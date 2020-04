20 millions de dollars pour Melissa McCarthy Drama – / Film

Nous comptons énormément sur les films et la télévision pour nous divertir en ce moment, mais que se passe-t-il lorsque le robinet tourne à sec et que les services de diffusion en continu brûlent malgré tout leur nouveau contenu? De nombreuses productions à travers le monde se sont arrêtées à la suite du coronavirus, mais avant que les choses ne s’arrêtent totalement, un film intitulé The Starling production emballée. Maintenant, toujours à la recherche de nouveaux contenus, Netflix a récupéré les droits mondiaux du film pour près de 20 millions de dollars. Obtenez des détails sur le nouveau Melissa McCarthy drame ci-dessous.

L’affaire Starling Netflix

L’histoire suit un couple marié qui souffre d’une tragédie qui met à rude épreuve leur relation. Le mari (joué par Chris O’Dowd) va à la récupération pour tenter de surmonter son chagrin, tandis que l’épouse (McCarthy) essaie de guérir à la maison en cultivant un jardin dans leur arrière-cour. Mais un étourneau voisin commence à l’attaquer, alors elle demande l’aide d’un vétérinaire local (Kevin Kline) qui était auparavant psychiatre et a ses propres bagages.

Selon Deadline, Netflix a conclu un accord pour le film après avoir lu le script et regardé une bobine de quatre minutes du film. 101 Studios, Lionsgate et Sony 3000 auraient également fait partie du mélange, mais Netflix a payé quelque part dans la fourchette de 20 millions de dollars et s’est retiré avec les droits. Le film a terminé la photographie principale et est actuellement en post-production; compte tenu du temps incroyablement étrange dans lequel nous nous trouvons, ces circonstances signifient qu’il était dans une position solide pour être ramassé.

Il n’y a pas encore de date de sortie officielle du streamer, mais on s’attend à ce que cela puisse être un autre candidat aux prix pour Melissa McCarthy, donc une sortie à l’automne semble probable. Le film la réunit avec le réalisateur Ted Melfi, qui a dirigé le film indépendant St. Vincent il y a quelques années et qui a fait sensation avec Hidden Figures en 2016. McCarthy est l’une des meilleures forces comiques d’Hollywood (quand elle n’agit pas dans des comédies épouvantables dirigées par son mari, Ben Falcone), mais au cours des dernières années, elle a suivi la trajectoire de nombreux comédiens à l’écran avant elle et s’est diversifiée dans des rôles dramatiques. Elle a obtenu une nomination aux Oscars pour Can You Ever Forgive Me?, Et cela semble être une autre occasion pour elle de déployer ses ailes (Get it? Wings? C’est un jeu de mots étourneau) et de montrer au monde ce qu’elle peut faire d’autre.

