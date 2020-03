2 Chainz dit que «ColleGrove 2» avec Lil Wayne est en baisse cette année

Collegrove 2 arrive.

2 Chainz a confirmé qu’une suite à son album collaboratif de 2016 avec Lil Wayne arrivera cette année. Lors d’une diffusion Instagram en direct avec des fans jeudi, le rappeur d’Atlanta a fait la grande annonce.

“Je laisse également tomber ColleGrove 2 cette année”, a-t-il déclaré à ses abonnés. Le président de Young Money, Mack Maine, a retweeté la vidéo et l’a sous-titrée avec les yeux emoji.

Une suite de ColleGrove a été taquinée pendant des années. En avril 2016, Tity Boi a déclaré qu’il y avait «beaucoup» de musique en cours de route, tandis que Lil Wayne a déclaré que «c’était déjà fait». En 2018, 2 Chainz a de nouveau fait allusion à un deuxième versement. «MOI ET MON BROTHA GOTTA UN AUTRE 1 SUR LE CHEMIN», écrit-il.

ColleGrove a fait ses débuts au n ° 4 sur le Billboard 200 lors de sa sortie en mars 2016. Il était initialement présenté comme un projet de collaboration entre 2 Chainz et Wayne, mais 2 Chainz a été crédité en tant qu’artiste principal en raison de problèmes d’étiquette de Weezy à l’époque.

Pendant ce temps, 2 Chainz dit qu’il a plus de «surprises secrètes» en réserve pour les fans cette année. Le mois dernier, il a sorti son single «NO TV» produit par DJ Spinz ainsi que No Face No Case, la première compilation de son T.R.U. collectif.

Aime

0