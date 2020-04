17 films pour parcourir le monde sans quitter votre salon

Ces 17 films vous font voyager de chez vous

En ces temps de quarantaine, nous ne pouvons plus voyager comme avant. La mise en quarantaine nous a amenés à être à l’intérieur de nos maisons, désireux de visiter des endroits où, pour le moment, nous ne pouvons pas aller.

Dans cette liste nous vous numérotons 17 films pour voyager depuis votre chaise, du Mexique à l’Australie ou de l’Argentine au Japon. De nombreuses options se trouvent sur la plate-forme Netflix, alors n’hésitez pas à les chercher.

1.- Babel (2006)

Un accident relie quatre groupes de personnes sur trois continents différents: deux jeunes marocains, un couple américain, une adolescente japonaise sourde et son père, et une baby-sitter mexicaine qui prend des enfants à sa charge de l’autre côté de la frontière sans autorisation. de leurs parents.

2.- Vers des routes sauvages (2007)

Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Christopher McCandless donne ses économies, jette ses affaires et fait un voyage à travers la faune de l’Alaska.

3.- La vie incroyable de Walter Mitty (2013)

Walter Mitty, éditeur de photos du magazine Life, a passé sa vie à éviter l’ennui de tous les jours à travers de petites «vacances mentales», pendant lesquelles il rêve de jouer dans de fantastiques aventures imaginaires. Cependant, une mystérieuse femme le conduit dans une véritable aventure.

4.- Minuit à Paris (2011)

Gil Pender est scénariste et romancier en herbe. En vacances à Paris avec sa fiancée, il part en solo dans la ville. Lors d’une de ses excursions nocturnes, il rencontre un groupe étrange mais familier qui le fait voyager dans le temps pour passer une soirée avec les icônes de l’art et de la littérature de l’ère du jazz. Plus Gil dépense avec ces héros culturels passés, plus il est insatisfait du présent.

5.- Et ta maman aussi (2001)

Deux amies adolescentes rivalisent pour l’affection de la femme qui les accompagne lors du voyage sur une plage fictive.

6.- Manger, prier, aimer (2010)

Liz Gilbert pensait qu’elle avait tout ce qu’elle voulait dans la vie: une maison, un mari et une carrière réussie. Mais un jour, elle découvre qu’elle ne veut plus de cette vie, alors elle décide de mettre fin à son mariage et de se lancer dans un voyage de découverte de soi qui l’emmène en Italie, en Inde et en Indonésie.

7.- Voyage à Darjeeling (2007)

Un homme essaie de rétablir les liens familiaux en emmenant ses deux jeunes frères en train à travers l’Inde.

8.- Agendas moto (2004)

En 1952, l’étudiant en médecine Ernesto “Che” Guevara et son ami Alberto Granado font un voyage à travers l’Amérique du Sud qui change leur vie.

9.- Perdu à Tokyo (2003)

Un acteur d’âge moyen qui est à Tokyo pour tourner une publicité rencontre la jeune femme d’un photographe célèbre.

10.- La plage (2000)

Richard (Leonardo DiCaprio), est un jeune Américain en Thaïlande. Vous êtes venu en Asie du Sud-Est avec l’intention de vivre quelque chose de radicalement différent de votre vie. Il apprend l’existence d’une île qui est censée être le paradis, mais qui est communément considérée comme mythique. Sur cette île, il est censé y avoir une communauté secrète de voyageurs qui ont abandonné leur ancienne vie.

11.- Australie (2011)

L’Australie est un film d’aventure romantique australo-américain réalisé par Baz Luhrmann et mettant en vedette Nicole Kidman et Hugh Jackman. Il est situé dans ce pays, l’Australie, à l’aube du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

12.- Eurovoyage censuré (2004)

Un jeune homme et ses amis ont une série d’aventures en Europe en essayant de rencontrer une connaissance.

13.- Le Chemin (2010)

Un père américain se rend en France pour récupérer le corps de son fils séparé.

14.- Une histoire simple (1999)

Un vieil homme achète un tracteur John Deere et se rend de l’Iowa au Wisconsin pour voir son frère malade et éloigné.

15.- La princesse qui voulait vivre (1953)

Accablée par son emploi du temps compliqué à voyager en Europe, la princesse Ann s’enfuit pour une nuit. Cependant, lorsqu’une pilule prescrite par le médecin la fait s’endormir sur un banc de parc, le journaliste américain Joe Bradley la trouve et l’emmène à son appartement pour sa sécurité. Le lendemain matin, Joe découvre l’identité d’Ann et parie à son éditeur qu’il obtiendra une interview exclusive avec elle.

16.- Mamma mia! Le film (2008)

Donna, une hôtelière indépendante des îles grecques, prépare le mariage de sa fille avec l’aide de deux vieux amis. Pendant ce temps, Sophie, la fille heureuse de Donna, a son propre plan. Elle invite trois hommes du passé de sa mère au mariage dans l’espoir de rencontrer son père biologique pour l’accompagner à l’autel.

17.- La trilogie Avant…

Cette trilogie unique réalisée par Richard Linklater est complétée par «Before Dawn (1995)», «Before Sunset» (2004) et «Before Dusk» (2013). Il y a neuf ans entre les premières de chacun des films, ce qui correspond au temps qui passe dans la vie des mêmes personnages

Comme vous pouvez le voir, vous avez le choix parmi une grande variété. Partagez la liste avec vos amis au marathon cette semaine.