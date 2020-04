2020 rompra une tradition MCU pour la première fois depuis Iron Man 2

La pandémie actuelle de COVID-19 a forcé Marvel à abandonner une tradition de dix ans qui se poursuit depuis Iron Man 2 en publiant Veuve noire comme le seul film MCU en 2020.

Comme cela a été précisé au cours des dernières semaines, les répercussions de la nouvelle épidémie de coronavirus sont plus graves que ce que nous pensions à l’origine. Il ne faut pas s’étonner que l’industrie du divertissement ait également pris un énorme coup au niveau des revenus et des ventes associées. Pour être juste, cependant, presque le monde entier est actuellement sous verrouillage et les gouvernements mettent en œuvre des mesures extrêmes pour freiner la propagation de la maladie mortelle.Ce n’était donc qu’une question de temps avant que les grands studios et distributeurs arrêtent également le développement de leurs projets en cours ou changé leur plan d’affaires dans un avenir prévisible.

Un tel exemple a vu Marvel retarder la date de sortie de Black Widow du 24 avril au 6 novembre, ce qui signifiait également que d’autres films de la phase 4 devaient être retardés. Malheureusement pour les fans, cela rappelle également un autre précédent lorsque le MCU n’a sorti qu’un seul film, Iron Man 2, en un an. Suite à cela, Marvel Studios s’est tenu à un flux de 2 ou 3 films de principe chaque année, mais la pandémie COVID-19 va battre ce record après une décennie.

Il va sans dire que chaque jour, le monde continue de lutter contre ce virus mortel, des entreprises comme Disney risquent de perdre leurs revenus. À l’heure actuelle, le virus parcourt différentes régions du globe et fait des victimes de minute en minute, et avec un candidat vaccin responsable prenant jusqu’à un an pour passer par différentes phases de test, c’est aux gens d’aider les autorités par eux-mêmes. -isolant.

Quoi qu’il en soit, cependant, avec tout ce qui se passe dans le monde, disons simplement que nous sommes heureux que Marvel envisage de sortir Veuve noire du tout, surtout maintenant que la possibilité d’une sortie numérique est hors de la fenêtre.