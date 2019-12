2 millions de pétition signée pour le retrait

Les gens ont contesté la description du film de leur seigneur et sauveur.

Deux millions de personnes sont énervées par une nouvelle comédie spéciale sur Netflix, dans laquelle des personnages bibliques sont représentés comme jamais auparavant. Dans le film brésilien, créé par la troupe de comédie Youtube Porta dos Fundos, le personnage de Jésus-Christ est un homme gay, qui ramène son petit ami à la maison pour le présenter à sa famille à l'occasion de son 30e anniversaire. Le film montre également Mary fumant de l'herbe. [intégré] https://www.youtube.com/watch?v=RP7Xv0utRNQ [/ intégré] Malgré la nature joyeuse du film, beaucoup ont contesté sa représentation de Jésus comme gay, et ont même lancé une pétition sur Change.org demandant à Netflix de retirer le film de son catalogue. La pétition demande également que la troupe de comédie "soit tenue pour responsable du crime de la foi crapuleuse" et émette une "rétractation publique" pour "offense grave aux chrétiens". Cependant, Porta dos Fundos et Netflix refusent de reculer. "Porta dos Fundos valorise la liberté artistique et l'humour à travers la satire sur les thèmes culturels les plus divers de notre société et estime que la liberté d'expression est une construction essentielle pour un pays démocratique", a déclaré l'équipe de comédie à PEOPLE dans un communiqué. Fábio Porchat, un co-fondateur de Porta dos Fundos, a également souligné que Netflix est également totalement lié à la comédie spéciale, car "ils soutiennent la liberté d'expression." Il a dit à Variety: "Cela n'incite pas à la violence, nous ne disons pas que les gens ne devraient pas croire en Dieu." Le film est actuellement sur Netflix, donc seul le temps nous dira si cette pétition aura un effet sur le service de streaming.