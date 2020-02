18 phrases parents qui nous laissent un excellent enseignement

La relation qui se crée entre un père et un fils est unique. Bien que nous ayons souvent plus de coexistence avec nos mères, les parents ont une façon spéciale de nous enseigner le monde et de nous aimer et nous protéger à tout moment.

L’un de leurs plus grands objectifs est de se former en tant que personnes indépendantes et de nous guider pour réaliser nos rêves. Ils essaieront donc toujours de servir d’exemple à suivre.

Vous avez sûrement entendu certaines de ces phrases, mais aujourd’hui, nous voulons que vous vous en souveniez et les mettiez en pratique.

“Restez humble et travaillez toujours plus dur que tout le monde.”

«Fermez les yeux et ne pensez qu’aux belles choses. Tout s’améliorera très bientôt, il n’y a pas de mal qui ne vienne pas pour de bon. »

“Efforcez-vous, travaillez, étudiez, car de cette façon, vous serez toujours une femme indépendante qui n’aura besoin de rien de personne.”

«Écoutez bien les conseils de quelqu’un qui en sait beaucoup, mais écoutez surtout les conseils de qui vous aime beaucoup.»

“La première fois que vous souffrez d’amour change votre vie pour toujours et peu importe le temps qui passe, le sentiment demeure.”

“Après tout, si vous pouvez compter tous vos vrais amis d’une seule main, vous êtes une personne chanceuse.”

«Si vous ne croyez pas en vous, personne d’autre ne le fera. Vous êtes la chose la plus précieuse que vous ayez. »

“La bonne personne va vous donner des choses que vous ne saviez même pas vouloir, et je ne parle pas du matériel, il le fera sans vous le demander, juste pour vous voir heureux.”

“Trouvez un emploi que vous aimez et vous n’aurez jamais à travailler toute votre vie.”

«Les gens sont mieux connus lorsqu’ils parlent des autres que lorsqu’ils parlent d’eux-mêmes.»

«La couleur du ciel n’a pas d’importance. Qui rend la journée belle, c’est toi.

“La richesse n’est pas très utile dans les poches, quand il y a de la pauvreté dans le cœur.”

“Puisque nous traversons ce monde, laissons de belles empreintes.”

“Apprenez à donner votre silence à ceux qui ne demandent pas votre parole, et votre absence à ceux qui n’apprécient pas votre présence.”

“Dans la vie, il n’y a pas de meilleur remède à la tristesse que le sourire, la famille et l’amour.”

“Dans la vie, il y a beaucoup d’obstacles, mais c’est vous qui fixez les limites.”

Laquelle de ces choses votre père répète-t-il fréquemment? Dites-nous quels autres vous entendez de lui.

