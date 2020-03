18% des Américains sont confrontés au chômage ou à des heures réduites selon un nouveau sondage

Le taux de chômage augmente à un rythme alarmant aux États-Unis au milieu de l’épidémie de coronavirus. Un nouveau sondage mariste conclut que 18% des adultes ont été touchés.



Selon un nouveau sondage mariste en partenariat avec NPR et PBS NewsHour, environ 18% des travailleurs américains ont perdu leur emploi ou ont vu leurs heures réduites à la suite de l’explosion du coronavirus et de l’affaiblissement subséquent de l’économie.

Chip Somodevilla / .

Comme l’a rapporté Cassius Life, le sondage demande: «Avez-vous, vous-même ou un membre de votre ménage, souffert de l’une des situations suivantes à cause du coronavirus: vous avez été relâché ou vos heures de travail ont été réduites. Si vous êtes retraité ou sans emploi, veuillez le dire? “

“Cette enquête auprès de 835 adultes a été menée du 13 mars au 14 mars 2020 par The Marist Poll parrainé en partenariat avec NPR et PBS NewsHour”, explique le rapport. “Les adultes de 18 ans et plus résidant aux États-Unis contigus ont été contactés le numéros fixes ou mobiles et interrogés par téléphone à l’aide d’intervieweurs en direct. “

18% des personnes interrogées ont répondu «oui». 25% de celles qui ont répondu «oui» ont un revenu annuel inférieur à 50 000 $ / an. Le sondage décompose également les réponses par appartenance à un parti politique, zone de vie, race, éducation et plus encore.

Le sondage interroge également les répondants sur leurs réflexions sur la façon dont Donald Trump gère le coronavirus, l’économie et plus encore. Ici, l’affiliation politique joue évidemment un rôle majeur, les Républiques soutenant massivement Trump et les démocrates s’opposant massivement à lui.

Consultez les résultats complets du sondage ici.

.