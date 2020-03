2020 devrait augmenter de 2,5 millions de dollars! – HITC

Le Championnat des joueurs 2020 est arrivé et le prix en argent offert est plus grand que jamais!

Le prix en argent dans le monde du golf est extrêmement impressionnant.

Si un joueur peut atteindre le sommet du peloton et y rester pendant plusieurs compétitions, il est prêt pour la vie.

Des tournois tels que The Masters et The Open Championship rapportent des millions de prix en argent, mais l’objectif ultime pour les golfeurs est le vénéré Players Championship, qui possède le plus gros pot de prix de tout le golf.

Championnat des joueurs 2020

L’édition de cette année du championnat des joueurs commence le 12 mars au cours sanctifié TPC Sawgrass en Floride et se poursuivra jusqu’au dimanche 15 mars.

Comme toujours, Rory McIlroy sera celui à surveiller au championnat des joueurs alors qu’il vise à défendre le titre qu’il a remporté lors de l’événement de l’année dernière.

Il devra faire face à une forte concurrence de la part de Justin Thomas et Im Sung-jae, qui sont actuellement devant McIlroy dans le classement de la PGA.

Comment regarder

Toute l’action de TPC Sawgrass vient de Sky Sports ici au Royaume-Uni avec Sky Sports Golf et Main Event montrant une action de golf non-stop pendant le tournoi.

Pour regarder Sky Sports, vous aurez besoin du package correspondant, comme Sky, Virgin ou BT TV.

Alternativement, les fans peuvent se connecter via l’application de streaming Now TV, avec des laissez-passer mensuels au prix de 33,99 £, des laissez-passer hebdomadaires au prix de 14,98 £ et des laissez-passer quotidiens au prix de 9,98 £.

Le prix en 2020 expliqué

L’édition 2020 du Championnat des joueurs commence avec un total de 144 joueurs, mais seuls les 65 meilleurs concurrents classés remporteront un prix en argent.

Il y a un sac total de 15 millions de dollars pour l’événement 2020, une augmentation de 2,5 millions de dollars par rapport aux prix de 2019.

Le vainqueur de l’événement remportera 2,7 millions de dollars, ce qui est le plus gros fonds du PGA Tour.

1. 2 700 000 $

2. 1 635 000 $

3. 1 035 000 $

4. 735 000 $

5. 615 000 $

6. 543 750 $

7. 506 250 $

8. 468 750 $

9. 438 750 $

10. 408 750 $

11. 378 750 $

12. 348 750 $

13. 318 750 $

14. 288 750 $

15. 273 750 $

16. 258 750 $

17. 243 750 $

18. 228 750 $

19. 213 750 $

20. 198 750 $

21. 183 750 $

22. 168 750 $

23. 156 750 $

24. 144 750 $

25. 132 750 $

26. 120 750 $

27. 116 250 $

28. 111 750 $

29. 107 250 $

30. 102 750 $

31. 98 250 $

32. 93 750 $

33. 89 250 $

34. 85 500 $

35. 81 750 $

36. 78 000 $

37. 74 250 $

38. 71 250 $

39. 68 250 $

40. 65 250 $

41. 62 250 $

42. 59 250 $

43. 56 250 $

44. 53 250 $

45. 50 250 $

46. ​​47 250 $

47. 44 250 $

48. 41 850 $

49. 39 750 $

50. 38 550 $

51. 37 650 $

52. 36 750 $

53. 36 150 $

54. 35 550 $

55. 35 250 $

56. 34 950 $

57. 34 650 $

58. 34 350 $

59. 34 050 $

60. 33 750 $

61. 33 450 $

62. 33 150 $

63. 32 850 $

64. 32 550 $

65. 32 250 $

Le Championnat des joueurs 2020 commencera le 12 mars et se déroulera jusqu’au 15 mars avec toutes les actions provenant du Sky Sports Golf et du Sky Sports Main Event chaque jour.

