-t-elle diffusée?

Bien que cela n’ait pas été confirmé, la dernière saison devrait diffuser 13 épisodes. Au moment de cette mise à jour, IMDb a encore la quatrième saison en baisse pour seulement huit épisodes.

Les trois saisons précédentes ont toutes diffusé 13 épisodes, et nous prévoyons que la quatrième et dernière saison suivra.

La dernière saison sera-t-elle disponible pour diffuser en 4K?

13 Reasons Why est disponible en streaming en 4k depuis la première saison.

Des titres d’épisode encore dévoilés?

Jusqu’à présent, le seul titre révélé pour les épisodes de la saison 4 est l’épisode 4:

SaisonÉpisodeTitre41TBA42TBA43TBA44Senior Camping Trip45TBA46TBA47TBA48TBA49TBA410TBA411TBA412TBA413TBA

Netflix a-t-il publié une bande-annonce pour 13 Reasons Why?

Une bande-annonce pour la dernière saison ne sera disponible qu’au moins au printemps ou à l’été 2020.

Y a-t-il un spin-off prévu pour 13 Reasons Why?

Au moment de la rédaction de ce document, un spin-off n’était pas prévu pour 13 Reasons Why.

En 2018, un tweet populaire a fait le tour d’un fan présentant sa propre idée pour un spin-off de 13 Reasons Why.

13 Reasons Why devraient faire un spin-off avec la liste de 11 raisons pour lesquelles Hannah ne le fait pas, appelez-le ’11 Reasons Why Not ‘et faites-le basé sur une vie alternative où Hannah ne s’est pas suicidée et le monde est un endroit beaucoup plus heureux

– Shelby (@ItsShelbyMariee) 29 mai 2018

Il est très peu probable que cela se produise, mais même si cela était diffusé en série limitée ou spéciale unique, de nombreux fans seraient heureux de voir Katherine Langford reprendre son rôle.

Vous attendez avec impatience la sortie de 13 Reasons Why saison 4? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!