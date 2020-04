15 voitures qui vous feront paraître riche (pour 15k ou moins)

Toutes les personnes riches ne sont pas les mêmes, et leurs choix de voitures ne font pas exception à cette règle. Dans cette liste, il y a au moins deux types de voitures riches, certaines sont flashy, d’autres non.

La plupart des personnes âgées ne se soucient pas vraiment de montrer qu’elles sont riches, elles préfèrent conduire et n’attirent pas l’attention, alors elles optent pour des voitures fonctionnelles qui ont ce facteur supplémentaire de design et de confort. Ils ne changent pas non plus de voiture chaque année. Ces gens conduisent de vieux Subarus, Volvos, Grand Wagoneers, etc. Si vous voulez leur ressembler, ça ne va pas être trop dur pour votre portefeuille.

Mais même si vous prenez l’autre route et que vous voulez une voiture de luxe flashy, vous pouvez le faire. La dépréciation de la plupart des voitures exotiques / de luxe est massive. Vous serez surpris qu’une Bentley ou une Maserati d’occasion puisse coûter moins cher qu’une Nissan Versa.

Dans cette liste, nous allons jeter un œil à 15 voitures qui vous feront paraître riche pour très peu d’argent.

15 Porsche Boxster 2005 – 15 000 $

via columbia valley voitures de luxe

Le Boxster n’a pas les performances d’une 911, mais il a certainement le look. Bien qu’elle soit livrée avec un v6 de 2,7 L, cette voiture a l’air rapide avec l’avantage d’être assez facile sur le portefeuille (23 mpg combinés). Vous pouvez trouver des exemples en assez bon état avec environ 60k miles pour 15 000 dollars.

14 Porsche Cayenne 2007 – 10 000 $

via hagerty

Le Cayenne est élégant, devrait être assez fiable et rapide! Il a un V8 biturbo de 4,5 litres et un zéro à soixante de 4,9 secondes.

Si vous voulez avoir l’air riche, évitez les modèles avec des roues personnalisées ou des teintes de fenêtre. Vous devriez être en mesure de trouver des modèles non personnalisés avec 60k miles pour aussi peu que dix mille. Ce SUV avait un prix d’autocollant d’origine de 90k.

13 1992 Jeep Cherokee Briarwood – 10 000 $

via hagerty

Le Grand Wagoneer est l’ultime voiture à vie, mais malheureusement, il est impossible d’en obtenir une pour moins de 50 km. La prochaine chose est le Cherokee XJ avec des panneaux en bois, leur valeur augmente, mais vous pouvez toujours trouver des exemples pour une dizaine de mille. Dans quelques années, nous sommes sûrs que les vignobles de Nantucket et Martha seront remplis de vieux XJ boisés.

12 Range Rover Sport 2010 – 15 000 $

via denverautosolution

Il s’agit de la version lifting de la première génération du Range Rover Sport, il est sorti en 2009, mais son style boxy est toujours très à jour. Pour 15 000 dollars, vous pouvez trouver des exemples avec environ 80 000 km et vous équiper du puissant v8 4WD qui délivre 375 ch. Bien que ce véhicule soit bon marché, soyez prudent car il est coûteux à entretenir.

11 Mercedes-Benz SL 500 2007 – 15 000 $

via la vente aux enchères Mecum

La cinquième génération de cette voiture de sport emblématique a été produite de 2001 à 2011, avec un restylage en 2009. La SL500 était livrée avec un V8 5.0 qui délivrait un 0-60 de 5,4 secondes. Cette voiture est non seulement rapide, mais son design intemporel a également fière allure. Vous pouvez trouver des exemples à faible kilométrage de l’année de modèle 2007/2008 pour environ 15 000 dollars.

10 Volvo XC70 2014 – 12 000 $

via petrolblog

Les wagons sont chics, et un wagon avec un design suédois est encore plus chic. Le XC70 a un design subtil et robuste qui vous fera paraître riche sans effort. Vous pouvez trouver ceux d’occasion avec 70k miles sur l’horloge pour environ 12 000 dollars. Son 3,2 L devrait également être raisonnablement fiable, ce qui en fait une bonne option pour ceux qui ont un budget qui veulent une voiture subtile mais sophistiquée.

9 Toyota Land Cruiser 1984 – 10 000 $

via pinterest

Le Land Cruiser est l’une des voitures de collection les plus chaudes du marché, et de nombreuses entreprises les achètent et les restaurent. Pour cette raison, ceux que vous trouvez pour 15k ne sont pas en très bon état. Cependant, son 6 cylindres de 4,2 L est super fiable et facile à travailler, donc, avec quelques réparations de moteur et un bon travail de peinture, ils peuvent avoir l’air incroyable.

8 Coupé Maserati 2005 – 15 000 $

via autogespot

Cette voiture exotique était livrée avec un V8 de 4,2 L développant 390 chevaux. En plus d’être une voiture rapide, elle semble beaucoup plus chère qu’elle ne l’est. Pour 15 000 dollars, vous pouvez en obtenir un avec 50k miles au compteur. Vous devriez en obtenir un avec une transmission manuelle car la transmission automatique de cette voiture est connue pour se briser fréquemment. De plus, les manuels sont plus amusants!

7 Lincoln MKZ 2013 – 13 000 $

via lincoln

Le MKZ est une bonne alternative si vous voulez quelque chose de nouveau et de fiable qui semble plus cher qu’il ne l’est réellement. Ce véhicule est basé sur la même plate-forme que la Ford Fusion, et il est livré avec un moteur turbo 2.0. Vous pouvez trouver un modèle 2013 avec 60k miles pour environ 13 000 dollars.

6 1989 Saab 900 Turbo – 12000 $

via voiture et classique

Cette voiture suédoise intemporelle vous rendra non seulement riche, mais aussi élégante. S’il y a une voiture qui vous donnera un doctorat. vibre, la Saab 900 est cette voiture. Vous pouvez trouver des exemples très bien entretenus avec seulement 60 km pour environ 10 000 dollars.

5 Maserati Quattroporte 2006 – 12 000 $

via les enchères Mecum

Le Quattroporte avait un PDSF de 125 000 dollars à l’état neuf, et maintenant vous pouvez en obtenir un avec 50 000 km pour seulement 12 000 dollars. Grâce à l’amortissement, vous pouvez conduire un V8 italien de 4,2 L pour moins que le coût d’une Nissan Versa. Le seul hic, c’est qu’il va définitivement se casser.

4 Bentley Turbo R 1991 – 15 000 $

via les enchères de Silverstone

Cette Bentley pourrait être l’ultime voiture de luxe. C’est le genre de voiture à conduire. Évidemment, ils ne sont pas fiables, cependant, étant la vieille voiture, ce n’est pas si compliqué à travailler, et vous pouvez toujours échanger des pièces contre des pièces plus abordables et plus fiables. . Pour environ 15 000 dollars, cette voiture est une bonne affaire.

3 Jaguar XF 2013 – 14 000 $

via autoblo

Si vous cherchez une voiture plus récente qui a l’air bien et qui ne cassera pas votre compte bancaire, la XF est faite pour vous. Il regorge de nouvelles technologies et a une belle apparence. Même si cette voiture a été lancée en 2007, et a ensuite fait peau neuve en 2011. Il semble qu’elle pourrait être neuve. Pour 14 000 dollars, vous pouvez obtenir un modèle 2013 avec environ 60k miles.

2 1992 Alfa Romeo Spider – 12 000 $

via hemmings motor news

L’Alfa Romeo Spider est un roadster à deux portes qui fera certainement tourner la tête sur la route; pour 12 000 dollars, vous pouvez obtenir ce cabriolet italien classique en assez bon état puisque la plupart des exemples ont aussi peu que 20 000 kilomètres. Gardez juste à l’esprit une chose, ne vous attendez pas à ce que cette voiture soit rapide, amusante ou fiable.

1 Volvo XC90 2003 – 11 000 $

via volvo

Vous pouvez trouver des XC-90 avec 80k miles pour environ 11 000 dollars, la plupart ont plus de 150k miles, ce qui est un bon signe de fiabilité. Si vous n’avez pas beaucoup d’argent à dépenser, que vous voulez un gros véhicule fiable et quelque chose qui vous fera croire que vous avez plus d’argent que ce que vous faites réellement, le XC90 est le véhicule parfait pour vous.

