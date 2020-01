17 dessins animés de Nickelodeon et montre que nous voulons revenir

Il y a des choses dans cette vie qui sont indéniables, et l’une d’entre elles est que dans les années 90, beaucoup d’entre nous apprécient les bonnes productions de séries télévisées et de dessins animés. Ceux-ci, qu’ils aient ou non de bons effets, étaient divertissants, avaient un message et des histoires complexes et nous divertissaient.

En fonction du moment où vous êtes né, les productions avec lesquelles vous grandissez marquent non seulement une histoire dans votre vie, mais aussi dans toutes celles qui appartiennent à votre génération. Nos parents, par exemple, se souviennent des émissions des années 70 ou 80, alors que nous sommes toujours nostalgiques de ce que nous avons vu lorsque nous étions enfants ou adolescents.

Maintenant bien, En raison du cliché, ou plutôt, du succès de la formule de recyclage, c’est que de nombreux producteurs ont maintenant décidé de relancer ces projets qui étaient poussiéreux dans nos mémoires. Pour les mettre à jour, ils changent un peu l’histoire, ils ajoutent des personnages à la mode, ils donnent de nouveaux arguments, effets, lieux et bien, disons qu’ils ne gardent que l’essence. À travers elle, ils font appel à notre sentimentalité, aux souvenirs déjà flous de tout ce que nous avons vu pendant que nous étions assis sur le canapé ou couchés dans le lit.

C’est une bonne formule, cela ne fait aucun doute, mais la question est … si avec toute cette nouvelle vague de formats, de technologies et d’acteurs, ils parviennent à avoir un projet aussi réussi que le premier. Quelque chose comme ça se passe avec ALF, une série appartenant à la NBC qui a été diffusé sur Nickelodeon dans le cadre de son bar de nuit, et maintenant il sera de retour dans un nouveau format et non seulement cela, mais maintenant l’extraterrestre que nous suivons à la fin des années 80, au début des années 90, sera avec une autre famille.

Certaines des réactions des fans, ils ne devraient pas déplacer une histoire qui a été vue plusieurs fois depuis des années, d’autres disent qu’ils s’attendent à ce que les nouveaux chapitres soient aussi bons que les premiers. Et tandis qu’une théorie ou une autre est réfutée ou prouvée, Ici, nous listons quelques séries télévisées et dessins animés de Nickelodeon que nous aimerions revoir … bien que dans le retour de la barre de programmation.

Salut Arnold!

Une série qui raconte la vie d’un garçon de neuf ans qui vit en banlieue avec des problèmes communs à l’école, avec sa famille et avec les locataires qui vivent dans sa maison. L’emplacement est une ville fictive située à Washington qui mélange des éléments de villes comme Brooklyn, Seattle et même Londres.

Le plus connu sous le nom de “ball head” nous a divertis pendant cinq saisons qui ont été diffusées de 1996 à 2004. De celles-ci est venu un film en 1999 qui racontait les tentatives d’Arnold pour sauver son quartier des entreprises de construction. Bien que la bande ait été un échec, Nickelodeon l’a transmise comme s’il s’agissait d’un chapitre spécial de sa programmation. De nombreuses années plus tard, en particulier 13, Lancement de Nickelodeon Hey Arnold!: Le film de la jungle. Là Craig Bartlett, Le créateur de la série, a cherché à concevoir quelque chose de plus cohérent avec le passage du temps. Comment y est-il parvenu? Il a fait les personnages les plus modernes, changé de vêtements et pourtant, l’histoire s’est concentrée sur la façon dont les parents d’Arnold – l’une des grandes inconnues de la série – ont fini par se perdre et loin de leur fils.

Catdog

Cette production a duré d’avril 1998 à juin 2005. L’esprit derrière elle? Peter Hannan, qui est responsable de raconter la vie de frères siamois non identiques avec une moitié qui est un chat et une autre est un chien. Pendant 62 épisodes de 30 minutes, cette étrange condition physique de ces animaux a été montrée et constamment harcelée par “le Gras”, un trio d’intimidateurs sévères et leur voisin, Tito, un rat bleu rusé qui a un nez humain. Les deux caractérisent une vision de la société moderne décadente qui a des êtres avec des esprits tordus et qu’en raison de l’effondrement qui vit, certaines incohérences se produisent et il n’y a pas d’autre option que de les accepter.

Razmoket

2004 a été l’année où le dernier chapitre du Rugrats, une série Nickelodeon qui a commencé en 1991 et qui a duré neuf saisons et 172 épisodes, a raconté comment les bébés voyaient et percevaient le monde. Ses aventures étaient selon la vie de tous les jours et malgré la complexité des problèmes étaient toujours victorieux. Une autre chose que cette série a également fait est que Il a présenté certains clins d’œil aux nouveaux rôles établis dans les années 1990. Par exemple, un père entrepreneur qui est resté à la maison pour s’occuper des enfants, que l’une des mères était juive d’origine russe, une autre féministe et manipulatrice ou, que l’une était diplômée de Harvard.

Avec la série des Razmoket est venu quelques films. Le premier était en 1998, The Rugrats Movie, dont le succès a conduit à un second en 2000 intitulé Rugrats in Paris: The Movie, et en 2003 Rugrats Go Wild. Aussi, comme si cela ne suffisait pas, 2018 a été l’année où Viacom, la société propriétaire de Nickelodeon, a annoncé le lancement d’un film en direct et la première de 26 épisodes entièrement nouveaux.

La vie moderne de Rocko

Cette série animée créée par Joe Murray est sortie en 1993. Son argument a porté sur un petit wallaby nommé Rocko qui vivait dans une ville appelée O-Town avec son chien Spunky et d’autres personnages. Il était un émigré d’Australie et depuis son arrivée aux États-Unis, il a dû faire face à plusieurs problèmes. Cette série est basée sur les bandes dessinées appartenant à Marvel Comics.

La vie moderne de Rock a été diffusée jusqu’en 2004, quand après l’avoir retiré sans avertissement en 2003, Nick a lancé un week-end spécial appelé “Livin ‘The Rocko Life.” Depuis lors, elle diffuse sur Nickelodeon par intermittence, mais en 2017, la série a annoncé son retour lors de la San Diego ComicCon. Cependant, jusqu’à présent, il n’y a rien de plus à ce sujet.

Doug

Une série américaine des années 90 qui vous apportera à coup sûr de bons souvenirs. L’histoire parle d’un garçon de 11 ans qui a un chien nommé “Côtelettes” Il agit comme un être humain et vit des situations différentes avec son meilleur ami Tito et son béguin, Patti. Pendant sept saisons et 117 épisodes, nous avons vu ce garçon vivre plusieurs confusions selon son adolescence.

La série a été diffusée à partir de 1991 à 1994 par Nickelodeon et en 1996, Disney et Jumbo Pictures ont acquis les droits de créer de nouveaux épisodes de cette année jusqu’en 1999. En plus d’apparaître dans Nick, Doug pouvait être vu dans le bar pour enfants de Canal 11

Craignez-vous le noir?

Cette fantastique série télévisée d’horreur canado-américaine a été créée par DJ MacHale et Ned Kandel qui a été créée le 31 octobre 1990 et en raison de son succès, Nickelodeon Il l’a adoptée pour la lancer du 15 août 1992 au 20 avril 1996. Tournée dans la région métropolitaine de Québec, cette production a remporté plusieurs prix et en 1999, Nick a réuni de nouveaux réalisateurs et scénaristes pour lancer de nouveaux épisodes de cette année jusqu’en 2000.

Le thème tourne autour d’un groupe d’adolescents qui se sont appelés “La société de minuit”, et chaque semaine, dans un endroit secret de la forêt, un membre a raconté une histoire terrifiante. Chaque narrateur a commencé son histoire en disant: “Je soumets à l’approbation de la société de minuit cette histoire que j’appelle …”, ceci en clin d’œil à The Twilight Zone, dans lequel le créateur, Rod Serling, après avoir présenté chaque épisode, dit: “Je soumets pour approbation …”. Les thèmes en général sont les phénomènes paranormaux tels que les démons, les fantômes, la magie, les maisons hantées, les malédictions magiques, les extraterrestres, les sorcières, les vampires, les loups-garous, etc.

Clarissa explique tout

Ce fut la série dans laquelle Melissa Joan Hart était le principal protagoniste de sorte que pendant cinq saisons et 65 épisodes, donne vie à Clarissa, une jeune femme qui parle au public et décrit ce qui se passe dans sa vie, car elle doit faire face à des problèmes d’adolescents typiques comme l’école, les garçons, l’acné, la nourriture, un petit frère, les parents qui sont ils se soucient d’elle et ne lui donnent pas d’espace … Le but principal de cette production était de permettre à ceux qui étaient à la puberté de s’identifier à quelqu’un.

Clarissa explique que tout a été le premier à avoir ce type de formats de séries pour adolescents, et bien d’autres plus tard. Elle a été créée le 23 mars 1991 et a cessé de diffuser le 1er octobre 1994.

Sabrina, la sorcière adolescente

Après avoir donné vie à Clarissa, Melissa Joan Hart est devenu Sabrina, une adolescente sorcière qui avait un chat noir très hédoniste, Salem et des tantes qui prenaient soin d’elle et de ses pouvoirs croissants. Alors que cette sitcom était basée sur la bande dessinée Archie Comics du même nom, à aucun moment ces touches sombres que Netflix veut maintenant donner dans cette nouvelle version de Sabrina, avec Kiernan Shipka.

La première production de la sorcière adolescente a été réalisée à partir de 1996 et avait un total de sept saisons qui se sont terminées en 2003. La maison de production de l’émission était le réseau ABC, mais en Amérique latine, elle a été diffusée via Nickelodeon et plus tard, sur Channel 5.

Castors de Cascarrabias

Cette série animée créée par Mitch Schauer pour Nickelodeon a fait ses débuts en 1997 et a été annulée au milieu de la controverse en novembre 2001. La prémisse était d’environ deux frères, Norbert et Daggett, deux petits castors qui quittent leur maison pour la première fois pour apprendre à se débrouiller seuls dans la forêt. Cependant, cette traversée ne sera pas facile.

Quant aux épisodes d’annulation et de censure, c’est parce que le dernier épisode intitulé A Tale of Two Rangers / Bye Bye Beavers, n’était pas conforme aux règles et exigences de la chaîne, car dans la deuxième partie, celle de Bye Bye Beavers, les personnages ont révélé qu’ils étaient vraiment des dessins animés et que tout était faux. Cela n’a pas plu à Nickelodeon mais en 2016, sur le bloc The Splat de la chaîne TeenNick, il a été diffusé aux États-Unis.

Aaahh! De vrais monstres

Cette série animée de 52 épisodes d’une durée de 22 minutes sont arrivés le 29 octobre 1994 et se sont terminés le 6 décembre 1997. Les personnages principaux? Ickis, Krumm, Oblina et Gromble. Sa prémisse concernait les monstres en formation qui fréquentaient une école sous une décharge municipale. Là, ils apprennent à effrayer les humains et, en fait, plusieurs des chapitres se concentrent précisément sur la façon dont les affectations de leur formation remontent à la surface pour effrayer les humains.

Ren et Stimpy

La troisième série animée à appartenir à Nicktoons, qui a été créé par John Kricfalusi, mieux connu sous le nom de John K., et en fait, il a servi pour d’autres productions telles que La vie moderne de Rocko, La Vaca y el Pollito et SpongeBob. Au total, il a eu cinq saisons avec 52 chapitres au total qui ont été diffusés par Nick de 1991 à 1996. Son intrigue était sur Ren, un chien névrosé Chihuahua et Stimpy, un chat idiot. Ensemble, ils ont des aventures qui sont en fait une satire de la culture et de la société américaines, mais avec un humour étrange et même grotesque.

Bien qu’appartenant à Nickelodeon, dont les créations étaient un peu plus «éduquées» ou axées sur un certain type de public, sur les enfants, Ce dessin animé est resté avec une réputation subversive et a étendu les limites au point de servir d’inspiration, en plus de la série susmentionnée, à d’autres tels que Beavis et Butt-Head ou The Brothers Grunt.

Bien que Ren & Stimpy aient été transmis jusqu’en 1996, en 2003, ils sont revenus sous le nom de Ren & Stimpy: Seulement pour les adultes, comme son nom l’indique, c’était une version pour les personnes âgées et avec des thèmes légèrement plus élevés.

Envahisseur Zim

Le jour où Invader Zim est entré dans nos vies le 30 mars 2001, et ce qu’il aimait le plus dans cette production, c’est qu’elle ne ressemblait à aucune autre, car Il était assez sarcastique et avec un humour noir et avait même des touches sinistres. Malgré une bonne acceptation du public, Nickelodeon l’a annulé en 2002 en raison du manque d’audience enfant, car la plupart des abonnés

de la série étaient des adolescents et des adultes. Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles Nickelodeon voulait que Jhonen Vasquez, le créateur de la série, change l’attitude des personnages; il l’a rejeté et a été contraint d’annuler la série.

L’intrigue concernait un extraterrestre détesté sur sa planète appelé Zim, qui est donc envoyé sur Terre pour “analyser le comportement des humains”. Lui, dans sa tentative de contrôler l’univers, se retrouve devant une planète inconnue et rencontre son ennemi juré, Dib. Pour l’accompagner, Zim a son robot G.I.R., qui en plus d’être un homme de main, est en fait celui qui ajoute toute la sensibilité et la maladresse à ses plans.

Kablam! et Ligue d’action

Ceci est un double combo, eh bien KaBlam! Il s’agissait d’une bande dessinée animée Nickelodeon diffusée entre 1996 et 2000 avec des dessins humoristiques qui ont ensuite été diffusés sur Canal 11 Avec quatre saisons, ce programme a montré que les histoires partent des choses les plus étranges et qu’en plus d’avoir des dessins animés, il y avait aussi des jouets. C’est plus, d’où l’Action League ou Action League, qui est un spin-off qui est devenu une partie de Nicktoons et dont la popularité était basée sur le fait qu’il s’agissait d’une parodie de la Justice League.

Composée de figurines d’action, de jouets et de poupées, cette émission ne comportait que 11 épisodes diffusés du 14 octobre 1995 au 31 décembre 2002.

Les Thornberrys

Une série qui tournait autour d’une famille chargée d’enregistrer des documentaires et c’est pourquoi ils avaient les idées les plus folles. Comme ils voyageaient constamment, Nigel et Marianne ont pris soin de leurs deux filles d’une manière un peu particulière, car elles devaient tout apprendre de manière autodidacte et faire fonctionner correctement leur développement. Cependant, Eliza avait une grande capacité: elle pouvait parler et comprendre les animaux. Son amour de la nature et des animaux lui a fait éprouver une grande empathie avec son père, tandis que Deborah était un peu plus … girly et exaspérante mais était chargée de s’occuper de Donnie, un enfant sauvage qui a été adopté par les Thornberry et non Il a parlé un peu.

La série a été transmItida du 1er septembre 1998 au 8 juin 2004 a présenté cinq saisons et 91 épisodes diffusés sur Nick. En raison de sa popularité, il y avait deux films et Un crossover avec Rugrats. Les deux premières bandes étaient The Wild Thornberrys: The Origin of Donnie qui, comme son nom l’indique, s’est penché sur l’histoire de ce garçon sauvage et sur la façon dont sa vie était avant d’être adoptée par Nigel et Marianne. Ensuite, il y a Thornberrys: le film qui est sorti en décembre 2002 et a remporté une nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleure chanson pour la composition de Paul Simon, “Père et fille”. Ensuite, dans le crossover, une histoire apparaît dans laquelle les bébés recherchent les Thornberry parce que Nigel est l’idole de Tommy.

Jimmy Neutron

Avec des dessins plus complexes dans le style de Pixar, il est arrivé Jimmy Neutron, El Niño genio, sorti en 2002 et annulé en 2006 après trois saisons et 64 épisodes. L’histoire suit de près Jimmy, son chien Goddard et ses amis, sa famille et son école à Retroville, au Texas. Parce qu’il est un enfant de génie, Jimmy le vit en inventant des choses dans son laboratoire mais celles-ci lui posent finalement plusieurs problèmes qu’il devra résoudre par la suite. Son ennemi juré ou plutôt sa relation amour-haine? C’est Cindy, qui est tout aussi intelligente que lui et ne supporte pas sa présomption.

Puissance de fusée

Cette série télévisée Il a commencé le 16 août 1999 et s’est terminé le 30 juillet 2004. Produit par le studio d’animation Klasky Csupo, qui a également créé Rugrats, cette production suit les aventures d’un groupe d’enfants qui aiment les sports extrêmes vivant dans le sud de la Californie, où ils pratiquent le surf, le patinage, la planche à roulettes, le cyclisme et le hockey.

Parce que leur angle était vers les sports extrêmes, les producteurs ont embauché un membre de l’équipe de Surfer Magazine pour leur donner des faits, un langage ou des expressions curieux pour certaines choses sportives, et donc la série avait plus de crédibilité. Rocket Power avait un total de quatre saisons et 71 épisodes, qui avaient toujours une morale.