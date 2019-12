+18! Cara Delevinge et Asheley Benson dans la baignoire, démontrant à quel point elles s'aiment

Regardez le show d'amour de Cara Delevingne vers sa petite amie Ashly benson Vous ne pourrez pas croire les photos intimes qu'il a téléchargées!

21 décembre 2019

Il y a quelques jours, il y avait une rumeur selon laquelle l'interprète de Son odeur Il en avait fini avec sa petite amie, mais la vérité est que l'actrice et mannequin, Cara Delevingne toujours plus amoureuse que jamais de son partenaire Ashly bensonEh bien, un récent post Instagram révèle tout.

À l'occasion du 30e anniversaire de sa petite amie bien-aimée, l'actrice de renom a consacré une publication, où des photos montraient l'immense amour Visage Il ressent pour sa fille, niant toutes ces fausses rumeurs qui se sont répandues sur l'éventuelle séparation.

La galerie de l'actrice a surpris de nombreux utilisateurs, car Delevingne Il a téléchargé la photo privée occasionnelle qui n'avait jamais été vue auparavant! Comme dans le cas de la photographie d'eux deux se donnant une offre à l'intérieur d'une baignoire sans rien. Ne convient pas aux cardiaques!

Cette publication a atteint plus de 44 millions de followers, ajoutant plus de 3 millions de likes et commentaires positifs pour féliciter le jeune couple amoureux.

Le dévouement de Cara Delevingne C'était comme suit: "Joyeux anniversaire, Ashley. Il y a tellement de choses que je pourrais dire, mais l'une des choses que j'aime et apprécie à propos de la nôtre est que je n'ai pas à le faire parce que tu le sais déjà et c'est tout ce qui compte. C'est juste toi et moi." "Et je t'aime. Tu es mon refuge. Tu m'as laissé jouer muet, tu m'as laissé jouer sauvage; tu m'aides à rester libre et à me sentir en sécurité et je suis très fier de voir comment tu deviens la femme que tu as toujours rêvé d'être." Je veux au-delà de ce que les mots peuvent exprimer. "

Un poète entier. Si ce n'est pas de l'amour, alors je ne sais pas ce que c'est que l'amour, il le portait!