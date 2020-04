15 photos montrant comment le tableau de bord du Chevy Suburban a changé au fil des ans

Le Chevrolet Suburban existe depuis 1935, faisant ses débuts avec le Chevy Carryall Suburban et depuis lors, il prospère et donne le ton en tant que SUV complètement fiable. Le Suburban a connu douze générations et a vendu des millions d’unités dans le monde.

Lors de l’achat d’une voiture, les concessionnaires automobiles savent que les clients peuvent devenir tellement accro à l’extérieur, aux performances du moteur, au travail de peinture et à d’autres trucs ringards assez rapidement, mais si le tableau de bord est fade et sans vie, cela va être beaucoup plus difficile pour les acheteurs. pour éloigner rapidement cette voiture de la boutique du concessionnaire.

Certains constructeurs automobiles ralentissent la transition de leurs modèles de véhicules, mais ce n’est pas Chevy, et bien que le Suburban ne soit pas le meilleur VUS pleine grandeur de tous les temps, il est assez proche.

Aujourd’hui, nous voyons la Suburban faire la transition d’une boîte mobile terne avec un tableau de bord sans vie à un élégant ensemble de roues avec un tableau de bord digne de la royauté.

Nous ferons référence aux tableaux de bord en trois parties: le combiné d’instruments juste derrière le volant, la section médiane avec l’essentiel du véhicule et l’extrémité côté passager.

15 1935 Chevy Carryall Suburban

Ce fut la toute première Chevrolet Suburban fabriquée, et elle a été fabriquée à une époque où la fonction plutôt la mode était nécessaire dans l’industrie automobile. Nous n’avons pas été surpris de voir le tableau de bord en bois poli, avec des volants ultra-larges et de très longues manettes de changement de vitesse qui semblent dépasser du sol. Mais au moins, il a un compteur de vitesse et vous permet de voir le niveau de carburant et une boîte à gants en prime pour le stockage.

14 1946 Chevy Suburban

La Chevy Suburban de 1946 n’offre rien d’intéressant au tableau de bord. Peut-être parce qu’il a été produit pendant la guerre et que les ingénieurs de l’époque devaient se soucier tellement de la praticité, ils ont créé des banlieues avec des tableaux de bord fades qui avaient les éléments essentiels les plus simples et vous laissaient le sentiment que vous étiez dans une boîte. Et bien sûr, son levier de vitesses ressemble à une lance.

13 1959 Chevy Suburban

Le tableau de bord de cette Chevy 1959 avait quelques améliorations par rapport aux modèles précédents. Il porte un grand cadre triangulaire qui affichait l’indicateur de vitesse, l’odomètre et la jauge de carburant et était soigneusement positionné juste derrière ses volants vitrés plus petits qu’auparavant. Le côté passager du tableau de bord est complètement nu, poli, mais nu.

12 1961 Chevy Apache Suburban

Chevrolet a de nouveau changé l’apparence du tableau de bord du Suburban. Avec un tableau de bord juste derrière le volant qui contient la température, la pression d’huile et les jauges de vitesse tandis que le tableau de bord affichait une grande boîte à gants, ce qui n’était pas mal du tout jusqu’à ce que nous repérions la plaque Chevy juste dans le panneau central où un poste de radio pouvait ont été placés à la place.

11 1973 Chevy Veraneio

Pour la Chevy Suburban de sixième génération, le design a été fortement influencé par le Chevy brésilien C-14. Le tableau de bord du Veraneio avait au moins une radio, une boîte à gants, un tableau de bord compact qui s’adapte à la carrosserie de la voiture. Mais il avait toujours les grands volants de base, et au moins cette fois, le levier de vitesses n’était pas connecté au plancher. Et oui, il n’a pas d’airbags.

10 1979 Chevy Suburban C20

Cette Suburban présente un style qui insuffle une nouvelle vie à la Suburban. Le tableau de bord avait un tableau de bord surélevé avec toutes les jauges nécessaires. Dans le coin passager, il y avait une boîte à gants qui se trouvait juste sous la ventilation des climatiseurs et une radio dans la section médiane du tableau de bord. Ce tableau de bord était une réalisation emblématique pour tous les banlieues.

9 1994 Chevy Suburban Cheyenne Trim

La Chevy Suburban Cheyenne de 1994 a apporté un nouveau mélange de fonctionnalités au tableau de bord du véhicule. Ils ont été faits principalement au tableau de bord, qui contenait toutes les jauges aux côtés des boutons de contrôle du climat, des commandes d’essuie-glace et d’un évent de climatiseur tout en arborant une radio et une boîte à gants à l’extrémité passager.

8 2002 Chevy Suburban 1500 Z71

L’amélioration Chevy 1500 Z71 du tableau de bord du modèle de 1994 rejoignait l’instrument et le panneau central du tableau de bord du Suburban pour faciliter l’accès au système d’infodivertissement, à la climatisation et à un petit espace de rangement compact juste au-dessus du compartiment à gobelets.

Le côté passager est également livré avec un airbag, une boîte à gants et un évent. L’abondance de boutons, cependant, pourrait être une source de confusion pour les conducteurs.

7 Chevy Suburban 2005

Le tableau de bord du Chevy Suburban 2005 en PVC, reprend tout ce que le tableau de bord Z71 2002 avait à offrir et l’a amplifié, en incorporant des boutons de commande directement sur le volant, un tableau de bord qui affiche clairement toutes les jauges et l’infodivertissement est facilement accessible. Les évents du climatiseur sont bien répartis le long du corps du tableau de bord.

6 Chevy Suburban 2007

Le tableau de bord classique simple de la Chevy Suburban 2007 ne comportait aucun bouton sur le volant, mais la disposition de la section médiane du tableau de bord a vu deux évents de climatisation positionnés au-dessus du système d’infodivertissement. Des boiseries élégantes et brillantes sont utilisées pour coiffer le tableau de bord. Un doux mélange de plastique dur et de bois.

5 Chevy Suburban 2010

Ce grand SUV Chevy Suburban revient une fois de plus avec la plaque Chevy standard et des boutons soigneusement positionnés autour de la direction et des jauges LED. Les boiseries ont rehaussé la beauté du système d’infodivertissement. Ne vous y trompez pas, le tableau de bord de la Chevrolet 2010 est soigneusement conçu pour accentuer la beauté de l’intérieur du véhicule.

4 Chevy Suburban 2015

La Chevrolet 2015 a frappé le marché avec éclat; ce Suburban de onzième génération a vendu 50 866 unités. Le tableau de bord portait un design unique. La partie médiane du tableau de bord reçoit cette fois toute l’attention, abritant la climatisation, le système d’infodivertissement, les bouches d’aération et un écran tactile pour un divertissement amélioré. La direction a toujours ses boutons et le combiné d’instruments peut afficher des jauges LED.

3 Chevy Suburban 2017

Le cockpit de la Chevy Suburban 2017 se vante d’une section médiane bien conçue qui a été soigneusement conçue pour montrer son infodivertissement, son ordinateur de bord et son écran d’affichage tout en fournissant également une boîte à gants et des bouches d’aération côté passager. Sans aucun doute, c’est certainement une course digne.

2 Chevy Suburban 2019

Vendant 51928 unités, cette Chevrolet Suburban possédait un tableau de bord impressionnant qui se concentre fortement sur la section médiane, affichant un changement complet de trajectoire visant à permettre un accès facile à l’infodivertissement, au contrôle du climat et à l’écran d’affichage de 10,25 pouces. Ces changements ont rehaussé le charme du tableau de bord et la beauté globale du Suburban.

1 2021 Chevy Suburban

Le cockpit de cette douzième génération de Suburban est un mélange maladif de mode et de fonctionnalité. Le tableau de bord du 2021 Chevy Suburban est grand et est livré avec un tableau de bord recouvert de cuir extrêmement élégant qui crie CLASS!

Nous aimons particulièrement ce design en raison des boutons et boutons minimaux et de la position du grand écran d’affichage. Sans oublier que tout est garni de chrome brillant. Ce regard complètement nouveau nous a montré le chemin parcouru par Chevy au cours des 86 années d’existence de la banlieue.

