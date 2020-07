16 photographies fascinantes de choses si uniques que peu ont vues

Partager sur FB

La planète est pleine de surprises.

Vous pensez peut-être que vous avez déjà tout vu, et peut-être avez-vous vu beaucoup de choses, mais cette galerie vous montrera qu’il y a beaucoup de choses à découvrir.

Annonces :

Faire attention à tout ce qui nous entoure peut nous faire découvrir chaque jour quelque chose de nouveau. Dans la liste suivante, vous trouverez 16 photographies de choses si uniques que tout le monde n’a pas vues:

1. Les lettres de cette image sont plus faciles à lire pour les personnes ayant une vision floue ou un strabisme.2. Une photographie d’un membre de la tribu Goroka, Papouasie-Nouvelle-Guinée.3. Le squelette d’un pingouin.4. 98% de loup contre 40% loup.5. Le cratère Patomskiy en Russie, d’origine inconnue, car aucune activité volcanique n’a été trouvée dans la région. Les théories vont des ovnis aux météorites.6. Ce rocher ressemble à une télécommande de la XBOX.

7. Le Jeroba à longues oreilles a le rapport oreille / corps le plus élevé de la planète.8. La taille des différentes espèces d’ours par rapport à la taille d’une femelle moyenne.9. Test d’un casque de pompier en 1900 en Allemagne.10. Le Gigas Codex est le plus grand manuscrit médiéval enluminé au monde. d’une longueur de 92 cm. Elle est également connue sous le nom de Bible du diable en raison d’un portrait en pleine page très inhabituel du diable et de la légende entourant sa création.11. Ce monument commémoratif de la Première Guerre mondiale où le dessin des balustrades représente les soldats qui sont commémorés en incluant leurs silhouettes parmi eux.12. Une banane au microscope.13. L’un des rares raies manta roses qui ont été capturées en images.

14. Dîner au restaurant de l’hôtel Grotta Palazzese à Polignano a Mare, Italie.15. L’Arctique il y a 103 ans par rapport à aujourd’hui.16. La plus ancienne porte de Venise (elle a 1000 ans)

Le monde est en constante évolution et trouver ce genre de choses uniques nous permet de repenser ce que nous vivons. Partagez cette galerie avec vos amis afin qu’ils soient surpris par toutes ces choses uniques.

Partager sur FB