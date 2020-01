2019 a été une grande année pour les cinéastes | AP

Lulu Wang, Lorene Scafaria, Melina Matsoukas et Greta Gerwig ont amené Hollywood à une année record pour les femmes dans le fauteuil du réalisateur. En 2019, les femmes ont réalisé le plus grand nombre de films populaires à ce jour.

L’année dernière, 12 des 100 films les plus riches ont été réalisés par des femmes, selon une étude publiée jeudi par la Annenberg Inclusion Initiative de l’Université de Californie du Sud (USC). Le pourcentage de cinéastes féminines, 10,6%, est le plus élevé enregistré à ce jour, ce qui suggère que des changements arrivent enfin dans l’industrie du cinéma où les inégalités derrière la caméra sont persistantes.

Il s’agit de l’augmentation la plus importante depuis plusieurs décennies pour les réalisatrices. Malgré le scandale croissant, le taux de réalisatrices à l’avant-garde des productions les plus importantes d’Hollywood stagne depuis longtemps. Le nombre précédent le plus élevé dans l’étude annuelle de l’USC était de 8% en 2008. Alors qu’en 2018, seulement 4,5% des films avec les revenus les plus élevés de l’année étaient réalisés par des femmes.

“C’est la première fois que nous constatons un changement dans les pratiques d’embauche des femmes réalisatrices en 13 ans”, a déclaré Stacy L. Smith, l’une des auteurs de l’étude. «Une raison notable de ce bond en 2019 était qu’Universal Pictures avait cinq films avec des réalisateurs parmi les 100 plus grosses recettes. Beaucoup plus de progrès sont encore nécessaires pour atteindre la parité des femmes dans les coulisses. »

Le succès de plusieurs films avait déjà fait de 2019 une année historique pour les femmes. Il s’agit notamment de “The Farewell” de Wang, l’une des sorties indépendantes les plus populaires de l’année, des “Hustlers” (Scammers of Wall Street “) de Scafaria (qui a levé 105 millions aux États-Unis),” Queen & Slim “de Matsouka (40,7 millions) et “Little Women” de Gerwig qui a fait ses débuts la semaine dernière avec 29 millions lors de ses cinq premiers jours de libération.

“Frozen II”, avec 1,2 milliard de dollars dans le monde, est sur le point d’imposer un nouveau record au box-office pour un film réalisé par une femme. Jennifer Lee, qui a co-réalisé la bande, a établi le record avec le premier “Frozen”. En 2018, Lee est devenu directeur créatif de Walt Disney Animation Studios.

D’autres films notables incluent “Harriet” de Kasi Lemmons, “Little” (“Little … again”) de Tina Gordon et “Abominable” (“An Abominable Friend”) de Jill Culton.

