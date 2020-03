1980 Jeu d’arcade ‘Dragon’s Lair’ Obtenir un film d’action en direct de Netflix et des écrivains ‘Scary Stories’

En vedette dans la deuxième saison de “Stranger Things”, le jeu d’arcade de 1983 L’antre du dragon obtient maintenant un long métrage d’action en direct, et vous ne le savez pas, il a trouvé une maison à Netflix!

THR rapporte que Ryan Reynolds est en pourparlers pour jouer dans le film Netflix, qui est écrit par Dan et Kevin Hageman (The Lego Movie, Scary Stories to Tell in the Dark).

Le wiki explique l’intrigue du jeu:

“Le protagoniste Dirk le Daring est un chevalier qui tente de sauver la princesse Daphne du dragon maléfique Singe qui a enfermé la princesse dans le château du sorcier infâme Mordroc.”

Le jeu révolutionnaire avait été transformé en une série animée de courte durée dans les années 80. Une éventuelle adaptation d’un long métrage a été évoquée à plusieurs reprises au fil des ans.

Vertigo Entertainment’s Roy Lee (IT) produira aux côtés de Reynolds. Créateur de jeu Don Bluth est également à bord pour produire, tout comme Trevor Engelson, Gary Goldman et Jon Pomeroy.