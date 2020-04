Évaluation:

7/10

Jeter:

Nicole Brydon Bloom comme Sarah

Naomi Grossman comme Janice

Giles Matthey comme Brian

Alan Blumenfeld comme Gus

Taylor Nichols en tant que Jerry

Andrea Gabriel comme Christina

Celeste Sully comme Lisa

Curtis Webster en tant que Charles D. Ellerby

Clayton Hoff comme Lester

Écrit et réalisé par David Marmor

1BR Review:

Hollywood est l’un des endroits les plus attrayants pour les rêveurs de partout au pays pour se déplacer afin de poursuivre leurs rêves, mais il est aussi celui qui peut offrir des difficultés et des chagrins, certains fantaisistes comme dans la comédie musicale oscarisée de Damien Chazelle La La Land et certains horribles comme dans l’horreur psychologique terrifiante de Kevin Kölsch et Dennis Widmyer Yeux étoilés. C’est un conte aussi vieux que le temps et pourtant 1BR commence d’abord par se sentir comme un mélange de ce dernier et du classique de Roman Polanski Bébé au romarin, il offre quelques jolis rebondissements en cours de route pour se démarquer.

Après avoir laissé derrière elle un passé douloureux pour suivre ses rêves, Sarah marque l’appartement parfait à Hollywood. Mais quelque chose ne va pas. Incapable de dormir, tourmentée par des bruits étranges et des notes menaçantes, sa nouvelle vie commence rapidement à s’effilocher. Au moment où elle apprend la vérité horrible, il est trop tard. Pris dans un cauchemar éveillé, Sarah doit trouver la force de s’accrocher à sa santé mentale en ruine… ou être piégée pour toujours dans un enfer existentiel.

Dans son premier long métrage, l’écrivain et réalisateur David Marmor cherche à mettre autant de distance entre son film et une surabondance de films similaires, en faisant de l’héroïne un aspirant artiste et designer par rapport à la starlette hollywoodienne typique et mettant en vedette un groupe de voisins presque entièrement digne de confiance plutôt que suspecte et rebutante, et pour la plupart, cela fonctionne. Il est facile de se connecter à de nombreux résidents adorables du nouveau complexe d’appartements de Sarah, car beaucoup d’entre nous connaissent une personne âgée qui se soucie plus des autres que de prendre soin d’elle-même et du beau voisin que vous aimeriez savoir si ce n’était pas le cas. pas pour le chat que vous n’êtes pas censé avoir dans votre appartement.

Au fur et à mesure que le film progresse, il se transforme lentement en un thriller psychologique typique mais amusant dans lequel l’appartement de Sarah ne semble pas être aussi idyllique qu’il le semblait, avec des tuyaux de plus en plus bruyants et perturbateurs pour son sommeil et des messages menaçants concernant quelqu’un qui sait de l’existence de son chat dans l’appartement jusqu’à ce qu’elle se réveille une nuit à la découverte la plus horrible de toutes. Tout ce qui mène à ce point, qui en est encore au premier acte, est à la fois un exercice traditionnel et amusant et à mesure que les choses changent et que les révélations prennent vie, cela continue de devenir un mystère intrigant de qui elle peut avoir confiance et pourquoi elle vit les cauchemars qu’elle traverse.

Cependant, c’est aussi là que le film devient soudainement un peu un slog trop long, malgré seulement 90 minutes. La révélation principale elle-même est solide pour le genre et crée de nombreuses questions qui auraient pu transporter le film tout au long de son exécution, mais le problème est qu’on y répond à la place avant même d’arriver à mi-chemin, ce qui crée alors la question de pourquoi le public devrait continuer à regarder. L’histoire ressemble à deux films qui sont compressés en un, tout ce qui est passé à mi-parcours se sent comme une histoire qui serait réservée pour une suite mais qui est à la place attachée tandis que la première moitié de l’histoire est compressée pour s’adapter à la durée raccourcie.

Je peux vraiment apprécier la tentative de Marmor ici, car c’est une forte tentative de renverser le film d’horreur général et les tropiques de thriller et de créer une histoire et un développement de personnage plus stimulants, mais en raison de la nature précipitée de l’intrigue, elle enlève vraiment le potentiel de ce dernier. Les choix narratifs faits auraient pu être parmi les plus intrigants pour n’importe quel personnage, héroïne ou autre, car elle est confrontée à des forces dignes de cauchemar, mais à la place, ce potentiel tombe à plat et n’atteint pas les hauteurs pour lesquelles il s’est fixé. .

Bien que le film souffre quelque peu du point de vue narratif, Marmor sait comment garder le public tremblant dans leurs sièges, offrant des moments vraiment tendus et effrayants ainsi que certains qui ne manqueront pas d’envoyer des frissons dans le dos même des plus grands amateurs de genre. Ces frissons sont soutenus par de fortes performances de sa distribution, à savoir le rôle principal de Brydon Bloom, qui brille à fond et s’impose comme Sarah et est quelqu’un que j’aimerais voir mener plus d’efforts dans les genres d’horreur et de thriller, se révélant être un interprète discrètement puissant et nuancé .

Global, 1BR est un film plein de potentiel et plein de plaisir d’horreur et de thriller, même s’il laisse tomber le ballon sur certains de ses éléments narratifs les plus intéressants.

