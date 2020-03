17 minutes sur le meurtre de JFK

Bob Dylan publie sa première chanson en 8 ans: 17 minutes sur l’assassinat de JFK

Europa Press

Journal La Jornada

Samedi 28 mars 2020, p. 8

Madrid Bob Dylan a sorti sa première chanson inédite en huit ans ce vendredi. C’est Murder Most Foul, un thème de 17 minutes sur l’assassinat en 1963 du président des États-Unis, John F. Kennedy.

“C’était une journée sombre à Dallas, en novembre 63. Une journée qui se poursuivra dans l’infamie. Le président Kennedy était à la hauteur. Bonne journée pour vivre et bonne journée pour mourir. Être conduit au massacre comme un agneau sacrificiel. Il a dit: “Attendez une minute, les garçons, vous savez qui je suis?” “Bien sûr que nous le faisons. Nous savons qui vous êtes. » Puis ils lui ont soufflé la tête alors qu’il était encore dans la voiture, abattus comme un chien en plein jour («C’était un jour sombre à Dallas, le 63 novembre. Un jour qui vivra dans l’infamie. Le président Kennedy se promenait. Bonne journée pour vivre et bonne journée pour mourir. Être amené à l’abattage comme un agneau sacrificiel. Il a dit: “Attendez une minute, les garçons, savez-vous qui je suis?” “Bien sûr que nous le savons. Nous savons qui vous êtes.” ils se sont fait sauter la tête alors qu’il était encore dans la voiture, abattus comme un chien en plein jour »), chante Dylan.

▲ Dylan capturé en 2012 au Hop Farm Festival dans le Kentucky.Photo .

La chanson a été officiellement publiée sur les réseaux sociaux de l’artiste avec le message: Salutations à mes fans et followers avec merci pour tout votre soutien et votre fidélité au fil des ans. Il s’agit d’une chanson inédite que nous avons enregistrée il y a quelque temps et qui pourrait vous intéresser. Restez en sécurité, veillez et que Dieu soit avec vous.

Murder Most Foul est un thème de créations orales avec Dylan récitant au piano et enveloppé dans des arrangements de cordes atmosphériques et cinématographiques. Dans les paroles, il y a des références à des personnalités culturelles de différentes décennies, telles que les Beatles, Charlie Parker, Woodstock, Stevie Nicks, les Eagles Glenn Frey et Don Henley.

Le dernier album studio de Dylan avec des thèmes originaux était Tempest (2012). Depuis, il a sorti plusieurs albums tels que Shadows in the Night (2015), Fallen Angels (2016) ou Triplicate (2017), tout en publiant des compilations d’enregistrements rares et anciens.

