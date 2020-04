15 photos montrant combien Lena Dunham a changé depuis 2006

À 33 ans, Lena Dunham a accompli beaucoup de choses. Elle est réalisatrice, scénariste et productrice, et elle s’est également fait un nom en tant qu’actrice. Sa carrière a commencé en 2006 lorsqu’elle a joué dans le court métrage Dealing. Elle a ensuite joué dans des films tels que Tiny Furniture et The Innkeepers, avant de s’associer à HBO pour la série télévisée Girls.

Dunham a reçu plusieurs nominations aux Emmy Awards et deux Golden Globes pour avoir créé, écrit et joué dans Girls. Elle a également réalisé plusieurs épisodes de la série, ce qui l’a amenée à devenir la première femme à remporter le Prix de la Guilde des réalisateurs d’Amérique pour réalisation exceptionnelle – Série comique.

Depuis lors, elle est apparue dans de nombreux films et programmes télévisés. Tout au long de la carrière de Dunham, elle a changé son apparence, non seulement à l’écran mais aussi hors écran. Nous voulions revoir ses changements d’apparence, nous avons donc compilé des photos montrant à quel point Lena Dunham a changé depuis 2006.

15 La rupture

Étant donné que Dunham est une actrice célèbre, il n’est pas surprenant que de nombreux hommes l’aient poursuivie. L’un des hommes qui a réussi à capturer son cœur était Jack Antonoff. Dunham a été avec Antonoff pendant six ans. Bien qu’elle ait aimé son temps avec lui, elle a dit qu’elle n’avait pas beaucoup de temps pour la solitude.

14 Retour à HBO

C’était en 2019 lorsque Bloomberg a annoncé que Dunham revenait à HBO. La première fois qu’elle a collaboré avec HBO, c’était pour la série télévisée digne des filles, Girls, mais elle est revenue à la production directe et exécutive d’un drame financier appelé Industry. Le programme portait sur le monde acharné de la finance internationale.

13 Sortir pour un rendez-vous

Lorsque Dunham est sortie pour un rendez-vous avec un réalisateur nommé Matt Wolf, Daily Mail a rapporté qu’elle avait opté pour un style bohème chic. Dunham et Wolf ont été repérés après leur rendez-vous au restaurant King Italian. Le Daily Mail a également signalé que le couple avait essayé d’obtenir une table au Bar Pitti, mais que l’endroit était bondé.

12 se pavaner sur le podium

Il semble qu’il n’y ait pas de fin au talent de Dunham. Non seulement elle écrit, produit et joue, mais elle voulait aussi plonger ses orteils dans la mode. Lorsque “16Arlington” voulait une star pour rendre leur événement encore plus spécial, ils étaient ravis de découvrir que Dunham était prêt pour cela. Ce fut ses débuts sur un podium.

11 Participation à la Marche des femmes

Beaucoup de célébrités ont uni leurs forces pour des causes auxquelles elles croient, donc ce n’était pas une surprise que Dunham soutienne la Marche des femmes. Selon Bustle, Dunham était là pour montrer que les luttes des femmes ne sont pas isolées et que les femmes sont liées par un fil arc-en-ciel.

10 débuts d’un look plus mince

Lorsque vous l’avez, affichez-le. C’est en 2017 que . a rapporté que Dunham avait fait ses débuts avec un look plus mince. . a rapporté que Dunham s’était présenté en mars 2017 à l’ouverture d’un nouveau studio de formation à New York. Le studio appartient à l’entraîneur personnel des célébrités, Tracy Anderson. Dunham a montré son physique en forme.

9 Basculer une nouvelle coiffure

Dunham a traversé plusieurs looks tout au long de sa carrière. Nous l’avons vue avec des cheveux longs et des cheveux courts. En plus de se couper les cheveux, Dunham a également décidé de les teindre en rouge. Ce look est vraiment super pour elle et elle s’est assurée que son rouge à lèvres correspondait à la couleur de ses cheveux. Elle porte également un haut intéressant.

8 Opter pour un anneau de nez

En plus de changer son sens des cheveux et de la mode, Dunham a également opté pour du body art et des piercings. Elle a un tatouage sur son bras gauche, et elle a également décidé de mettre un anneau dans le nez lorsqu’elle a assisté à une prestation. Cette nuit-là, Dunham portait une robe brillante qui a vraiment attiré l’attention de beaucoup de gens.

7 Écrire un roman

Elle n’est pas étrangère à l’écriture puisqu’elle est la créatrice de Girls. Étant donné que Dunham a beaucoup d’expérience en écriture professionnelle, il était approprié qu’elle s’associe à l’un des plus grands magazines du monde pour présenter son écriture. Vogue Magazin a annoncé qu’il publierait le roman en série de Dunham, du lundi au vendredi, sur son site Web.

6 Vous avez l’air professionnel

En assumant de nombreux rôles tout au long de sa carrière, Dunham a dû transformer complètement son look. De tous les looks qu’elle a pris au cours des années, l’un de ses meilleurs looks est le style sophistiqué et professionnel qu’elle avait lorsqu’elle a joué dans Girls. Cette photo est un excellent exemple.

5 Superbe tenue

En plus d’expérimenter avec ses cheveux, Dunham a également fait beaucoup d’expérimentation avec des robes. À cette occasion, elle a coupé ses cheveux en un bob et a également essayé une robe une pièce avec des oiseaux partout. C’est définitivement une robe unique qui convient à Dunham. Le sourire sur son visage a révélé sa satisfaction avec la robe.

4 Promouvoir un film

Jouer au cinéma n’est que la moitié du travail d’une actrice; l’autre fait la promotion des films. C’est en 2010 que Tiny Furniture a fait sa première, et Dunham était à la première de New York pour promouvoir le film. Pour la soirée, elle a choisi une robe noire avec des bas à motifs. Dunham a écrit, réalisé et joué dans Tiny Furniture.

3 Il était une fois à Hollywood Premiere

Juste au moment où nous pensions que la carrière de Dunham ne pouvait pas être meilleure, elle se retrouve dans un film de Tarantino. En plus d’avoir joué dans le même film que Brad Pitt et Leonardo Dicaprio, Dunham a également assisté à la première du film, Once Upon a Time in Hollywood. Sa tenue a définitivement attiré beaucoup d’attention.

2 Un coup d’œil gagnant au défilé de mode de Paris

De nombreuses célébrités aiment participer à des défilés de mode. Bien que Dunham ait participé au spectacle de 16Arlington, elle n’a pas descendu la passerelle à cette occasion. Au lieu de cela, Dunham a apprécié le spectacle, qui était pour Miu Miu. Elle s’est assise au premier rang lors du défilé de la Fashion Week de Paris.

1 Festival du film présent

En plus d’assister à des premières pour promouvoir ses films, Dunham participe également à des festivals de cinéma. Qui ne voudrait pas avoir son travail? Se côtoyer avec les riches et les célébrités lors d’événements comme le Tribeca Film Festival n’est qu’une des façons dont Dunham passe son temps. Elle vaut plusieurs millions de dollars.

