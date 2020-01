CS Comics: 1er voyage à Galaxy’s Edge pour Rise of the Resistance!

Le mois dernier, ComingSoon.net a été invité à être parmi les premiers à vivre Star Wars: Rise of the Resistance attraction dans le Walt Disney World Resort au Star Wars: Galaxy’s Edge terre. Nous avons amené le dessinateur et fan de longue date de Star Wars, Pranas T. Naujokaitis (KaBOOM! Adventure Time: Ice King & Razmoket: le dernier jeton), et il a dessiné une courte bande dessinée (et hilarante) sur son expérience en visitant le pays de Star Wars pour la toute première fois. Découvrez la bande dessinée à 19 panneaux dans la galerie ci-dessous!

Star Wars: Rise of the Resistance est maintenant ouvert à Walt Disney World en Floride et au Disneyland Resort en Californie!

Cliquez ici pour précommander le prochain livre de Naujokaitis, History Comics: The Challenger Disaster: Tragedy in the Skies!

Star Wars: Rise of the Resistance donnera aux invités l’impression d’être sur un Star Destroyer dans une baie de hangar, tandis que Millennium Falcon: Smuggler’s Run donne aux invités la possibilité de piloter le Millennium Falcon, de piloter le navire, de tirer des blasters ou de se préparer à l’hyperespace – tout en accomplissant une mission critique. Mais la façon dont vous effectuez la mission comporte des enjeux encore plus importants: effectuez avec compétence et vous pouvez gagner des crédits extragalactiques, tandis que ramener le navire en panne pourrait vous mettre sur la liste des chasseurs de primes. Terminez sur la liste de Harkos et vous pourriez rencontrer un problème si vous vous présentez à la cantina locale!

