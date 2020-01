2 Chainz aère les frustations avec la sécurité de l’aéroport de Dubaï après avoir été recherché

Certains ont soutenu que la sécurité avait une cause probable.



Lentement mais sûrement, la marijuana est de plus en plus acceptée à l’échelle mondiale. L’époque où Mary Jane était considérée comme un “médicament de passerelle” ou une épidémie sera bientôt une tache du passé, mais il existe toujours des règles et des règlements fédéraux dans le monde entier interdisant d’utiliser, de transporter ou de voyager avec des mauvaises herbes. Aux États-Unis seulement, les lois diffèrent d’un État à l’autre, il est donc bien connu que voyager à l’étranger peut s’accompagner de réglementations rigides en fonction de votre destination. Le rappeur 2 Chainz a expliqué qu’il avait récemment été arrêté dans un aéroport de Dubaï, non pas parce qu’il transportait quoi que ce soit, mais parce que l’arôme de la marijuana était dans l’air.

Jamie McCarthy / Personnel / .

Dans une vidéo Instagram, 2 Chainz ne s’est pas retenu en exprimant ses frustrations. “Ils nous donnent le maximum de bussdown”, a déclaré le rappeur. “Ça me tape sur les nerfs! On sait que vous n’aimez pas l’herbe. Ils sentent mauvais. Ils ont parcouru toutes mes chaussettes, toutes mes poches. J’ai sorti mes coussins de chaussures de mon Louis. Sh * t get sur ma mère * nerfs de ckin. Chaque fois que nous venons ici. Ce sh * t n’est pas aléatoire non plus. “

Plus tard, 2 Chainz explique comment les agents de sécurité vont dans sa poche avec leurs mains et disent ensuite que leurs mains sentent l’herbe. “Je suis un adulte!” a ajouté le rappeur. “Je fume! Je ne fume pas ici parce que ce n’est pas permis.” Il a ajouté que la peine de prison n’en valait pas la peine. Les médias sociaux ont beaucoup à dire à ce sujet, certaines personnes partageant cela parce que 2 Chainz et son équipe sentent la marijuana, il est probable qu’ils soient fouillés. D’autres croient que c’est du profilage racial parce qu’il est un rappeur noir. Découvrez 2 Chainz exprimant ses frustrations ci-dessous.

