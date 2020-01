1917 revient en tête / Film

Ce week-end, le 31e Prix de la Guilde des Producteurs honoré les réalisations dans la production de films et de télévision de l’année dernière. C’est l’un des prix clés qui commence à nous donner une idée du film qui remportera probablement le meilleur film lorsque les Oscars seront distribués, donc tout le monde attendait de voir quel film a remporté le prix Darryl F. Zanuck pour le producteur exceptionnel de Theatrical Motion Pictures, l’équivalent du meilleur film parmi les lauréats des PGA Awards 2020.

Dans un virage un peu moins surprenant après sa victoire aux Golden Globes il y a quelques semaines, Sam Mendes«Drame de guerre 1917 a décroché le premier prix. Mais qui est reparti avec des prix pour des longs métrages d’animation et documentaires, ainsi que tous les prix de télévision? Obtenez la liste complète des gagnants des PGA Awards 2020 ci-dessous.

Le réalisateur et producteur Sam Mendes a accepté le prix avec Pippa Harris, et Mendes a offert ces remerciements lors de son discours (via The Hollywood Reporter):

“Travailler avec autant d’artistes travaillant tous à l’apogée de leur métier – dirigé, bien sûr, par Roger Deakins – a été humiliant et joyeux et de loin, la meilleure expérience de ma vie professionnelle.”

En effet, le travail du directeur de la photographie Roger Deakins et de l’incroyable équipe des effets visuels est ce qui fait de 1917 une magnifique réalisation cinématographique. Bien que certains ne soient pas sûrs que cela le rende nécessairement meilleur que certains des autres films de la conversation pour le meilleur film, c’est clairement assez impressionnant pour ceux de l’industrie.

Huit des dix derniers lauréats du premier prix des PGA Awards ont remporté le prix du meilleur film. Les deux seules années qui ont divergé de ce modèle ont été en 2018 et 2017 lorsque les PGA Awards ont honoré La La Land et The Big Short. Mais lorsque les Oscars ont tourné, Best Picture est allé au Moonlight et au Spotlight, respectivement. Il y a encore une chance que 1917 ne s’en tire pas avec Best Picture, mais les chances sont certainement en sa faveur.

En ce qui concerne les autres lauréats des PGA Awards 2020, vous trouverez la liste complète ci-dessous. Les gagnants apparaissent dans AUDACIEUX.

Le prix Darryl F. Zanuck du meilleur producteur de films cinématographiques

1917

Ford contre Ferrari

L’Irlandais

Jojo Rabbit

Joker

Couteaux sortis

Petite femme

Histoire de mariage

Il était une fois à Hollywood

Parasite

Le prix du meilleur producteur de films de cinéma d’animation

Abominable

Frozen II

Comment dresser votre dragon: le monde caché

Lien manquant

Toy Story 4

Le prix du meilleur producteur de films documentaires

Avocat

Usine américaine

Apollo 11

La cave

Pour Sama

Honeyland

One Child Nation

Le prix Norman Felton du meilleur producteur de télévision épisodique – Drame

Big Little Lies (Saison 2)

The Crown (Saison 3)

Game of Thrones (Saison 8)

Succession (Saison 2)

Watchmen (Saison 1)

Le prix Danny Thomas du meilleur producteur de télévision épisodique – Comédie

Barry (Saison 2)

Fleabag (Saison 2)

La merveilleuse Mme Maisel (Saison 3)

Schitt’s Creek (saison 5)

Veep (Saison 7)

Le prix David L. Wolper pour le producteur exceptionnel de télévision en série limitée

Tchernobyl

Fosse / Verdon

Vrai détective

Incroyable

Quand ils nous voient

Le prix du meilleur producteur de films télévisés ou en streaming

Fils américain

Apollo: Missions sur la Lune

Black Mirror: Striking Vipers

Deadwood: le film

El Camino: un film de rupture

Le prix du meilleur producteur de télévision de non-fiction

30 pour 30 (saison 10)

60 minutes (saison 51, saison 52)

Quitter Neverland

Queer Eye (Saison 3, Saison 4)

Surviving R. Kelly (Saison 1)

Le prix du meilleur producteur de divertissement en direct et de télévision télévisée

The Daily Show avec Trevor Noah (Saison 25)

Dave Chappelle: Bâtons et pierres

La semaine dernière ce soir avec John Oliver (saison 6)

The Late Show avec Stephen Colbert (Saison 5)

Saturday Night Live (Saison 45)

Le prix du meilleur producteur de télévision de jeux et de compétition

The Amazing Race (Saison 31)

The Masked Singer (Saison 1)

RuPaul’s Drag Race (Saison 11)

Top Chef (Saison 16)

The Voice (Saison 16, Saison 17)

Articles sympas du Web: