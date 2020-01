‘1917’ arrivera-t-il sur Netflix?

1917 est peut-être le plus gros film de guerre à sortir depuis Dunkerque. Avec Sam Mendes à la tête du projet, mais 1917 sera-t-il finalement diffusé sur Netflix? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Avec un casting de stars comprenant notamment Clin Firth, George MacKay, Dean-Charles Chapman et Daniel Mays avec, il est facile de voir ce que ce film est un home run. Au cours de la Première Guerre mondiale, deux soldats britanniques sont chargés de diffuser un message profondément en territoire ennemi pour empêcher le massacre en masse d’un bataillon d’hommes.

Le film a déjà balayé les émissions de prix en marquant deux victoires lors des récents événements du Golden Globe.

Le film est dans les salles du monde entier à partir du 10 janvier 2020, bien qu’il ait été sélectionné en décembre pour se qualifier pour les prix.

Jetons maintenant un œil à l’état de la diffusion en continu de 1917, bien que nous vous conseillons d’aller voir sur un écran de cinéma IMAX si vous le pouvez car c’est un film visuellement époustouflant.

1917 sera-t-il sur Netflix aux États-Unis?

Nous commencerons par les États-Unis, car c’est le plus facile à couvrir.

En bref, Netflix aux États-Unis pourrait éventuellement obtenir 1917, mais ce ne sera pas pendant de nombreuses années.

C’est parce qu’Universal Pictures (qui publie et distribue le film) a actuellement un accord de sortie avec HBO qui dure jusqu’en 2022. Netflix pourrait viser le contrat lors de son renouvellement, après tout, Netflix a perdu plusieurs gros résultats offres ces dernières années comme Dreamworks et Disney.

Netflix obtient de temps en temps des titres Universal plus anciens et semble avoir un accord de sortie avec la division Universals Home Group et obtient tout le contenu animé d’Illumination Entertainment.

1917 sera-t-il sur Netflix dans d’autres régions?

Malheureusement, les accords de sortie ne sont pas largement diffusés dans d’autres régions, mais nous pouvons faire des suppositions en fonction des régions qui ont reçu des titres Universal Pictures dans le passé.

Netflix au Royaume-Uni semble obtenir régulièrement du contenu Universal Pictures. Plus récemment, ils ont obtenu The Hustle qui est distribué par Universal à l’échelle internationale. Ce film a été présenté en première en mai 2019 et est arrivé sur Netflix fin décembre 2019. Sur une projection similaire, 1917 arriverait sur Netflix au Royaume-Uni entre août et novembre 2020.

D’autres régions de Netflix telles que Netflix Canada et l’Australie obtiennent également Universal Movies quelques années après la première. Happy Death Day (2017), par exemple, est diffusé sur 13 pays Netflix, notamment Israël, l’Inde, Hong Kong, la Grèce, la Pologne, la Thaïlande, l’Afrique du Sud et d’autres régions.

C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le calendrier de sortie de Netflix pour 1917. Nous mettrons à jour ce message au cours des prochaines années avec toute autre information que nous obtiendrons sur le calendrier de diffusion du film.