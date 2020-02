+18: Natti Natasha est entrée dans l’eau et a enlevé son soutien-gorge Regardez la vidéo explosive!

Natti Natasha voulait défier la censure Instagram en téléchargeant une vidéo extravertie, cette fois, elle a été adoptée et elle a été vue!

3 février 2020

Un Natti Natasha Il est connu non seulement pour sa voix spectaculaire et sa musique collante, le Hard of Hard a toujours su regarder et paraître divins, arracher des regards et des soupirs.

Cette fois, Natti Natasha La timidité a été abandonnée et s’est débarrassée du haut de maillot de bain, donc ça a l’air dans une vidéo infiltrée dans les réseaux sociaux!

Apparemment, la courte vidéo a été téléchargée sur un compte de fan du chanteur de “Criminal”!Natti vous voulez le supprimer!

Sans aucun doute, cela a été l’une des meilleures vues de la Dominicaine de 33 ans qui a un corps de déesse!

.