2020 Funko POPs Ajouter Harry Potter, American Psycho, Dinosaurs & More / Film

Le London Toy Fair a accueilli une variété de révélations pour les marchandises à venir de vos films et émissions de télévision préférés, mais personne n’avait plus de révélations que Funko et la ligne sans fin de Funko POPs figurines en vinyle. La société de jouets avait des dizaines de nouveaux chiffres à révéler à partir d’une grande variété de programmes allant de L’empire contre-attaque et le Harry Potter franchise à Meurtre, elle a écrit, dinosaures, psychopathe américain et même un classique Marilyn Monroe. Découvrez ci-dessous certains de nos POP Funko 2020 à venir annoncés au London Toy Fair.

L’Empire contre-attaque le 40e anniversaire

La foire du jouet de Londres 2020 révèle: @Starwars! #FunkoLTF #Funko #ToyFair #StarWars pic.twitter.com/s0eX3w8dqa

– Funko (@OriginalFunko) 20 janvier 2020

En l’honneur de l’Empire contre-attaque célébrant son 40e anniversaire, vous pourrez mettre la main sur une variété de héros, y compris les versions Hoth et Bespin de Leia Organa, Han Solo dans Carbonite, Luke Skywalker sur Hoth avec un tauntaun et sur Dagobah avec un petit Yoda, ainsi que Dark Vador dans sa chambre de méditation.

Harry Potter

La foire du jouet de Londres 2020 révèle: Harry Potter! #FunkoLTF #Funko #ToyFair #HarryPotter pic.twitter.com/5rGm6fmYT4

– Funko (@OriginalFunko) 20 janvier 2020

Harry Potter ajoute encore plus de personnages à sa gamme, y compris de nouvelles versions de Ron, Hermione, Draco Malfoy et Neville Londubat. Mais celui que je suis heureux de voir est une version Deathly Hallows de Harry Potter, ainsi que deux versions différentes d’Invisibility Cloak de The Boy Who Lived.

Batman Returns et Batman Forever

Nous avons également de nouveaux Pop! venant de Batman Returns et Batman Forever! #FunkoLTF pic.twitter.com/7oXMQpWEtc

– Brian Mariotti (@brianmariotti) 20 janvier 2020

Les méchants de deux films Batman très différents sont en route. Le Pingouin et Catwoman de Batman Returns et Two-Face et The Riddler de Batman Forever arriveront sur votre étagère.

The Dark Knight, Batman & Robin, et plus

A mon tour de dévoiler quelques annonces de la London Toy Fair 2020…

Plus de DC Pops! arrivent bientôt, y compris un Joker Pop de 10 pouces! #FunkoLTF pic.twitter.com/Sl4KN6AFfb

– Brian Mariotti (@brianmariotti) 20 janvier 2020

Plusieurs autres personnages de DC Comics sont également en route, y compris une version géante de The Joker de The Dark Knight, Poison Ivy et Mr. Freeze de Batman & Robin, et une version de lingerie effrayante de Harley Quinn.

X Men

Le salon du jouet de Londres 2020 dévoile: X-Men! #FunkoLTF #Funko #ToyFair #XMen pic.twitter.com/Ze829MLUez

– Funko (@OriginalFunko) 20 janvier 2020

Deux autres X-Men ressemblant à la conception de leur personnage de X-Men: la série animée arrivent bientôt, et ils ont mis longtemps à venir. Les mutants et amoureux connus sous le nom de Rogue et Gambit reçoivent chacun deux versions différentes.

Marilyn Monroe

À venir: Pop! Icônes – Marilyn Monroe! Https: //t.co/Ex3lZ3sRXZ @MarynMonroe @EntEarth #MarynMonroe #ComingSoon #HollywoodGlamour #OldHollywood #BlondeBombshell #SevenYearItch #DiamondsAreAGirlsBestFriendop #Fwend #Frend #

– Funko (@OriginalFunko) 22 janvier 2020

L’image la plus célèbre de Marilyn Monroe reçoit le traitement Funko POP. C’est cette scène de The Seven-Year Itch où sa robe explose alors qu’elle marche sur un évent dans les rues de la ville. Vous pouvez l’obtenir en couleur ou en noir et blanc.

Psycho américain

MISE À JOUR: Le précédent article d’American Psycho avait l’exclusivité @HotTopic attribuée à la Pop incorrecte! Cette image mise à jour est la version correcte pour cette annonce. #americanpsycho #funko #funkopop https://t.co/kJfy6vCGEd pic.twitter.com/kI3eI8bjfV

– Funko (@OriginalFunko) 20 janvier 2020

La plupart des POP Funko sont adorables, mais il y en a des effrayants. American Psycho élargira la ligne troublante des petits objets de collection en vinyle avec trois versions différentes de Christian Bale en tant que Patrick Bateman du thriller.

Killer Klowns from Outer Space

La foire du jouet de Londres 2020 révèle: des tueur de clowns de l’espace! #FunkoLTF #Funko #ToyFair #KillerKlowns pic.twitter.com/QkkJ0Qb1Nh

– Funko (@OriginalFunko) 20 janvier 2020

Ces klowns kampy arrivent enfin sur vos étagères sous forme de Funko POP, chacun d’entre eux transportant de manière idiote une manière différente de communiquer avec les humains. Même Funko ne peut pas rendre ces visages attrayants.

Cadeaux rapides et furieux: Hobbs & Shaw

Le salon du jouet de Londres 2020 révèle: Hobbs et Shaw! @UniversalPics @HobbsAndShaw #HobbsAndShaw #FunkoLTF #Funko #ToyFair pic.twitter.com/1jyF5rsGjb

– Funko (@OriginalFunko) 20 janvier 2020

Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw apporte de l’action à la table en donnant aux personnages de franchise de Jason Statham et Dwayne Johnson de nouveaux POP. De plus, ils sont rejoints par Idris Elba dans le rôle de Brixton Lore et Vanessa Kirby dans le rôle de Hattie Shaw.

Maîtres de l’univers

Pour tous les fans de Masters of the Universe, nous avons une tonne de nouveaux Pops! à venir, y compris un squelette de 10 pouces! #FunkoLTF pic.twitter.com/8WbeSDFtQb

– Brian Mariotti (@brianmariotti) 20 janvier 2020

Bientôt, vous aurez le pouvoir de He-Man avec cette nouvelle ligne de Funko POPs inspirée de la série animée Masters of the Universe. Il y a même une version massive de Skeletor que vous pouvez obtenir, et le prince Adam chevauchant son fidèle Battle Cat.

Pixar’s Onward

Le salon du jouet de Londres 2020 dévoile: en avant! #FunkoLTF #Funko #ToyFair #Onward pic.twitter.com/vRH2SKaYhI

– Funko (@OriginalFunko) 20 janvier 2020

Pixar’s Onward sortira en salles en mars, et avec lui quelques Funko POP des personnages du film d’animation. Bien sûr, Ian et Barley sont inclus, mais faire en sorte que les licornes trash obtiennent leurs propres figures est un coup de génie.

Dinosaures

La foire du jouet de Londres 2020 révèle: les dinosaures! #FunkoLTF #Funko #ToyFair #Dinosaurs pic.twitter.com/AXJ5i8xTl3

– Funko (@OriginalFunko) 20 janvier 2020

Cette sitcom inexplicablement populaire, les dinosaures, reçoit le traitement Funko. Chaque membre de la famille (à l’exception de la grand-mère) devient un Funko POP. Baby Sinclair est même livré avec une poêle à frire.

Wallace et Gromit

La foire du jouet de Londres 2020 révèle: Wallace et Gromit! #FunkoLTF #Funko #ToyFair #WallaceandGromit pic.twitter.com/pgeAWmFahC

– Funko (@OriginalFunko) 20 janvier 2020

Le duo stop-motion d’Aardman Animation vient de Funko POP, mais leur design de personnage unique ne fonctionne pas aussi bien avec de grands yeux noirs au lieu des blancs maladroits.

Le meurtre qu’elle a écrit

Le salon du jouet de Londres 2020 révèle: Meurtre qu’elle a écrit! #FunkoLTF #Funko #ToyFair #MurderSheWrote pic.twitter.com/v6XzzOSf18

– Funko (@OriginalFunko) 20 janvier 2020

L’écrivain mystère et détective amateur Jessica Fletcher a beaucoup de meurtres à enquêter et à écrire, et elle peut garder un œil sur les criminels infâmes qui traînent dans votre bloc. Mais ce que cela nous donne vraiment envie, c’est une gamme de POP Knives Out Funko. Doigts croisés!

