2 Chainz Flexes dans la vidéo ‘NO TV’

2 Chainz fléchit en 3D.

Après s’être associé à Future sur “Dead Man Walking” le mois dernier, le rappeur d’Atlanta sort son nouveau single produit par DJ Spinz “NO TV”. Dans la vidéo, réalisée par Darius Turbak, Tity Boi se lance en mode full flex tout en apparaissant dans les téléviseurs et en changeant sa garde-robe de designer.

“Pas de télé, viens me voir / je fléchis en 3D / je suis un gros chien, toi Pee Wee”, rape-t-il.

2 Chainz n’a pas sorti d’album solo depuis Rap or Go to the League en mars 2019. Il a dit aux fans que “NO TV” était “à grignoter” en attendant son prochain projet.

Plus tôt ce mois-ci, 2 Chainz et son T.R.U. Le collectif a sorti sa première compilation No Face No Case avec des apparitions de Skooly, NLE Choppa, Quavo et Quando Rondo.

