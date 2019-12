1TakeJay explique pourquoi il croit que "Gang Bangin 'est stupide": "Ça n'a pas de sens"

Il connaît des gens dans des gangs, mais ce n'est tout simplement pas pour lui.

L'appartenance à un gang dans le jeu de rap est comme un passe-temps hip hop. Si les artistes eux-mêmes ne font pas partie d'un ensemble, alors les membres de leur entourage revendiquent les couleurs du quartier. Il semble que les affiliations soient moins polarisantes dans la culture actuelle du rap, car les artistes se sont réunis dans l'espoir de mettre fin à la violence dans les rues, mais il y a des gens qui pensent que leur fidélité aux décors qu'ils revendiquent va bien au-delà de l'argent ou de la célébrité. Le rappeur de Compton 1TakeJay est un artiste qui pense que les gangs ne sont d'aucune utilité. Il a déclaré dans des interviews que "gang bangin 'est stupide", et dans une séance avec Pas de cavalier, il a expliqué ses réflexions sur sa déclaration. Il a partagé qu'il connaissait les gens des gangs, y compris les membres de sa famille et ses amis, donc ce n'est pas quelque chose qu'il ne connaît pas. Il a partagé qu'il s'entend bien avec tout le monde et ne peut jamais être mis au milieu d'un drame. "J'ai juste l'impression que les n * ggas se perdent dans la sauce et ne se connaissent pas vraiment", a-t-il déclaré. "Mais certains n * ggas grandissent vraiment comme ça et c'est tout ce qu'ils savent, bien sûr. C'est deux types différents de n * ggas. C'est un vrai gang banger, et c'est un * gga qui vient de se perdre dans la sauce à la recherche de merde qu'il n'avait pas grandi. " Adam22 a ajouté qu'il ne pensait pas que cette génération respectait la culture des gangs autant que la précédente, mais 1TakeJay n'était pas d'accord. Le rappeur a déclaré qu'à Los Angeles, la culture des gangs est "plus structurée, plus sérieuse que comme partout ailleurs". Pour 1TakeJay, il semble que les rappeurs des autres villes "se contentent de jeter n'importe quoi" pour attirer l'attention, mais personne ne s'en soucie vraiment. "C'est pourquoi je ne ferais jamais de gang bang", a-t-il dit. "Ça n'a pas de sens." Regardez son interview complète ci-dessous, mais consultez ses commentaires sur la culture des gangs à la marque 36:00. [intégré] https://www.youtube.com/watch?v=KBr8GiyK7kY [/ intégré]