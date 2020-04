144 millions de travailleurs risquent de perdre leur revenu: OIT

Mexique.— Une énorme perte d’heures de travail équivalente à 31 millions d’emplois et le risque de perte de revenus 144 millions de personnes composent une image sombre le 1er mai.

Un nouveau rapport de l’OIT a souligné que par rapport à la situation d’avant la pandémie, jusqu’au deuxième trimestre, 10,5% des heures de travail avaient été perdues en Amérique latine et dans les Caraïbes, ce qui équivaut à entre 25 et 31 millions d’emplois à temps complet.

De nouvelles données sur la région ont été obtenues dans le cadre du rapport mondial “Observatoire de l’OIT: COVID-19 et le monde du travail – Troisième édition”.

L’indicateur de perte d’heures de travail “présente une détérioration importante”, a souligné le rapport, qui précise qu’il s’agit d’un fait d’impact général sur l’emploi, et non sur le chômage.

Le document aborde également la situation des personnes employées dans des conditions informelles et l’impact de la crise sur leurs revenus.

Selon le rapport, quelque 158 millions de personnes travaillant dans des conditions informelles, soit 54% de l’emploi total, auraient vu leurs revenus baisser jusqu’à 81%, bien au-dessus de la mesure mondiale de 60%.

89% des travailleurs informels, soit environ 140 millions de personnes, soit près de la moitié de la main-d’œuvre régionale, courent un risque élevé de perdre leurs moyens de subsistance en raison de restrictions à l’activité économique.

“Un ennemi invisible a eu un impact sur les marchés du travail de la région et a révélé les problèmes d’instabilité de l’emploi, de faibles revenus, de précarité et de peu ou pas de protection que le travail implique dans des conditions informelles », a commenté Vinícius Pinheiro, Directeur régional de l’OIT pour l’Amérique latine et les Caraïbes.

Le rapport mondial de l’OIT comprend également des données sur les effets de la pandémie sur les entreprises.

Le document indique qu’environ 436 millions d’entreprises de différentes tailles dans les secteurs économiques les plus touchés dans le monde “font face à un risque élevé de subir de graves chocs”.

“Jamais auparavant les marchés du travail d’Amérique latine et des Caraïbes n’ont été confrontés à un tel défi, nous allons devoir reconstruire le monde du travail, ce qui implique de prendre des mesures pour restaurer un tissu qui inclut l’emploi, les revenus et les affaires “, a déclaré le Directeur régional de l’OIT.

emc