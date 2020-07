20 fois nous avons été très reconnaissants envers les designers

Partager sur FB

La créativité vise souvent à transformer quelque chose de totalement ordinaire, en un objet au-delà de la normale. Lorsque l’ingéniosité et l’intelligence se croisent, il est peu probable qu’une idée qui révolutionne n’émerge pas.

Dans la liste suivante, vous trouverez 16 designers dont les créations ont dépassé les attentes, non seulement que l’objet était fonctionnel, mais ils l’ont transformé en autre chose:

Une armoire pour ranger les verres et la nourriture. Il est très créatif.

Un père a cru cela à son fils qui est allé au ciel et s’est libéré du fauteuil roulant.

Une bonne idée de vidanger l’eau de ces ustensiles.

Aquarium dans les escaliers.

Une idée créative pour les conseils de tournevis.

Sachet de thé en forme de poisson

Cette écharpe arc-en-ciel.Lit King avec marches intégrées et espace pour un lit pour chien. Projecteur LED qui transformera n’importe quelle pièce en galaxie.Un tapis de souris d’hiver idéal.Un magnifique Zippo par Bender sculpté à la main.Y a-t-il des fans de Dragon Ball?

Cette chaise polyvalente.Si vous regardez attentivement le dessin, vous verrez deux visages.

Le design ingénieux du sac de ce pain baguette.Une table avec rangement intégré.Un canapé qui donne envie de s’y plonger.Cette boîte de biscuits qui donne l’impression de sortir du four.Un design d’évier minimaliste.Une annonce au couteau qui dit: « Plus nette que vous ne le pensez. »Une conception de douche pratique.Une table avec un design d’arbre.

