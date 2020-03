‘2020 Survivors’ contourne complètement le public après des mesures restrictives contre les coronavirus

Vendredi 13 mars dernier, le Premier ministre Pedro Sánchez a annoncé que le Conseil des ministres se réunirait de manière extraordinaire pour décréter l’état d’alerte afin de stopper la pandémie de coronavirus. Parmi les mesures adoptées, il est établi que vous ne pouvez pas quitter la maison si ce n’est pour acheter de la nourriture ou des médicaments et que vous devez respecter un mètre de distance pour éviter plus d’infections.

L’ensemble des «Survivors 2020» alors que leurs atours pouvaient encore compter sur un public

Ces mesures ont également affecté le développement régulier de programmes télévisés tels que «Survivors 2020». Ses trois programmes hebdomadaires se caractérisent par la participation du public présent sur le plateau, avec leurs applaudissements et huées déjà bien connus. Mais ces acclamations et ces combats cessent d’être une réalité du débat, «Survivors: Honduras Connection», le dimanche 15 mars, depuis Mediaset Espagne a annoncé via son compte Twitter que tous les galas se tiendront sans public.

Ce type de mesures, si nécessaire pour éviter l’expansion de COVID-19, a commencé à être adopté dans les différents programmes du groupe dirigé par Paolo Vasile le mardi 10 mars, lorsque les sièges des ensembles de “ Sauvez-moi ” et “ Tout est un mensonge ” sont apparus déserte. Lors du troisième gala “ Survivors 2020 ”, qui s’est tenu le 12 mars, il y avait une audience sur le plateau, mais moins que d’habitude et respectant une distance prudentielle entre les membres de la même, puisqu’ils ont laissé une chaise vide entre chaque assistant.

Atresmedia rejoint également cette initiative

L’autre grand groupe de médias privés en Espagne, Atresmedia, a également décidé que ses programmes en direct, comme «El hormiguero», seront enregistrés sans public pour éviter que le nombre d’infections par coronavirus soit plus élevé. Mercredi 11 mars, cette mesure a commencé, ce qui a été annoncé par Pablo Motos au début du programme. Le présentateur valencien, qui a reconnu que c’était la première fois qu’il faisait face à la réalisation d’une émission sans public sur le plateau, a voulu transmettre aux téléspectateurs un message d’espoir: “Si nous ne pouvons pas être courageux, nous devons faire semblant.”

