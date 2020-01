2 + 2 = 5, George Orwell et le langage politique

Il y a des choses qui ne peuvent pas être évitées, mais elles peuvent être reportées, comme la mort: nous usons notre créativité et mettons la technologie dans un premier objectif, qui est de retarder la mort.; Cependant, à un moment donné, il doit arriver. Et avec cela, nous ne parlons pas exclusivement de la mort du corps, de ce qui a la vie telle que nous la concevons, mais aussi de langue.

La question est, comment la mort de la langue est-elle annoncée? Le roman de 1984 du britannique George Orwell, révélé dans une fiction mais comme s’il s’agissait d’une prophétie, l’arrivée d’un régime autoritaire qui mettrait fin à la première fonction du langage: formation des pensées, des idées et, par conséquent, de la liberté. À travers l’histoire de Winston, nous connaissons un monde présidé par la figure de Big Brother, qui garde le contrôle pour garder les masses appauvries et suffisamment satisfaites pour éviter qu’elles ne soient révélées.

Orwell présentait, au milieu du XXe siècle, le risque qui existe encore aujourd’hui, y compris dans les sociétés démocratiques, de tomber dans un état où non seulement les caractéristiques d’un système totalitaire sont présentées, mais aussi «orwelliennes» où la différence est marquée par l’oppression du langage et la limitation de la pensée.

1984 société Il est divisé en quatre ministères pour maintenir l’ordre et la dépendance de la société qui appartient même au Big Brother Party. Est-il Ministère de la paix, chargé des questions de guerre; le Amour, responsable des punitions et instiller l’amour pour le Parti; la Abondance, qui existe pour maintenir les masses dans les limites de la subsistance; et enfin celle du Vérité, le ministère chargé de contrôler le passé historique en faveur de l’existence du Parti.

Avec ça, Orwell a révolutionné la littérature dystopique et nous a fait découvrir le sens d’un “nouveau” terme appelé double langage, ou double discours, qui, en tant que forme de violence, dénature le sens réel d’un mot à des fins politiques. Par conséquent, le ministère de l’Abondance, par exemple, maintient la pauvreté de la société.

“Au final, le match annoncerait que deux plus deux aboutiraient à cinq, et il faudrait y croire.”, écrit Orwell pour démontrer le niveau de contrôle du Parti sur le peuple qui peut être vu aujourd’hui. Dans l’une de ses dernières interviews avec la BBC, ironique en soi, l’auteur de Rebellion on the farm Il a évoqué les conséquences possibles de la violation de l’intimité d’une pensée, du côté de la société et de l’État, de l’ivresse envers le pouvoir.: les émotions ne seraient autorisées que la peur comme instinct de survie, l’instinct sexuel serait éradiqué, l’orgasme serait aboli et seule la loyauté au Parti serait conçue.

Et ne sommes-nous pas à la limite d’un État orwellien influencé par les médias de masse tels que la télévision et les plateformes de réseaux? Les formes de divertissement auxquelles les masses ont accès, comme les écrans de 1984 avec l’image du Big Brother, ont détaché les groupes de leur capacité d’étonnement et d’attention… mais, quelle explication se cache devant la figure de Donald Trump et son ascension au pouvoir de la nation la plus puissante du monde?

Une personne qui n’a pas beaucoup aimé lire en tant que président des États-Unis – dit par lui en paroles et en actes, pas par ses détracteurs -, avec son arrivée au pouvoir il y a deux ans, tourné la vente de romans où les futurs dystopiques sont présentés et pas encourageant comme le célèbre Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, A Happy World d’Aldous Huxley, mais surtout 1984 de George Orwell.

Dans cette même interview, avec un Orwell au lit, l’intervieweur reconnaît la grandeur du travail et à quel point il est effrayant, auquel l’écrivain répond: «Je n’aime pas ça du tout, je pense que c’est une bonne idée. Mais sa création aurait été meilleure si elle n’avait pas été sous l’influence de la télévision quand je l’ai écrite », commente-t-il avec un sourire fatigué qui ne veut dire qu’une chose: 1984 et Orwell n’ont même pas atteint leur plein potentiel. “La morale de ce cauchemar dangereux est très simple: ne le laissez pas arriver, c’est à vous de décider.”