15 secrets des films Hunger Games

Ces dernières années, les franchises cinématographiques se sont considérablement diversifiées. Vous en avez une qui concerne les voitures rapides et la vie souterraine qu’elle attire. Et puis, vous en avez un sur les sorciers, les sorts maléfiques et magiques. D’un autre côté, il existe également une franchise qui couvre un tout autre monde rempli d’elfes, de nains et de créatures que vous n’avez jamais vus auparavant.

Pendant ce temps, il existe des franchises de films comme “The Hunger Games” qui se concentrent sur un monde futuriste où la concurrence est féroce et morbide puisque tout le monde se bat jusqu’à la mort. Les films sont basés sur une trilogie écrite par l’auteur Suzanne Collins. Ses stars incluent la lauréate d’un Oscar Jennifer Lawrence, Stanley Tucci, Elizabeth Banks, Liam Hemsworth et Wes Bentley.

Cela fait quelques années que le dernier film “Hunger Games” a été projeté en salles. Néanmoins, nous avons pensé qu’il serait amusant de découvrir certains secrets en coulisses:

15 Une véritable usine a été détruite pendant la scène de démolition du district 12

Dans un commentaire en coulisses du film, Lawrence a expliqué: «Le concepteur de la production et le directeur de l’emplacement ont trouvé cette usine à environ une heure d’Atlanta qui était en train d’être démolie. Nous avons obtenu la permission de suspendre les travaux et ils nous ont laissé faire la démolition pour le district 12. » En fin de compte, le fait pour un tir plus réaliste.

14 Initialement, Jennifer Lawrence hésitait à faire le film parce qu’elle était préoccupée par sa taille

Lawrence a dit à Hollywood Reporter: «J’ai appelé ma mère et elle m’a traité d’hypocrite, parce que quand je faisais des films indépendants et que tout le monde me demandait pourquoi je n’avais pas fait de films en studio, j’ai dit: ‘La taille du film n’a pas d’importance . ‘ Et elle a dit: “Voici un film que vous aimez et vous pensiez le refuser à cause de sa taille.” “

13 Au début, Lionsgate a gardé le budget serré du film

Lionsgate était déterminé à maintenir le budget à 60 millions de dollars. Le montant était considéré comme «négligeable» car le film allait être tourné sur place pendant des mois et il nécessitait également 1 200 plans CGI. À la fin, le réalisateur Gary Ross a réalisé un scénario qui mettait le budget du film à 90 millions de dollars. Ce montant a été ramené à 78 millions de dollars après subventions.

12 Le film avait toujours voulu avoir une cote PG-13

La productrice du film, Nina Jacobson, a déclaré à Collider: «Nous savions que nous voulions que ce soit PG-13 parce qu’elle a écrit le livre pour les lecteurs de 12 ans et plus, et nous voulions qu’ils puissent voir le film. C’est un film qui est censé être pertinent pour les jeunes, et ne pas les exclure, en aucune façon. “

11 La rémunération de Jennifer Lawrence n’était que de 500 000 $ (mais elle avait droit à des escaliers mécaniques)

Les «escalators» se réfèrent à l’argent bonus que Lawrence recevrait en fonction du salon des films au box-office. Selon The Numbers, le premier film a rapporté 677,9 millions de dollars au box-office mondial. Pendant ce temps, l’ensemble de la franchise atteint près de 3 milliards de dollars. Nous sommes à peu près sûrs que Lawrence a fait beaucoup d’argent avec tous ces films.

10 pour les films, Jennifer Lawrence a été formée au tir à l’arc, à l’escalade, au yoga et à d’autres sports

L’actrice a déclaré à Collider: «Courir, courir librement, c’est pour l’agilité, le tir à l’arc, l’escalade, le combat et le yoga. Mais c’est tout.” Elle a également ajouté plus tard: «En ce qui concerne l’exercice, j’aime de toute façon rester en assez bonne forme, courir et faire quelque chose. C’est aussi pour que lorsque l’entraînement arrive, je n’ai pas à partir de la case départ. “

9 Certaines scènes du film nécessitent une action à l’envers (une séquence tournée dans l’ordre inverse)

Lawrence a déclaré à Collider: «Nous avons eu une scène où je poignarde un couteau entre ses doigts sur la table, et pour ce faire, vous devez tout faire à l’envers, puis ils l’ont mis en avant. Donc, nous commencerions [with the knife in the table]et puis, lentement, tout irait [backwards]. “

8 Suzanne Collins a préféré ne pas être présente lors du tournage

Jacobson a déclaré à Collider: «En production, elle nous a rendu visite une fois, mais elle n’était vraiment pas impliquée dans le processus de production. Elle a vu le film deux fois, dans le processus de post-production, une fois en début de coupe puis une fois quand il a été terminé. ” Néanmoins, elle a été très impliquée dans le film, ayant écrit la première ébauche du scénario.

7 Amandla Stenberg a joué des farces dans les coulisses

En parlant avec Collider, Alexander Ludwig a rappelé: «J’étais dans mon boxer, j’essayais de trouver tous mes vêtements, et j’en ai trouvé certains dans le frigo et d’autres au micro-ondes. C’était ridicule! C’était l’une des nombreuses choses qu’Amandla a faites pour ruiner ma vie sur le plateau. »

6 Isabelle Fuhrman est venue personnellement avec la trame de fond de son personnage, Clove

Fuhrman, qui joue Clove dans la franchise, a déclaré à Collider: «J’ai écrit une trame de fond d’une page et demie, puis j’ai parlé à Gary et l’ai révisé pour la rendre un peu plus intéressante. J’ai fait en sorte que Clove ait une relation vraiment terrible avec ses parents, qui l’ont forcée à participer à ces Jeux. »

5 Elizabeth Banks ne portait pas de vert pendant la scène de récolte parce qu’elle ne semblait pas bien sur la caméra

Banks a dit à Collider: “Je pensais:” Les fans vont mourir si elle n’est pas en costume vert au Reaping. ” de la journée et le fond et tout, que le fuschia était mieux. C’était la bonne décision. »

4 Les ongles d’Effie ont rendu les choses assez difficiles hors écran pour Elizabeth Banks

Les banques ont déclaré à Collider: «Je n’ai pas fonctionné. J’avais des dames d’honneur qui ont tout fait pour moi. Je ne pouvais pas taper sur mon téléphone. Je ne pouvais pas aller aux toilettes. Je ne pouvais pas entrer et sortir [the costume]. Au moment où je suis arrivé à la ligne du déjeuner, tout le monde était de retour dans sa remorque, fini le déjeuner. »

3 L’accident de Jennifer Lawrence a presque suspendu le tournage

Lawrence a déclaré au Hollywood Reporter: «Je devais faire 10« passages de mur », où vous courez au mur aussi fort que possible pour obtenir une traction. J’ai couru et mon pied n’a pas remonté, alors j’ai attrapé le mur avec mon ventre. Mon entraîneur pensait que j’avais éclaté ma rate. » L’actrice a eu besoin d’un scan CAT.

2 Quelqu’un dans le casting laisse sortir du gaz pendant qu’il se prépare à filmer une scène

Jacqueline Emerson révélée à E! News, «Nous étions tous debout autour et l’un des hommages, qui doit rester anonyme, a traversé la plate-forme juste au moment où Gary [Ross] appelé roulant, se tenait devant Jack Quaid et laissa échapper un pet massif, puis retourna à sa place, juste comme Gary appelait l’action. “

1 À un moment donné, ils ont tiré à l’intérieur d’une réplique réelle d’un aéroglisseur

Lawrence a déclaré à Buzz Feed: “Nous avons construit l’intérieur d’un aéroglisseur qui serait attaché à une grande grue avec nos acteurs à l’intérieur, levé à 60 pieds dans les airs.” Elle a ajouté: «Vous pouvez les voir se laisser tomber et entrer dans notre emplacement pendant que l’aéroglisseur décolle, ce qui contribue à créer la réalité que ces aéroglisseurs existent vraiment.»

