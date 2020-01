14 janvier Sortie Blu-ray, numérique et DVD

Bienvenue dans la rubrique Blu-ray, Digital HD et DVD du 14 janvier de ComingSoon.net!

Nouveaux films sur Blu-ray / DVD

Homme Gémeaux

Will Smith est la vedette du jeu d’action non-stop de Ang Lee, réalisateur primé aux Oscars. Le tueur à la retraite (Smith) est forcé de fuir et se retrouve chassé par son ultime adversaire – un clone plus jeune de lui-même.

Maléfique: Maîtresse du mal

L’histoire du méchant le plus emblématique de Disney se poursuit dans cette suite mettant en vedette Angelina Jolie. Maléfique et sa filleule Aurora commencent à remettre en question les liens emmêlés qui les lient alors qu’ils sont tirés dans des directions différentes par des noces imminentes, des alliés inattendus et de nouvelles forces en jeu.

Monsieur l’Amérique (DVD)

Un cinéaste suit Tim Heidecker pendant le dernier mois de sa campagne pour le procureur. Les motivations de Tim et son passé controversé commencent à démêler sa candidature.

Complicité (DVD)

Cheng Liang est un jeune immigrant illégal chinois vivant au Japon. Désespéré de travailler, il prétend être quelqu’un d’autre pour trouver un emploi dans un restaurant soba japonais traditionnel. Il commence sa nouvelle vie en vivant et en travaillant avec le vieux maître de soba (Tatsuya Fuji), mais craignant toujours de révéler sa véritable identité à tout moment.

Coin des critères

Le genre fugitif

Quatre acteurs oscarisés – Marlon Brando, Anna Magnani, Joanne Woodward et Maureen Stapleton – brillent dans ce film passionnant, qui rassemble également les talents légendaires du réalisateur Sidney Lumet et de l’écrivain Tennessee Williams. Un Brando en veste de peau de serpent qui couve est Val Xavier, un vagabond qui essaie d’aller tout droit. Il trouve du travail et du réconfort dans un magasin de variétés de petite ville géré par Lady Torrance (Magnani), mariée et frustrée sexuellement, qui prouve autant la tentation de Val que l’enfant sauvage local Carol Cutrere (Woodward). Lumet capture les performances intenses et intrépides et la narration et la critique sociale de sang-froid de Williams avec sa retenue habituelle, résultant en un drame d’une sophistication et d’un artisanat inhabituels.

Rééditions

Collection de 3 films de Beverly Hills Cop

Les trois films ensemble sur Blu-ray pour la première fois, nouvellement remasterisés à partir de nouveaux transferts 4K. La chaleur est au rendez-vous dans cette collection au rythme effréné de comédies pleines d’action mettant en vedette Eddie Murphy dans le rôle d’Axel Foley, le flic de la rue de Détroit.

The Great McGinty

De Preston Sturges vient cette comédie classique sur un opportuniste qui transforme la corruption en une carrière politique prometteuse, mais a du mal à rester au top quand il essaie d’être honnête.

Nouveau sur Digital HD

Déranger la paix (clip exclusif)

Un maréchal de petite ville (Guy Pearce), qui n’a pas porté d’arme depuis qu’il a quitté les Rangers du Texas après une fusillade tragique, doit reprendre son arme – cette fois pour combattre une bande de motards hors la loi qui ont envahi le ville pour réussir un braquage effronté et violent.

Parasite

La cupidité et la discrimination de classe menacent la relation entre la famille riche de Park et le clan Kim démunie dans le conte de fées moderne sombre et hilarant de Bong Joon Ho.

Terminator: Dark Fate

Un super soldat amélioré fait équipe avec Sarah Connor (Linda Hamilton) endurcie au combat et une alliée inattendue (Arnold Schwarzenegger) pour arrêter le Terminator le plus meurtrier à ce jour. Le destin de l’humanité est en jeu dans cette aventure palpitante pleine d’action.

Douleur et gloire

Un réalisateur vieillissant se remémore sa vie et ses amours passées dans ce film de Pedro Almodóvar nominé aux Oscars, avec Penélope Cruz et Antonio Banderas.