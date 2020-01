2020 THR Directors Roundtable, Uncut Gems Script Breakdown & More / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, regardez la table ronde des réalisateurs du Hollywood Reporter 2020 avec Martin Scorsese, Todd Phillips, Greta Gerwig, et plus. De plus, écoutez les scénaristes et réalisateurs de Gemmes non coupées fournir une ventilation du script de l’une des scènes les plus tendues du film, et entendre Ed Helms répondre aux questions de la communauté «Too Afraid to Ask» de Reddit.

Tout d’abord, The Hollywood Reporter a publié sa table ronde complète avec les réalisateurs les plus en vogue cette saison. Écoutez la discussion d’une heure avec Todd Phillips (Joker), Martin Scorsese (L’Irlandais), Lulu Wang (L’adieu), Noah Baumbach (Histoire de mariage), Greta Gerwig (Petites femmes), et Fernando Meirelles (Les deux papes).

Ensuite, Screenplayed a les frères Safdie et Ronald Bronstein, auteurs de Uncut Gems, décomposent l’une des scènes les plus pénibles de tout le film, ce qui en dit long sur un film dans une spirale descendante chaotique continue. Dans cette ventilation, ils discutent de la façon dont ils cachent l’exposition et créent un dialogue qui semble naturel.

Enfin, Ed Helms fait le tour de la promotion de la comédie indépendante Corporate Animals, et il a participé à une série de questions sur The Late Late Show avec James Corden de la communauté Too Afraid To Ask de Reddit. Écoutez Helms essayer de répondre aux questions que les utilisateurs de Reddit sont trop gênés de poser dans la vraie vie.

