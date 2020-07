15 acteurs de la série ‘Vikings’ que vous ne reconnaîtriez pas dans la vraie vie

Principalement en raison de la popularité des services de streaming comme Netflix, les séries télévisées ont aujourd’hui une renommée gigantesque, et à moins que vous n’ayez vécu sur une île isolée ces dernières années, vous avez probablement « marathonné » une série.

Parmi les séries les plus célèbres de ces derniers temps, on trouve « Vikings » produit par History Channel et écrit par Michael Hirst. Vous y voyagez à travers des paysages incroyables et des paysages des pays nordiques, tout en vous plongeant dans une belle histoire qui mêle fantaisie et réalité sur les anciens Vikings.

Si vous êtes parmi les milliers de fans de la série, vous avez certainement remarqué la production détaillée et impressionnante, ce qui est évident, par exemple, lorsque nous regardons la transformation que les acteurs impliqués ont traversée:

1. Jasper Pääkkönen / Halfdan.2. Gustaf Skarsgård / Floki.

3. George Blagden / Athelstan.

4. Jessalyn Gilsig / Siggy Haraldson.

5. Maude Hirst / Helga.

6. Alyssa Sutherland / Rainha Aslaug.

7. Marco Ilsø / Hvitserk.

8. Jennie Jacques / Judith.

9. Clive Standen / Rollo.

10. Peter Franzén / Rei Harald.

11. Travis Fimmel / Ragnar Lodbrok.

12. Alex Høgh Andersen / Ivar.

13. Alexander Ludwig / Bjorn.

14. Georgia Hirst / Torvi.

15. Katheryn Winnick / Lagertha.

Quel changement vous a le plus surpris? Partagez vos commentaires avec nous. Envoyez cette note à votre ami qui est aussi un fan des Vikings pour voir s’il reconnaît les acteurs et actrices de cette grande série.