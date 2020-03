2 entreprises mexicaines sur 5 n’ont pas de politique de cybersécurité

Une enquête sur les politiques de cybersécurité dans les entreprises mexicaines et latino-américaines menée par la société de sécurité Kaspersky Il a révélé que moins de 40% des entreprises mexicaines “n’ont pas établi de politique de cybersécurité ou n’ont pas informé leurs employés qu’elles en avaient” et que seulement 39% des organisations les ont mises en œuvre, tandis que 25% les ont, mais le personnel n’est pas obligé de les respecter.

L’enquête a montré que 45% des employés mexicains accèdent au réseau interne de leur travail à partir de leur PC de travail et de leurs appareils personnels; similaire à la moyenne régionale de 46%. D’un autre côté, un employé mexicain sur cinq évaluerait la connexion de l’appareil de son entreprise à un réseau inconnu, comme un aéroport, par exemple, pour avoir une meilleure connexion.

L’étude fait partie de la campagne Iceberg Digital, menée par Kaspersky pour analyser la situation actuelle de la cybersécurité des utilisateurs d’Internet en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, au Mexique et au Pérou; et dévoilez les risques que courent les entreprises et les utilisateurs ordinaires lorsqu’ils se connectent et parcourent le réseau de manière crédible et sans aucun doute.

Au niveau régional, le pays où les entreprises sont les plus prudentes est la Colombie, où plus de la moitié des entreprises ont des réglementations internes obligatoires en matière de sécurité informatique. Il est suivi par le Brésil et le Chili, avec respectivement 45% et 41%, et derrière le Mexique (39%) et le Pérou (38%). Enfin, l’Argentine est implantée, où seule une entreprise sur trois intègre des mesures de ce type.

L’étude a également révélé qu’un employé latino-américain sur dix serait disposé à accepter ou à accepter de cliquer sur un lien suspect à partir de l’appareil de son entreprise, s’il payait 30 000 $.

Les plus disposés à effectuer cette action sont les Argentins, avec un employé sur cinq qui cliquera probablement sur des liens non sécurisés en échange d’argent; suivis des Péruviens (12%), des Chiliens (9%), des Colombiens (8%) et des Mexicains (7%). Cependant, les Brésiliens sont les plus prudents, avec seulement 6% prêts à envisager une offre similaire.

.