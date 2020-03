16 millions de personnes vivent en quarantaine pour le coronavirus

La prévention de la panique et des coronavirus continue de se propager dans le monde entier. Maintenant, et selon un rapport du New York Times, une région massive du nord de l’Italie qui inclut des villes comme Milan et Venise est fermée par des ordonnances gouvernementales tandis que les établissements de santé ont du mal à contenir la propagation du virus.

Nous recommandons également: Apple permet à ses employés de travailler à domicile pour le coronavirus

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a expliqué qu’ils étaient en état d’urgence et que les restrictions de voyage dans la région influencent 16 millions de personnes, environ, mais sont nécessaires, selon le président.

La fermeture de la région nord de la Lombardie et de 11 provinces voisines limitera les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur du territoire, en plus des zones touchées. Les gens devraient demander des permis spéciaux pour voyager pour des raisons professionnelles ou médicales.

Le gouvernement italien a interdit les funérailles et les événements culturels, et les gens ont été invités à garder une distance minimale d’un mètre les uns des autres dans les lieux publics comme les églises et les supermarchés. De même toute personne fiévreuse a été invitée à se reposer à la maison et à toute personne dont le test de COVID-19 était positif.

Ce n’est pas tout, le NYT rapporte que toute personne qui enfreint la détention pourrait être passible d’une amende ou d’une peine de prison, et la police et les soldats appliqueront ces conditions. Le Premier ministre Conte n’a pas fixé de date d’achèvement pour les mesures conservatoires, Cependant, il avait été dit précédemment que cette prévention pouvait durer jusqu’au 3 avril.

Jusqu’à présent, 233 décès dus à des cas de coronavirus ont été signalés en Italie et le pays a également ordonné la fermeture des écoles.

.