2 Chainz et Future font équipe sur ‘Dead Man Walking’

2 Chainz établit un lien avec Future dans le cadre de sa collaboration tant attendue «Dead Man Walking».

Les ATLiens l’ont mis dans les rues tout en se délectant de leurs richesses sur l’hymne du piège festif, produit par Buddah Bless This Beat. «Beaucoup d’argent, pas de sentiments / Grande voiture, pas de plafond», rappe Tity Boi.

Il a d’abord taquiné la collaboration en juillet, tout en écrasant les rumeurs d’une rupture avec Hndrxx. «Les gens pensaient que Bru et moi avions un problème l’un avec l’autre, ce qui est le plus éloigné de la vérité», a déclaré 2 Chainz. «Nous avons les mêmes connexions avec la rue et parlons beaucoup derrière des portes closes.»

L’avenir vient de sortir de sa collaboration avec Drake «Life Is Good», tandis que 2 Chainz a récemment rejoint son signataire Skooly sur «Virgil Discount» sur le prochain T.R.U. compilation No Face No Case, prévue pour le 7 février.

