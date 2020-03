17 mars Blu-ray, numérique et DVD

Nouveaux films sur Blu-ray / DVD

Jumanji: le niveau suivant

Dans cette suite à succès, le gang est de retour (Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart et Karen Gillan) mais le jeu a changé.

Superman: Red Son

Le film coloré et bourré d’action est une adaptation du célèbre conte Elseworlds de Mark Millar en 2003, qui posait la question: “Et si Superman avait été élevé en Union soviétique?”

Richard Jewell

La vie d’un héros est brisée par une précipitation massive et déplacée vers le jugement lorsque l’homme qui a déjoué l’attentat à la bombe d’Atlanta en 1996 a été accusé à tort comme principal suspect.

Des espions déguisés

Le super espion Lance Sterling (Will Smith) et le scientifique Walter Beckett (Tom Holland) s’associent pour sauver le monde lorsque Lance est par inadvertance transformé en un pigeon courageux, féroce, majestueux!

Intrigo: la mort d’un auteur

Dans ce thriller tendu et captivant mettant en vedette Ben Kingsley (GHANDI), lauréat d’un Oscar, un auteur complote le meurtre de sa femme, mais son corps n’est jamais retrouvé et il est convaincu qu’elle est toujours en vie.

Verotika

Il s’agit d’une trilogie effrayante, surréaliste et sanglante d’histoires d’horreur érotiques tirées de l’empreinte comique énervée de longue date de Dantzig «Verotika».

Pendant que vous vivez, brillez (DVD)

Un voyage au cœur de la musique la plus ancienne du monde occidental – la musique grecque – guidé par un musicologue excentrique qui a consacré sa vie à la comprendre et à la préserver. Une fête sonore et visuelle immersive qui donne au spectateur le sentiment d’avoir regardé un mode de vie que le 21e siècle a laissé derrière lui. Un appel aux armes pour une manière différente d’écouter la musique et de comprendre l’humanité.

Twin (DVD)

Kristofer Hivju, largement connu pour son rôle de Tormund Giantsbane dans Game of Thrones, joue en double rôle comme Erik et Adam dans ce thriller Scandi-Noir

Rééditions

Collection d’horreur universelle: Volume 4

Préparez-vous pour plus de sensations fortes et de frissons! Le volume 4 de la collection Universal Horror comprend quatre histoires de terreur tirées des archives d’Universal Pictures, le véritable foyer de l’horreur classique. Cette collection comprend des stars de l’horreur comme Boris Karloff, Bela Lugosi, Lionel Atwill et Rondo Hatton.

La Lune qui traque

Un vétéran de la cavalerie américaine prend sa retraite, puis tombe sur une femme et son fils catatonique échappant à l’esclavage. Il prend soin d’eux, mais doit toujours faire face à leurs ravisseurs.

L’intrigue: les films de Julia Crawford Ivers

Plus connue sous le nom de scénariste principale du malheureux réalisateur William Desmond Taylor, Julia Crawford Ivers, timide dans la publicité, était une cinéaste aux talents divers, travaillant comme réalisatrice, scénariste, superviseure de production et monteuse à Paramount.

Alice Guy Blanche Volume 1: Les années Gaumont

Après des années de relative obscurité, Alice Guy Blaché est maintenant reconnue pour son rôle dans le développement des arts cinématographiques. Commençant comme dactylographe pour la société Gaumont, elle s’est portée volontaire pour produire une série de films de nouveauté. Ses films étaient si réussis – et ses méthodes si efficaces – qu’elle est finalement devenue la directrice de la production du studio.

Alice Guy Blanche Volume 2: Les années Solax

Pionnière de l’art et de la technologie du cinéma à ses balbutiements (organisation d’un système de production cinématographique aux Studios Gaumont en France), Alice Guy Blaché s’installe aux États-Unis où elle co-fonde la Solax Company, où elle est chef de production .

Force 10 de Navarone

Un groupe de commandos alliés, dirigé par Robert Shaw, infiltre la Yougoslavie lors d’une mission secrète contre le Reich du Thrid. Leurs ordres: faire sauter un barrage géant afin d’écraser un pont stratégique tenu par les nazis. L’image est remplie d’action, d’intrigue et de doubles croix.

La race rare

Un beau drame plein d’action tourné autour d’une veuve anglaise déterminée à voir le plan de son défunt mari pour introduire la nouvelle souche de bétail Hereford dans l’ouest américain.

Priez pour les Wildcats

Lorsqu’un magnat fou (Andy Griffith) met au défi trois cadres publicitaires pour un voyage à moto dans la péninsule de Baja au Mexique, leur escapade d’un week-end se transforme en cauchemar de guerre dans le désert.

Apocalypse cannibale

Les horreurs de la guerre prennent un tout nouveau sens pour le vétérinaire vietnamien Norman Hopper (John Saxon), dont la vie domestique calme à Atlanta est brisée par le retour de Charlie Bukowski, un ami de combat qui drague des flashbacks terrifiants de chair et de carnage dans le jungles déchirées par la guerre.

Pigeon d’argile (DVD)

Joe Ryan, un vétéran du Vietnam qui revient, (Tom Stern) pense que sa vie est sur le “temps emprunté” parce qu’il a sauté par-dessus une grenade pour sauver son peloton et elle n’a pas explosé! Il veut juste être laissé seul pour ramasser la ferraille, payer son loyer et fumer sa «mauvaise herbe».

Nouveau sur Digital HD

Star Wars: The Rise of Skywalker

La conclusion fascinante de la saga historique Skywalker, de nouvelles légendes vont naître – et la bataille finale pour la liberté est encore à venir.Just Mercy

Une histoire vraie puissante qui suit le jeune avocat Bryan Stevenson et sa bataille pour la justice alors qu’il défend un homme condamné à mort malgré des preuves prouvant son innocence.

Uncaged (clip exclusif)

Lizzy, une vétérinaire du zoo, se retrouve dans une aventure macabre alors qu’elle se retrouve à mener la chasse à l’échelle de la ville pour un lion monstrueux terrorisant la capitale néerlandaise d’Amsterdam. Avec le célèbre chasseur de gros gibier britannique Jack, Lizzy doit travailler ensemble pour éviter plus d’effusions de sang pendant la chasse.

Teslafy Me (clip exclusif)

Nikola Tesla a lancé la révolution industrielle en ouvrant la voie aux idées derrière l’énergie électrique et la communication sans fil. Bien que généralement non crédité pour ses inventions, ses idées continuent de façonner notre avenir. Gentleman, figure de la société et ingénieur, voyez comment sa vie personnelle a influencé ses découvertes et comment les scientifiques trouvent toujours de nouvelles utilisations de sa technologie pour résoudre des problèmes mondiaux.

TV sur Blu-ray et DVD

Crashing: la troisième saison complète

Après sa tournée de comédie universitaire, un Pete revigoré (Pete Holmes) revient à New York avec une confiance retrouvée dans la saison 3.