18 vieilles photos que peu de gens ont vues et montrent un monde totalement différent

Le monde change constamment.

Avec chaque heure qui passe, le monde cesse d’être l’un pour devenir un autre. Les changements qui se produisent dans notre histoire passent inaperçus pour beaucoup, mais lorsque vous vous tournez vers le passé, vous réalisez tout ce qui n’est plus le même.

Une façon de réaliser à quel point nous sommes différents est à travers des photographies, en elles nous pouvons nous voir dans un moment figé dans le temps, dans lequel peut-être nous pensions différemment ou habillés et différemment et aujourd’hui ne ressemble plus du tout à qui nous sommes.

Pour le monde c’est pareil, il y a des situations, des moments et des époques qu’il nous est impossible de revivre, dans cette galerie certains de ces moments ont été recueillis. Les images que vous vous apprêtez à voir devraient figurer dans de nombreux livres d’histoire afin que chacun puisse voir tout ce que nous avons changé. Continuez à glisser pour vérifier:

1. Bob Burman, pilote de course, en 1910.2. Femme se maquillant, Washington, D.C. en 1943.3. Des habitants de Berlin-Ouest montrent des enfants à leurs grands-parents qui vivaient dans la partie est en 1960.4. La façon d’aller à la plage de Coney Island, 1902.5. Équipe de football de Dartmouth en 1901.6. Vacances de Thanksgiving dans une maison riche en 1915.7. L’une des plus anciennes photos de la grande pyramide du Caire (colorée numériquement), 1890.8. Un messager et son vélo à New York, 1896.9. Portrait de Billie Holiday et de son chien Downbeat, New York. 1947.10. Une balade à vélo le dimanche. Washington DC. 1942.11. À la Vermont State Fair, Rutland, 1941.12. Western Union Messenger Group à Norfolk, Virginie. 1911.13. Un match de football en 1920.14. Les portraits ont commencé à remplacer la peinture comme un moyen d’immortaliser la vie des riches. Cela vient de 1901.

15. Portrait de Lilyann Carol, New York. 1946.16. Herman « Germany » Schaefer (1876-1919), l’un des personnages les plus divertissants de l’histoire du baseball tenant une caméra en 1911.17. Dans la salle d’attente de la gare. Chicago, Illinois, 1943.18. Les hommes de Fort Story utilisent un instrument pour mesurer l’angle d’éclaboussure lors d’une séance de tir en mer, Fort Story, Virginie. 1942

L’histoire se souviendra de beaucoup de choses de ce siècle, car nous avons plus d’images que jamais auparavant, mais il est également important de garder les photographies du siècle dernier pour tenir compte de l’histoire qui nous a formés. Partagez cette galerie afin que plus de gens découvrent le monde comme peu l’ont vu maintenant.