20 jeux bon marché et amusants pour profiter avec vos petits à la maison

De bonnes idées avec un petit budget

Les enfants semblent avoir une source d’énergie infinie et ils peuvent faire de vous la personne la plus heureuse du monde quand ils sourient et à la minute où vous avez vos cheveux parce qu’ils vous disent que votre téléphone “ne sait pas flotter”.

Avec les petits à la maison, nous devons concentrer leur énergie, leur désir d’apprendre et de s’amuser. A cette occasion, nous vous laissons quelques jeux et activités pour divertir les plus petits afin qu’ils puissent dormir paisiblement la nuit. Ils sont assez simples et ne nécessitent pas trop de matériel. Ils sont également peu coûteux, vous n’aurez donc pas à dépenser beaucoup pour eux:

1. Colorez-les de jolis dessins de monstres qui ouvrent la bouche

Les petits s’amuseront avec ces dessins de Monstre à grande bouche. Vous pouvez imprimer chacun des modèles disponibles et les laisser colorier. Ensuite, doubler les lignes fera ouvrir et fermer la bouche des monstres.

2. L’origami est une activité que les adultes et les enfants peuvent pratiquer à la maison

Le grenouilles sauteuses Ils sont l’une des figurines qui peuvent être créées avec l’origami. Pour créer ces grenouilles amusantes, vous pouvez suivre un tutoriel pas à pas.

3. La peinture au doigt est une activité amusante



Le l’empreinte digitale est basée sur la coloration de vos doigts avec de la peinture acrylique et convertir les traces qui restent sur le papier en animaux, personnes et toutes sortes de dessins.

4. Apprenez à créer de superbes dessins de sel avec des enfants

Avec du papier cartonné, des aquarelles, de la colle blanche, un pinceau, de l’eau et un pochoir en forme de flocon de neige (sauf si vous êtes assez doué pour ne pas avoir besoin d’un pochoir). Les enfants passeront un bon moment à la maison à dessiner avec du sel et à regarder la peinture tacher les cristaux de ce minéral. Heureusement, il existe un tutoriel très complet que vous pouvez suivre.

5. Fabriquer une centrifugeuse en papier est très simple

Pour créer une filière en carton de couleur, vous aurez besoin de:

Une corde fine

Deux cercles de papier de même taille (deux cercles tiendront sur une seule feuille)

Deux cercles en carton de la même taille que les cercles en papier

Marqueurs colorés

Des ciseaux

Bâton de colle

Pour préparer le jouet, vous ne pouvez pas manquer ce tutoriel complet.

6. Que diriez-vous de créer votre propre théâtre de marionnettes?

Pour créer ces marionnettes amusantes, il vous suffit de pinces à linge en bois, papier, marqueurs colorés, laine et un peu d’imagination.

Vous pouvez faire les cheveux avec de la laine colorée et grâce aux marqueurs, vous pouvez créer toutes sortes de créatures colorées. Une fois votre visage découpé, coller chaque moitié sur une partie de la pince. Le bas du visage vers le bas et le haut vers le haut. De cette façon, vos marionnettes pourront parler.

7. Un grand dragon avec du feu … Du papier!

Ces dragons cracheurs de feu en papier sont très faciles à réaliser, vous n’aurez besoin que de quelques matériaux:

Tube en carton (celui avec du papier toilette à l’intérieur, par exemple, ou du papier de cuisine)

Papier de couleur rouge ou vert

4 boules colorées (2 moyennes et 2 petites)

2 yeux bombés de taille moyenne

Papier rouge, jaune et orange

Bâton de colle

Un pistolet à colle

8. Le défi de la construction avec des cure-dents

Vous pouvez utiliser, comme lien entre les bâtons, des chocolats et de la pâte à modeler.

9. Pouvez-vous garder le ballon en l’air?

Pour créer ce jeu, vous n’avez besoin que d’une paille en plastique flexible, de papier, de ciseaux, d’un stylo ou d’un crayon, d’un ruban adhésif et d’une petite boule légère, faite par exemple de papier d’aluminium.

Tout d’abord, entourez une feuille de papier. Ensuite, coupez-le et faites une coupe en s’arrêtant à la moitié du diamètre (c’est-à-dire, faites une coupe formant le rayon du cercle). Avec le cercle coupé et coupé, faites un entonnoir et collez-le.

10. Le saut en longueur où vous n’avez besoin que d’une petite bande de couleur

11. Les jeux de construction peuvent être créés avec presque n’importe quoi

Par exemple, nous vous montrons cette tour faite avec des pinces et des palettes en bois colorées.

12. Sur la pochette du CD, vous pouvez construire un labyrinthe avec l’avantage qu’il restera fermé

13. Ou si vous préférez, le labyrinthe peut être découvert et avec des pailles, du carton et une balle

14.Faites des circuits de course avec du ruban de couleur

15. Coupez des pièces rectangulaires à partir d’une éponge pour un Jenga extra-silencieux

16. Utilisez des fils de laine pour créer un parcours du combattant

Vous pouvez également le faire en utilisant du papier crépon et du ruban adhésif

17. Jouez au ping-pong avec un ballon

18. Le tube semi-aquatique est idéal pour faire une piste en marbre

19. Quelques nettoyants pour tuyaux ou flûtes et une passoire sont tout ce dont vous avez besoin pour les divertir pendant des heures.

20. Installez un camp à l’intérieur de votre maison, racontez des histoires d’horreur et mangez des chocolats

Quelles autres idées avez-vous à passer tranquillement à la maison avec vos petits? Partagez-les avec nous et n’oubliez pas de l’enregistrer liste

