14 avril Sorties Blu-ray, numériques et DVD

Sorties Blu-ray, numériques et DVD du 14 avril

Nouveaux films sur Blu-ray / DVD

Sous-marin

Une équipe de chercheurs sous-marins doit se mettre en sécurité après qu’un tremblement de terre ait dévasté leur laboratoire souterrain.

Just Mercy

Une histoire vraie puissante qui suit le jeune avocat Bryan Stevenson et sa bataille pour la justice alors qu’il défend un homme condamné à mort malgré des preuves prouvant son innocence.

Final Kill

Un thriller plein d’action sur un spécialiste de la protection qui prend un dernier emploi pour protéger un couple se cachant au Costa Rica de la foule.

Transfert

Joshua doit protéger sa sœur jumelle, Emma, ​​qui possède des capacités surnaturelles et la garder à l’abri d’un agent secret imparable les chassant pour une expérience dans un programme gouvernemental classifié.

Le chat et la lune

Tandis que sa mère cherche un traitement en cure de désintoxication, l’adolescent Nick (Wolff) vient à New York pour rester avec Cal (Epps), un ami musicien de jazz de son défunt père. Pendant son séjour, il se fait des amis qui lui montrent ce que la ville a à offrir.

Involontaire

Une jeune femme a réprimé le souvenir d’avoir tué quelqu’un quand elle avait douze ans. Treize ans plus tard, cette mémoire revient. Avec Elizabeth Lail, Nathan Keyes, Hannah Westerfield et Jay Jay Warren.

Le renouveau du vinyle (DVD)

Comprend des interviews de Nick Mason (Pink Floyd), Philip Selway (Radiohead), Ade Utley (Portishead), Joel Gion (The Brian Jonestown Massacre), The Orielles, CASSIA et autres! Réalisé par les créateurs du célèbre Last Shop Standing, ce nouveau film, The Vinyl Revival, retrace l’incroyable renouveau du vinyle au cours des dernières années. Le film explore les pourquoi et les comment avec des experts de l’industrie, des artistes, des propriétaires de magasins de disques, des fans de vinyle et bien d’autres.

Zoo de Delta (DVD)

La lutte pour l’indépendance de la Lituanie en 1991 a donné à un groupe de jeunes hommes la possibilité d’être des héros, en tant que membres d’une unité des forces spéciales ultra secrète visant à contrer l’agression soviétique. Chaque membre a reçu un surnom d’animal, d’où l’unité était connue comme le zoo. Ce documentaire ludique raconte l’histoire cachée d’une tentative courageuse, passionnée et juvénile contre les pouvoirs qui étaient autrefois.

Rééditions

Tasse en métal

Avec un charme de tueur de dame et un jeu qui peut égaler les outils de jardinage, Kevin Costner rejoint le cinéaste de Bull Durham Ron Shelton pour une autre histoire amusante des jeux auxquels les gens jouent.

Action du tigre

Van Johnson est Carson, un capitaine de mer mercenaire prêt à tout faire si le prix est correct, dans cette aventure de la guerre froide au milieu des contrées sauvages de la Grèce et de l’Albanie.

Le Golem

Largement reconnue comme la source du mythe de Frankenstein, l’ancienne légende hébraïque du Golem a fourni à l’acteur / réalisateur Paul Wegener la substance d’un des films les plus aventureux du cinéma muet allemand.

ange

De Ernst Lubitsch vient cette comédie romantique avec la grande Marlene Dietrich (The Blue Angel, Desire) comme la femme infidèle d’un diplomate étranger.

La vie du Bengal Lancer

De Henry Hathaway vient cette aventure pleine d’action mettant en vedette l’icône de l’écran Gary Cooper dans l’histoire passionnante des hommes héroïques qui gardaient le périlleux col de Khyber de l’Empire britannique en Inde.

Cattle Annie And Little Britches

De Lamont Johnson vient cette aventure occidentale décalée sur les exploits audacieux de deux adolescents à sensations fortes qui décident de devenir hors-la-loi.

Beau Geste

De William A. Wellman vient cette aventure épique mettant en vedette les légendes de l’écran Gary Cooper, Ray Milland, Robert Preston et Susan Hayward

Meurtre qu’il dit

De George Marshall vient cette comédie policière hilarante sur Pete Marshall (Fred MacMurray), un employé de la Trotter Polling Company, qui est envoyé sur les routes secondaires et dans les bois à la recherche d’un autre sondeur disparu.

Surnaturel

En dehors de ses rôles de comédie habituels, la légende de l’écran Carole Lombard partage la vedette avec l’icône occidentale Randolph Scott dans ce conte effrayant d’une femme possédée par l’âme sombre d’un meurtrier.

Le grand saut

Leni Riefenstahl incarne un paysan italien dont la vie simple est bouleversée lorsqu’une série d’urbains envahit les pistes pour des vacances au ski.

Jungle Queen: édition spéciale 2k restaurée

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le haut commandement nazi envoie des agents dans la jungle africaine pour attiser les tribus tongghili locales contre les alliés britanniques. Cela leur permet de planter le commandant Elise Bork, se faisant passer pour un scientifique, et son subordonné, Lang, au sein de la ferme expérimentale de Tambosa.

Raiga: Dieu des monstres (DVD)

Le réchauffement climatique entraîne une fonte excessive de la calotte polaire sud, perturbant l’écosystème terrestre. La glace qui recule ramène à la vie des créatures marines anciennes et dormantes, des monstres qui jettent leur dévolu sur le Japon.

Nouveau sur Digital HD

Trolls World Tour (VOD uniquement)

Rejoignez Queen Poppy et Branch dans leur dernière aventure alors qu’ils se mettent à apporter l’harmonie et à unifier les six tribus trolls consacrées à différents types de musique.

La section rythmique

Blake Lively et Jude Law jouent dans ce thriller bourré d’action des producteurs de James Bond. Après avoir découvert que la mort de sa famille n’était pas un accident, Stephanie (Lively) se transforme de victime en assassin, cherchant à se venger des responsables.

Fantasy Island

Une adaptation d’horreur de la populaire émission de télévision des années 70 sur une île magique.

Green Rush (clip exclusif)

Basé sur des événements réels choquants, ce thriller captivant suit un criminel sadique et ses hommes qui envahissent une ferme de marijuana appartenant à un jeune cultivateur et à son amant enceinte, désespérés de voler leur trésor caché d’argent.

Rencontres rapprochées du cinquième type (clip exclusif)

Close Encounters of the Fifth Kind présente les informations les plus controversées jamais divulguées au public. Les dénonciateurs et les experts scientifiques mettent les téléspectateurs face à face avec les visiteurs extraterrestres et leur message pour l’humanité.

TV sur Blu-ray et DVD

V: La bataille finale

Est-ce qu’il y a de la vie? Enfin, nous le savons. Parce qu’ils sont là. Des vaisseaux spatiaux extraterrestres avec des passagers semblables à des humains sont venus sur Terre. Ils disent qu’ils viennent en paix pour la nourriture et l’eau. L’eau qu’ils trouvent dans nos réservoirs. La nourriture qu’ils trouvent se promène partout sur deux jambes.

Escouade de police: la série complète

Rejoignez le détective Frank Drebin (Leslie Nielsen) et le capitaine Ed Hocken (Alan North) alors qu’ils résolvent les cas les plus difficiles – pleins de tous les gags de vue, jeux de mots et autres qui ont rendu la série célèbre! Créé par David Zucker, Jerry Zucker et Jim Abrahams, qui nous ont donné d’autres classiques tels que Airplane! et la série Naked Gun.

Madame la secrétaire: la dernière saison (DVD)

La saison six voit Elizabeth (Téa Leoni) nouvellement élue présidente des États-Unis, rencontrant les défis et la splendeur de la plus haute fonction des États-Unis avec le premier gentilhomme Henry (Tim Daly) et sa famille.

Madame la secrétaire: la série complète (DVD)

Téa Leoni incarne Elizabeth McCord, la secrétaire d’État astucieuse et déterminée qui mène la diplomatie internationale et contourne le protocole alors qu’elle négocie des questions mondiales et nationales, tant à la Maison Blanche qu’à la maison.

Criminal Minds: The Final Season (DVD)

Après des années d’impasses de vie ou de mort, des confrontations tendues et des confrontations avec les tueurs les plus dangereux en vie, les meilleurs et les plus brillants de l’Unité d’analyse comportementale du FBI atteignent enfin leurs derniers cas dans leur 15e et dernière saison.

Criminal Minds: The Complete Series (DVD)

Au cours de 15 saisons époustouflantes, le BAU brave les risques professionnels et les coûts personnels de traduire les tueurs en justice. Cette série palpitante et acclamée possède une distribution de premier plan, notamment Joe Mantegna, Paget Brewster, Matthew Gray Gubler, A.J. Cook, Aisha Tyler, Kirsten Vangsness, Adam Rodriguez, Daniel Henney, Thomas Gibson, Lola Glaudini, Damon Gupton, Jennifer Love Hewitt, Shemar Moore, Mandy Patinkin et Jeanne Tripplehorn.