177 serveurs du ministère de l’économie piratés

Le ministère de l’Économie a subi une cyberattaque sur ses serveurs ce dimanche, selon la secrétaire de l’agence Graciela Márquez Colín. Comme détaillé dans une déclaration, Il était environ 10h30 du matin le 23 février, lorsqu’il a été détecté qu’un groupe inconnu de hackers est intervenu sur les serveurs des secrétaires.

Après avoir effectué «une revue exhaustive» avec la collaboration du Bureau de la stratégie numérique de la Présidence de la République (DGTI), l’agence a indiqué avoir réussi à identifier que seuls «certains» serveurs avaient été affectés. “Les services concernés étaient principalement ceux des serveurs de messagerie et de fichiers”, a expliqué le secrétariat. Et bien qu’il ait assuré qu’aucune information utilisateur sensible n’était compromise … par mesure de précaution, la DGTI a “demandé aux fournisseurs l’isolement de tous les réseaux et serveurs”, a-t-il expliqué.

“La capacité opérationnelle sera rétablie de manière sûre, progressive et contrôlée”, a-t-il déclaré.

Bien que l’agence n’ait pas précisé le nombre de serveurs piratés, le journal Milenio a signalé que 177 serveurs étaient infectés par le malware “Toutes les zones ont été informées en temps opportun pour contenir d’éventuelles affectations supplémentaires”, a déclaré le secrétariat.

Par le biais du Journal officiel de la Fédération, Márquez Colín a annoncé l’accord qui suspend les termes du ministère de l’économie, expliquant que jusqu’à ce qu’un accord reprenant les mêmes conditions soit émis, aucune procédure physique ou numérique ne sera effectuée.

.