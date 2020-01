15 choses dont vous ne croirez pas qu’elles se sont produites au cours des dernières saisons de ‘The Simpsons’

Après plus de 30 ans de diffusion, ‘The Simpsons’ a presque tout fait avec ses personnages. Le mariage d’Homère et de Marge a survécu à mille et une crises, la famille jaune a parcouru le monde et même Certains habitants de Springfield ont subi des changements permanents, tels que des décès, des allumettes ou des divorces. Et, pour l’instant, il ne semble pas que la série pionnière du bloc d’animation pour adultes FOX verra sa fin, malgré les rumeurs qui la font constamment allusion.

Les Simpsons regardent le spectateur

En Espagne, grâce à la reconstitution constante des épisodes d’Antena 3 à l’heure du déjeuner, pratiquement tout le monde connaît en détail les mésaventures de la famille Simpson. Au moins de ses premières saisons, les plus légendaires et louées, depuis les derniers chapitres n’ont pas connu de si bonnes critiques, ils ont été moins répétés et, comme si cela ne suffisait pas, depuis 2018 ils sont diffusés via Neox.

Dans cet esprit, même les fans les plus fidèles de la comédie animée irrévérencieuse pourraient être surpris par la liste suivante d’événements inhabituels qui s’y sont produits récemment. Bien sûr, dans les épisodes annuels d’Halloween de “The Tree House of Terror” et d’autres épisodes spéciaux sont les arguments les plus fous, mais toute cette liste s’est produite dans des épisodes situés dans la continuité et le canon de ‘The Simpsons’, si cela existe à ce stade.

Homer promet de ne plus déranger la Flandre

Une réconciliation entre voisins dans «Les Simpsons»

Dans l’avant-dernier épisode de la vingt-sixième saison, une nouvelle loi contre les abuseurs punit sévèrement tout type de harcèlement. Et S’il y a quelqu’un à Springfield qui en a abusé, c’est Homer concernant son voisin Ned Flanders. Le père de la famille principale est retenu contre sa volonté en étant dénoncé par Rod et Todd, les fils de Ned.

Étrangement, Homère apprend de ses erreurs grâce à cette punition et regrette tous les dégâts qu’il a causés à son quartier. De plus, il admet même que l’ultra-chrétien est meilleur que lui en tout. La Flandre, cependant, refuse d’accepter son pardon, car il ne peut pas oublier ses vexations pendant des années comme si elles ne s’étaient pas produites. Homer se met à genoux devant la maison pendant des jours jusqu’à ce qu’il cède enfin et signe la paix entre eux. La chose inhabituelle est que, au lieu d’un dernier tour qui restaure les choses à leur ordre naturel, le chapitre se termine avec les Flandres et les Simpsons ayant un brunch de réconciliation amical. Bien sûr, inexplicablement, Homer retournerait à la moquerie, aux abus et aux insultes envers Ned dans les saisons suivantes.

Bart a des pouvoirs de fertilité

Bart utilise ses pouvoirs avec un partenaire

Quand dans ‘The Simpsons’ il y a un fait surnaturel, il est généralement accompagné d’une explication rationnelle, même si les protagonistes ne le découvrent pas. Cependant, dans l’épisode 19 de la saison 25, Bart utilise un rite vaudou pour qu’un enseignant descende à cause d’un mal de ventre et finit par la rendre enceinte, dans une corrélation magique qui ne se renie jamais.

C’est plus, Bart finit par monétiser ses nouveaux pouvoirs, créant une sorte de clinique de fertilité magique qui va à un couple sceptique qui, cependant, atteint son objectif et tombe enceinte. La seule explication scientifique de ce miracle est la simple coïncidence, bien que ce soit une coïncidence des plus extraordinaires. En fait, Bart ne quitte pas l’entreprise parce que c’est une fraude, mais parce qu’elle attire l’attention de la mafia, qui finit par l’enlever pour utiliser ses pouvoirs avec des chevaux de course.

Moe est le fils d’un yéti et son chiffon parle

Moe à côté du chiffon joué par Jeremy Irons dans ‘The Simpsons’

Si pour une raison quelconque les dernières saisons de la série se sont démarquées, outre ses références incessantes à la culture populaire et son nombre croissant de camées célèbres, c’est pour tenter de donner un chapitre à tous les habitants de Springfield. Cela atteint un point si absurde que même le chiffon de Moe a son propre chapitre, dans lequel il parle, dans le doublage original, avec la voix de Jeremy Irons.

Au cours de ce chapitre, le chiffon raconte au spectateur comment il était à l’origine une tapisserie dans la France médiévale, passant à travers les années à travers la Perse, la Renaissance en Italie ou la guerre civile américaine. En fin de compte, il devient un drapeau qui couronne l’Everest, oùIl est retrouvé par un yéti, qui le donne à son petit, un jeune Moe. En effet, Moe est le fils d’un yéti Selon cet épisode, il se moque avec lui de l’accent indéchiffrable du personnage dans sa version originale. Cependant, il est révélé plus tard que le père du barman est Morty Szyslak, un vendeur de matelas qui a eu peu de pratiques légales. La vérité est que les deux versions n’ont pas à se contredire, étant Morty parfaitement le père adoptif de la créature.

M. Burns couche avec un démocrate

M. Burns avec son amant Maxine

La perspective de M. Burns d’avoir des relations sexuelles est déjà assez surprenante, car son âge très avancé et son état physique fragile et maladif ne semblent pas compatibles avec cela. Cependant, la chose la plus surprenante est qu’un républicain récalcitrant et ultraconservateur comme le milliardaire a en couple un militant, militant et conseillère démocrate, comme cela se passe dans le cinquième chapitre de la saison 26.

La femme qui a brisé le cœur de Smithers est Maxine Lombard, un personnage exprimé par Jane Fonda qui a essayé d’empêcher précisément Monty Burns d’effectuer la fracturation à l’étage de Springfield pour obtenir plus de rentabilité. Leur relation est donc amour-haine, mais à la fin du chapitre, ils finissent par se réconcilier malgré leurs divergences politiques et s’établissent en couple. Bien sûr, la véritable continuité de cette relation dans les chapitres suivants est nulle.

Les Simpsons se rendent à Rigel 7

Kang et Kodos kidnappent les Simpsons

Kang et Kodos, les pieuvres extraterrestres de la série, sont principalement connus pour leurs apparitions dans les spéciaux d’Halloween et dans certains gags de fond de la série, dans de nombreux cas, observant la Terre de loin. Aussi absurde que l’humour de «The Simpsons» est, continue de refléter la vie quotidienne américaine et l’existence d’étrangers demeure un secret. Du moins jusqu’au dixième chapitre de la vingt-sixième saison.

Dans cet épisode, la famille Simpson est kidnappée et emmenée par le couple extraterrestre sur leur planète natale, Rigel 7, pour être exposée au zoo. Dans une aventure qui semblerait presque plus typique de «Futurama», Homère est choisi pour être dévoré, bien qu’il soit ensuite sauvé par des Rigéliens végétaliens et finit par sauver le reste de sa famille après la mort de la reine de Rigel 7. Pour essayer de garder cohérence, Kang annonce que sa mémoire sera effacée à son arrivée sur Terre, bien qu’à la fin la famille revienne dans son propre plat et rien n’indique que cela se produise.

Le fantôme de Maude Flanders tue Homer en utilisant Bart

Le fantôme d’Homère, tué par la faute de Bart dans «Les Simpsons»

Vers la fin de la saison 29, Bart entre dans un coma qui semble insoluble. Au cours de sa prosternation, il découvre qu’il est capable de parler avec les morts, ce qui entraîne la réapparition de plusieurs personnages disparus de la série. L’un d’eux, L’ex-femme de Ned Flanders, Maude, qui est devenue un esprit de vengeance qui cherche à nuire à Homer, à qui il reproche sa mort (et, en un sens, il a raison).

Bart ne veut pas aider le fantôme contre son père, mais il change d’avis quand Homère lui rend visite à l’hôpital où il est très irrespectueux. Ainsi, une fois réveillé, Bart influence le groupe d’abuseurs à tirer des t-shirts contre Homer, une vengeance que Maude semble parfaite pour être la cause de sa propre mort. Ce qui n’est pas attendu du premier-né des Simpsons, c’est que Homer partage également ce sort, mais c’est pour quelques secondes. Le fantôme d’Homère commence à monter dans le ciel, mais Bart parvient à interrompre le processus en lançant un t-shirt, avec laquelle le père de famille est ressuscité dans la dernière seconde.

Artie Ziff épouse une version robotique de Marge

Artie sur le point d’embrasser sa femme robotique au mariage

Artie Ziff est obsédée par Marge depuis qu’elle l’a rejeté au bal. Malgré tout son argent, l’engouement amoureux de l’homme d’affaires égoïste n’avait pas cessé, alors, quand Homer et Marge sont invités à leur mariage dans le onzième épisode de la trente et unième saison, c’est un soulagement pour les deux. Enfin, il semble qu’Artie va oublier son béguin pour les adolescentes, au moins jusqu’à ce qu’ils découvrent que la mariée est identique à Marge elle-même.

Au début, Marge pense qu’Artie a cherché une autre femme avec une ressemblance physique incroyable avec elle, mais l’explication est encore plus rocambolesque. En effet, le milliardaire a consacré toutes ses ressources à se recréer une réplique robotique de la femme d’Homère. C’est plus, Il en a non seulement créé un, mais toute une armée d’androïdes aux formes variées et au visage de Marge, au cours d’un long processus de recherche de la perfection. Artie finit par avoir honte et décide d’utiliser ces Marges sans vie pour construire des maisons pour les plus défavorisés, bien que même ces versions synthétiques de son béguin finissent par fuir.

Homer devient une drag queen

Homer habillé en femme à côté de Marge

Dans le septième épisode de la trentième saison, Marge finit par trouver un espace de confort dans l’environnement homosexuel de Springfield. De nouvelles relations sociales ils titubent quand ils découvrent que tous leurs nouveaux amis pensent que c’est une drag queen. Pour ne pas les décevoir et perdre leur amitié, continuez la farce, grâce à laquelle il rencontre RuPaul et quelques candidats exceptionnels de sa «Drag Race».

Comme toujours, Homer finit par tout gâcher pour sa femme et révèle qu’elle est vraiment une femme devant eux. Bien sûr, Marge se fâche contre lui et, pour se réconcilier, C’est Homer lui-même qui assume une identité de traînée pour organiser une rencontre avec ses anciens amis. Son costume est si convaincant que même son collègue, Barney, essaie de flirter avec lui.

Lisa commence à manger des insectes

Lisa regarde son nouveau menu

Depuis le célèbre épisode “Lisa végétarienne”, l’aversion de la fille aînée des Simpson pour la viande est une de ses caractéristiques immuables. En dehors de ce que Marge peut lui donner comme viande dans son repas quotidien, nous connaissons un autre moment où Lisa a introduit de la viande dans son alimentation, et c’est précisément de la viande d’insecte, comme on le voit dans le cinquième épisode de la vingt-quatrième saison.

Cet épisode commence par Lisa qui s’évanouit en jouant du saxophone, ce qui montre que la jeune fille a un problème d’anémie par manque de fer. Le Dr Hibert recommande de manger à nouveau de la viande, mais la fille hésite, bien qu’elle finisse par accepter de manger des insectes. En fait élève ses propres sauterelles pour la consommation, ce qui lui cause de nouveaux problèmes de conscience.

Ned Flanders et Edna Krabappel se marient

Edna et Ned développent leur passion

En fait, la relation de Ned Flanders avec Edna Krabappel est déjà ancienne. Bien qu’ils semblent totalement incompatibles, les deux ont maintenu une parade nuptiale intermittente depuis leur premier rendez-vous lors de la onzième saison. Avant la vingt-troisième saison il a été mis aux voix si le couple devait continuer, et dans le premier épisode de la même il a été révélé que les résultats avaient été positifs.

Les scénaristes de la série ont déclaré qu’il n’y aurait aucun changement à cet égard et qu’ils respecteraient la décision prise par les téléspectateurs. De plus, ils ont renforcé la relation au cours de la même saison, en révélant qu’Edna et Ned s’étaient mariés en secret, abordant les problèmes logiques d’une relation entre des personnages aussi antagonistes et les difficultés de l’enseignant à être mère de deux enfants aussi spéciaux que Rod et Todd.

Edna meurt et Ned finit par devenir professeur à la place

Ned Flanders enseigne à Springfield Elementary School

Depuis la mort de sa femme Maude, la Flandre est l’un des personnages ayant subi des changements plus permanents dans “ Les Simpsons ”, son mariage avec Edna semblait donc le retour à la stabilité. Rien n’est plus éloigné de la vérité, puisque, une saison après avoir rencontré son mariage, Marcia Wallace est décédée, la femme qui a surnommé Edna, alors l’équipe de la série a décidé de faire de même avec son personnage.

Doublement veuf, Ned Flanders ferait encore face à plus de malheurs en devant fermer le Zurdorium à la vingt-neuvième saison, contraint de réorienter sa vie professionnelle. Après de nombreux échanges frustrés, il finit par combler le poste vacant de sa dernière femme en tant qu’enseignant à Springfield Elementary, suivant l’exemple de Jésus-Christ en tant qu’enseignant et obligeant les enfants à endurer leurs sermons chrétiens.

Il est révélé de quoi Clancy Bouvier est mort

Jacqueline Bouvier parle de son passé à la famille Simpson

La mère de Marge, Jacqueline Bouvier, a eu 80 ans lors de la vingt-septième saison, ce qui a réuni sa famille pour un anniversaire émotionnel au cours duquel elle a passé en revue toute sa vie. Dans cette revue, la mémoire de son mari, Clancy, l’agent de bord décédé alors qu’elle était ses très jeunes filles, ne pouvait pas être manquée. Pour la première fois depuis tout ce temps, la vieille femme s’est échappée la cause du décès du père des sœurs Bouvier était vraiment un cancer du poumon.

Bien sûr, la raison pour laquelle je n’ai pas révélé ce détail clinique était que je ne voulais pas avoir un impact sur Patty et Selma, les fumeurs compulsifs. Bien sûr, la révélation provoque l’effet attendu et les deux promettent d’arrêter de fumer, bien que Patty le fasse plus que Selma et les sœurs finissent par prendre leurs distanceso. Enfin, ils se réconcilient, promettant d’arrêter de fumer, bien que la vérité soit qu’ils recommenceraient lorsqu’ils se sentiraient submergés de percevoir, pour la première fois, les odeurs du monde réel.

Marge est maire de Springfield

Marge en tant que maire dans ‘The Simpsons’

Alors que Marge a atteint des moments aussi décadents que son entrée en prison pour la deuxième fois de la vingt-septième saison, il est également vrai qu’il est devenu le successeur de Quimby à la mairie de Springfield. Cela se produit dans l’épisode 6 de la saison 29, dans lequel des élections sont déclenchées après un autre scandale du maire, qui a utilisé les restes du monorail défaillant pour créer une piste de ski.

Dans une satire bien réglée du fonctionnement de la politique moderne, Marge commence à essayer d’améliorer la vie de ses concitoyens, mais bientôt elle finit par s’inquiéter de l’amélioration de ses indices de popularité et elle se donne à l’émission politique. Pour ce faire, il utilise Homère comme la tête d’un Turc, car l’humilier devant les caméras semble fonctionner avec ses électeurs. Enfin, elle choisit son mari plutôt que sa position, réalisant qu’elle avait été consumée par ce désir de pouvoir, et renonce à être populaire. Cela ouvre la possibilité à Quimby de faire une mise en accusation, quelque chose qui se serait produit en un éclair.

Le commis de bande dessinée se marie

Le mariage du commis de bande dessinée

Au cours de la vingt-cinquième saison, le commis de la librairie de bandes dessinées sait quelle sera sa meilleure moitié, Kumiko Nakamura, un artiste manga qui, au début, est à Springfield en train de documenter pour son prochain travail, puisque c’est le ville la plus triste des États-Unis. Le personnage de Kumiko est précisément très déprimant, mais malgré cela, une passion est née entre elle et la personne à charge.

Malgré les conseils d’Homère, la relation entre les deux se développe au point de se marier, lors d’un mariage présidé par Stan Lee, qui dans ce chapitre a fait son dernier caméo dans un chapitre de la série avant sa mort. (effectuerait un autre dans un canapé gag). La relation a progressé au fil des saisons, la personne à charge pouvant s’intégrer à la famille Nakamura, bien qu’il soit composé de japonais réservés et sérieux.

Croisement avec «Futurama» et «Family Guy»

Homer avec les concessionnaires Planet Express de «Futurama»

En 2014, deux rencontres très attendues pour les fans de la série animée FOX ont eu lieu. Il s’agit de la rencontre du casting de “The Simpsons” avec les protagonistes de “Futurama” et “Family Guy”. Le premier s’est produit dans “Simpsorama”, chapitre de “Les Simpsons”, tandis que le second, “Les Simpsons de famille”, est officiellement un chapitre de “Père de famille”.

En raison de leur nature particulière, il peut sembler que ces chapitres sont spéciaux en dehors de la continuité traditionnelle de la famille jaune. En fait, la visite du Griffin à Springfield dans “La famille Simpsons” n’est pas mentionnée plus tard dans la série, il pourrait donc en être ainsi. Cependant, la rencontre beaucoup plus folle entre les Simpsons et l’équipage de Planet Express, qui comprend le voyage dans le temps et son interaction avec les extraterrestres et toutes sortes de technologies futuristes, oui cela apporte des conséquences, bien que très légères, dans les épisodes ultérieurs de “The Simpsons”.

