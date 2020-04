15 façons dont Viggo Mortensen a amassé sa valeur nette de 30 millions de dollars

Connu pour son style d’acteur naturel, authentique et discret, cet acteur loué a livré une longue liste de performances bien équilibrées. “Je pense simplement que plus vous êtes réaliste et précis avec les détails, plus l’histoire devient universelle.” Le New Yorkais natif (vous ne le sauriez jamais de sa voix douce et douce et de son style méthodique) est une personne créative polyvalente au-delà du spectacle. Il est également un écrivain, un musicien et un artiste accompli. “J’ai toujours apprécié, de plus en plus au fil des années, le fait que le cinéma contient tous les arts: écriture, design, mode, photographie, travail sur les accents … Il y a tellement de choses à apprendre de. C’est un univers complet, artistiquement. “

Instruit, mondain et capable de communiquer dans différentes langues, le conseil de cette star de la double citoyenneté (américaine et danoise) est: “Soyez gentil. Cela vaut la peine de faire un effort pour en apprendre davantage sur les autres et découvrir ce que vous pourriez avoir en commun avec eux.”

Jamais du genre à s’asseoir, la star de The Portrait of a Lady a toujours eu un travail – du docker au vendeur de fleurs, et le go-to-acteur de l’acteur: serveur et barman. Il a été chauffeur de camion ainsi que traducteur plus cérébral pour l’équipe de hockey suédoise lors des Jeux olympiques d’hiver de 1980 à Lake Placid.

“Je ne prévois pas [my career]; J’attends et j’espère que la bonne chose me trouvera. “Et ils l’ont fait, permettant à l’acteur de Carlito’s Way de travailler aux côtés de Sandra Bullock, Harrison Ford et Sean Penn.” Je ne sélectionne pas vraiment ce que je vais faire faire en fonction du budget ou du genre. Je cherche des histoires que j’aimerais voir dans les salles de cinéma. “

En tant qu’Aragorn dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux, qui a rapporté près de 3 milliards de dollars dans le monde et fait de lui une star internationale, il a décrit l’héritier caché et héroïque du dernier royaume des hommes, dont le devoir est d’aider les hobbits dans leur quête de destruction. l’anneau du mal, avec courage, courage et humilité.

“Il est réconfortant de travailler avec quelqu’un que vous connaissez fera un bon film”, dit la star de The Road à propos de son collègue avec qui il a tourné trois films: A History of Violence, Dangerous Method et Eastern Promises. “[He] m’a aidé à faire du très bon travail … comprend mon processus, et nous avons en commun notre sensibilité, les livres que nous lisons, notre sens de l’humour. “

En raison de sa renommée d’acteur: “Le public est allé voir des expositions que j’ai eues – plus qu’il ne l’aurait fait [if he’d not already had a following]. “La star de G.I. Jane ajoute:” La vie est courte … J’aime faire attention pendant que je la traverse, en créant ma propre idée de ce que c’est – peindre, créer de la musique, écrire et prendre des photos.

“La photographie, la peinture ou la poésie ne sont que des extensions de moi, comment je perçois les choses, elles sont ma façon de communiquer.” En tant qu’amant de Gwyneth Paltrow dans A Perfect Murder, l’acteur acclamé par la critique a utilisé ses compétences de peintre pour créer les peintures murales qui remplissaient l’atelier de son personnage.

La star de Psycho était un auteur publié avant même que sa carrière d’acteur réussie et légendaire ne décolle, avec un livre de poésie intitulé Ten Last Night. Depuis lors, l’acteur d’Appaloosa a publié sa propre musique et des éditions de ses propres livres de poésie, de photographie et de peinture par le biais de sa propre entreprise.

La star de A Walk on the Moon dirige une maison d’édition indépendante – Perceval Press – avec Michele Perez et son fils Henry, 30 ans. Fondé avec l’argent qu’il a gagné du Seigneur des Anneaux, il partage non seulement sa propre créativité, “Mais je peux aussi publier des livres de peintres et d’écrivains intéressants et je peux me le permettre parce que mes propres livres se vendent.”

À Hidalgo, l’acteur polyvalent s’est avéré être un cavalier qualifié, en faisant toutes ses propres cascades, y compris une balade à dos nu que même le cascadeur professionnel ne pouvait pas gérer. Il a également fait toutes ses propres cascades dans la prison, incitant le coordinateur de cascades à présenter à la star un t-shirt “Stunt Crew”.

“Vous donnez le ton en tant qu’acteur. Les jeunes acteurs voient des acteurs plus âgés se comporter de manière infantile.” La star de Captain Fantastic s’est définie comme étant tout ce qu’une star de cinéma n’est pas. Aucune exigence de prima donna, aucune mastication du paysage pour attirer l’attention de ses collègues acteurs, aucune diva ne se casse la caméra.

“Je pense toujours au cinéma comme à un sport d’équipe”, explique la star de The Prophecy. De la franchise fantastique qui lui a attiré tant d’attention: “Il n’y a pas d’étoile dans LOTR. La Communauté est un syndicat”. Dit l’ancienne co-star Elijah Wood: “Tout le monde parle de son intégrité et de sa brillante intelligence. Et c’est vrai. Il est aussi complètement fou. “

Le diplômé de l’Université Saint-Laurent s’apprend aussi à la manière du monde. Bien qu’il soit né à New York, il a grandi au Venezuela et en Argentine, puis après la fac, l’acteur Witness a déménagé au Danemark, pour finalement revenir aux États-Unis. Il parle couramment l’anglais, l’espagnol, le danois et le français.

Dit le lauréat d’un Oscar: “Je ne pense pas que les récompenses vous rendent meilleurs, elles n’ont pas vraiment d’effet. Elles peuvent avoir un effet négatif sur votre carrière, ou elles peuvent avoir un effet positif en termes d’affaires, mais je ne pense pas qu’ils peuvent vous aider à mieux faire le travail. Je pense que c’est une sorte de crapshoot. “

La star de A Dangerous Method, dans laquelle il incarne Sigmund Freud, est également entrée dans la peau d’un vendeur de chemises, d’un père hors réseau, d’un escroc, d’un Navy SEAL, d’un meurtrier, d’un cow-boy et d’un chevalier pour en nommer quelques uns. Y a-t-il un rôle dans lequel ce caméléon ne peut pas se transformer? La réponse est non.

“Je n’ai pas 23 ans et je n’ai pas l’intention de faire 20 autres grands films hollywoodiens ou quelque chose comme ça.” Il est revenu à un scénario qu’il a commencé à écrire dans les années 90 et a décidé de réaliser également. Il a fait ses débuts au Sundance Film Festival en janvier 2020. Falling parle d’un père conservateur qui quitte sa ferme rurale pour vivre avec la famille de son fils gay à Los Angeles.

