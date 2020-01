CS Soapbox: 1917 est-il le plus grand film de la Première Guerre mondiale jamais réalisé?

Lorsque Sam Mendes était enfant, son grand-père lui a raconté l’histoire d’un signaleur de la Première Guerre mondiale. En 1917, des centaines de soldats britanniques ont tenté de reprendre un village en Belgique aux Allemands. Ils ont perdu un tiers de leurs hommes – ceux qui n’ont pas été tués ou blessés étaient des MIA. Les hommes disparus étaient coincés au milieu du «No Man’s Land», incapable de communiquer avec ceux de la zone de sécurité. Ce signaleur susmentionné a proposé de sortir et de localiser les hommes survivants afin qu’ils puissent être secourus. Ce coureur était Alfred Mendes, le grand-père du réalisateur Sam Mendes – l’inspiration pour 1917.

Film lauréat du Golden Globe de Mendes et meilleur favori des Oscars, 1917, est personnelle. L’histoire fictive de deux soldats britanniques, les caporaux suppléants Blake (Dean-Charles Chapman) et Schofield (George MacKay), est ancrée dans les dures réalités de la guerre. Ces deux hommes doivent franchir les lignes ennemies pour remettre une lettre au colonel MacKenzie du second, qui court après les forces allemandes en retraite. À son insu, les Allemands ne battent pas en retraite; ils attirent les Britanniques dans un piège qui pourrait massacrer 1600 hommes. Le frère de Blake est dans la Brigade sur le point d’être pris en embuscade, le seul chien que Schofield a dans ce combat est celui qui aboie à un sens du devoir désabusé.

D’une certaine manière, leur mission est aussi la nôtre. 1917 est filmé comme un plan continu; l’appareil photo ne coupe jamais ou détourne votre attention. C’est implacable. Chaque scène du film est tissée ensemble, résultant en une expérience captivante. Sa perspective à la troisième personne est amplifiée par une partition de jauge d’intention et des décors surprenants. Si vous le permettez, 1917 vous laissera fasciné par l’époque et les soldats qu’elle représente – une lettre d’amour à ceux qui, recouverts de mortier, ont posé les briques du monde contemporain.

Un bon film de guerre rend hommage aux combattants qui nous ont précédés tout en embrassant la nature altruiste et futile de la guerre. Nous voyons que c’est la pléthore de films de la Seconde Guerre mondiale qui sont là-bas. Steven Spielberg Sauver le soldat Ryan (le grand-père des épopées de guerre) est une contemplation brutale et romantique de l’honneur, du courage et de la décence sous le feu. Similaire à 1917, L’épopée de Christopher Nolan sur la Seconde Guerre mondiale, Dunkerque utilise des personnages fictifs pour raconter l’évacuation factuelle (et miraculeuse) de Dunkerque – un hommage à la ténacité non seulement des forces françaises et britanniques qui ont aidé à l’évacuation, mais aussi des navires civils qui ont ramené plus de 300 000 hommes chez eux. Lettre d’Iwo Jima, La fine ligne rouge, Le pont sur la rivière Kwai, tous des films fantastiques de la Seconde Guerre mondiale qui mettent en lumière les paysages déchirés par la guerre d’autrefois.

Évidemment, 1917, n’est pas un film de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup plus de films de la Seconde Guerre mondiale ont été réalisés ces dernières années que les films de la Première Guerre mondiale. Il semble que la majeure partie des films de la Première Guerre mondiale réalisés avant Mendes ‘ 1917 sortis ont été libérés entre le milieu et la fin du 20e siècle. Des films comme Lewis Milestone À l’Ouest, rien de nouveau (1930), Stanley Kubrick’s Chemins de gloire (1957), David Lean’s Laurence d’Arabie (1962), et Peter Weir Gallipoli (1981) sont non seulement de grands films de la Première Guerre mondiale, mais aussi de grands films. À l’exception de Spielberg Cheval de bataille (2011) et Jeremy Sims » Sous la colline 60 (2010), il n’y a vraiment pas eu vraiment de grands films contemporains de la Première Guerre mondiale depuis un certain temps.

Les grands films qui existent sur la Première Guerre mondiale ne semblent pas se concentrer autant sur l’intimité de la guerre des tranchées que 1917. Laurence d’Arabie, par exemple, a lieu pendant la Première Guerre mondiale mais suit le lieutenant Lawrence de Peter O ‘Toole au Caire. Les plus remarquables et sans doute les meilleurs films de la Première Guerre mondiale du XXe siècle (qui dépeignent le combat) sont À l’Ouest, rien de nouveau (remake original et 1979) et Chemins de gloire. Le premier suit un jeune soldat allemand qui est désenchanté par ce qu’il voit sur le champ de bataille et le second concerne un groupe de soldats, dans les tranchées, qui refusent d’attaquer l’ennemi. Kubrick’s Chemins de gloire est à égalité avec son film sur la guerre du Vietnam, Full Metal Jacket, sans doute encore mieux, À l’Ouest, rien de nouveau est sacrément parfait sur tous les fronts – de l’écriture et du jeu à la réalisation.

Il serait injuste de comparer 1917 ces films parce que la technologie a changé. La décision de Mendes de diriger 1917Rétrospectivement, le style de l’homme semble essentiel: il n’ya pas de temps mort ni d’interruption de la guerre. Qu’il s’agisse 1917 est le meilleur film de la Première Guerre mondiale est peut-être hors de propos; c’est ce qu’il fait de mieux. Il n’y a jamais eu de représentation plus intime, techniquement impressionnante ou émouvante de la guerre des tranchées sans étude de personnage et plus de véhicule pour le public.

Cela ne veut pas dire que 1917 n’a pas de bonne histoire ou de bon (s) personnage (s). Le film regorge de camées fantastiques. Cependant, la caméra reste avec Blake et Schofield, ne laissant jamais au public le temps d’investir dans d’autres personnages. Le fait que nous soyons tellement obsédés par les principaux protagonistes est la raison pour laquelle le film est si personnel; lorsque deux protagonistes tombent à un, nous sommes tous là. (ALERTE SPOILER) Blake est poignardé par un soldat allemand (qu’il essayait d’aider) lorsque 1917 devient le spectacle de Schofield – la perception du devoir mise à part, son copain vient de mourir, la mission est maintenant son but. Alors que Blake saigne, Schofield raconte la description que Blake lui a donnée de son frère aîné, “tout comme vous, un peu plus vieux …”

Des lignes comme celle que vous avez tapée avant s’enfoncent dans l’environnement du film, développant son personnage et son histoire. 1917Le script est bourré de ce genre de lignes badass. De «ça ne fait que de s’y attarder» et «certains hommes aiment juste le combat» à «il n’y a qu’un seul moyen pour que cela se termine: le dernier homme debout». .

Lorsque Schofield pleure les trois quarts du film, vous vous rendez compte que vous n’avez pas eu le temps de reprendre votre souffle et lui non plus. Cette réalisation intentionnelle rend le moment suivant où Schofield trouve (sans le savoir) le deuxième bataillon d’autant plus puissant. Tous les hommes sont réunis autour d’écouter un homme chanter “The Wayfaring Stranger”. La chanson de paix et de tranquillité affecte Schofield et le public. C’est l’un des moments les plus excitants du film, vous plongeant dans un calme éphémère avant sa montée en température.

Après avoir réalisé que la première vague est déjà envoyée, il commence à se frayer un chemin à travers la tranchée. Il doit livrer son message et arrêter l’attaque. La cinématographie de ces plans (ou plutôt, le même plan que vous avez regardé tout au long) est à couper le souffle; la séquence de course sur le champ de bataille donnerait une chair de poule à un homme de 103 ans. Après avoir finalement livré son message, Schofield reçoit un «garçon bien fait» et «F * ck off» presque simultanés.

Il n’y a pas de triomphe dans le succès de Schofield, la vie continue. Le film se termine avec lui prenant un moment. Il ne veut pas de récompense (après avoir échangé sa médaille précédente contre du vin), il veut juste rentrer chez lui. Nous le voyons assis dans un champ similaire à celui que nous voyons au début du film. C’est un serre-livre classique. Assis sous un arbre à proximité, il regarde des photos de sa femme et de ses deux jeunes filles, l’une des photos a un message au dos – revenez à nous. C’est à ce moment-là que l’écran devient noir et indique: pour le caporal suppléant Alfred H. Mendes, 1er Bataillon, Royal’s Royal Rifle Corps., Qui nous a raconté les histoires.

Ce résumé ennuyeusement long prouve un point: si l’histoire paraît si bien sur papier, elle est clairement spectaculaire à l’écran. Le fait que le film soit si personnel n’est pas seulement dû à la façon dont il est tourné, c’est à la façon dont il est écrit – les aspects techniques du film servent l’histoire et l’histoire traditionnellement racontée sert la mémoire du grand-père de Mendes. Le grand-père de Mendes a reçu une médaille pour bravoure pendant la Première Guerre mondiale, dont vous avez lu dans l’Autobiographie d’Alfred H. Mendes 1897-1991.

L’acteur qui joue Schofield, McKay avait un arrière-grand-père qui était aussi un signaleur comme Alfred Mendes. L’acteur et le réalisateur semblent avoir travaillé sur ce film avec une quantité transcendante d’amour et de respect pour ceux qui l’ont précédé. Opérant sous la compréhension que nous ne pouvons pas imaginer ce que c’était que de se battre dans une guerre mondiale en buvant nos macchiatos au caramel à 5 ​​$, mais une bonne histoire peut servir de salut tardif. Une histoire inspirée par quelqu’un qui a compris. 1917 est la plus grande guerre mondiale du 21e siècle, car elle est aussi proche qu’un film peut vous remercier.