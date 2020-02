2 Chainz rend hommage à Kobe Bryant avec un tatouage

2 Chainz rend hommage au n ° 24.

À la suite de la mort de Kobe Bryant, le rappeur a honoré la légende du défunt Lakers en frottant son équipe numéro 24 sur ses jambes. Un «2» apparaît sur sa jambe droite, tandis qu’un «4» est sur sa gauche. 2 Chainz a publié la photo en portant un short Lakers et en utilisant le hashtag «#longlivebean», une référence au deuxième prénom de Kobe.

Il a visité le magasin de tatouage Cultural Image Tattoo à L.A., qui a également fait des tatouages ​​pour Ty Dolla $ ign, YG et G-Eazy.

Après la mort de Kobe le 26 janvier, 2 Chainz a écrit un hommage touchant à son ami et à sa fille Gianna, âgée de 13 ans. «Le cœur brisé et sans voix – si vous me connaissez, vous savez que cela me tue en ce moment Rest In Peace Bean et Gigi Bryant et prie Vanessa et la famille Bryant et les autres familles impliquées», écrit-il.

D’autres célébrités, dont LeBron James et Odell Beckham Jr., ont également honoré Kobe de tatouages. Selon le Los Angeles Times, les artistes tatoueurs du sud de la Californie ont signalé une demande croissante d’encre commémorant Bryant.

Vendredi, 2 Chainz et son T.R.U. L’équipe a sorti sa première compilation No Face No Case avec des apparitions de Skooly, NLE Choppa, Quavo et Quando Rondo.

