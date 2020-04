21 avril: sorties Blu-ray, numériques et DVD

Bienvenue dans la rubrique Blu-ray, Digital HD et DVD du 21 avril de ComingSoon.net! Nous avons souligné les sorties de cette semaine dans des articles détaillés des différents titres ci-dessous! Cliquez sur chaque titre en surbrillance pour acheter via Amazon!

Nouveaux films sur Blu-ray / DVD

Mauvais garçons pour la vie

Les Bad Boys Mike Lowrey (Will Smith) et Marcus Burnett (Martin Lawrence) sont de retour ensemble pour un dernier tour dans le très attendu Bad Boys for Life.

Les messieurs

Un seigneur de la drogue britannique tente de vendre son empire très rentable à une dynastie de milliardaires de l’Oklahoma.

Comme un pro

Meilleures amies, Mia et Mel (Tiffany Haddish et Rose Byrne) dirigent leur propre entreprise de cosmétiques lorsqu’un magnat de la beauté vilain (Salma Hayek) conspire pour le voler. Mia et Mel doivent rester ensemble et se battre pour reprendre leur entreprise.

Party Hard, Die Young (DVD)

Un groupe d’amis célèbre leur diplôme dans une belle station balnéaire de l’île, mais le voyage se transforme en un cauchemar sanglant lorsque les gens commencent à disparaître.

Club de lecture

Le livre de cuisine officiel du thé de l’après-midi de Downton Abbey

Cet élégant livre de cuisine capture l’essence de l’heure du thé à Downton Abbey avec des recettes classiques pour les sucreries et les saveurs, des notes d’étiquette, le savoir-faire du service à thé et des images somptueuses pour recréer cette tradition britannique.

Rééditions

Reflets dans un œil d’or

Les lauréats des Oscars Elizabeth Taylor et Marlon Brando sont les vedettes du mélodrame intrigant de John Huston sur l’amour et l’obsession refoulés dans une base militaire du Sud.

Rachel et l’étranger

William Holden, Loretta Young et Robert Mitchum sont les interprètes puissants de ce grand classique occidental que le New York Times a salué comme une excellente réalisation de films.

École de rire d’Alastair Sim: 4 comédies classiques

Le coffret séminal de 4 disques de comédies britanniques classiques, avec l’acteur comique légendaire Alastair Sim, restauré en HD et sorti pour la première fois sur Blu Ray en Amérique du Nord.

Attraction fatale

Michael Douglas incarne Dan, un avocat de New York qui a rendez-vous avec le séduisant Alex Forrest pendant que sa femme est absente. Plus tard, Dan écarte l’affaire comme une erreur et la considère comme terminée. Mais Alex ne sera pas ignoré. Pas maintenant, pas demain, jamais.

Pour attraper un voleur

Met en vedette Cary Grant en tant qu’ancien voleur soupçonné d’une nouvelle série de crimes et Grace Kelly en tant que femme qui le romance.

Roi créole

Elvis Presley donne à Bourbon Street un nouveau rythme dans King Creole. Il joue une jeunesse troublée dont le chant fait vibrer le quartier français.

Nouveau sur Digital HD

Fin, débuts

À Los Angeles, Daphne (Shailene Woodley), une femme d’une trentaine d’années, navigue sur l’amour et le chagrin pendant un an. Daphne devient entrelacée avec ses amis Jack (Jamie Dornan) et Frank (Sebastian Stan) après les avoir rencontrés lors d’une fête. Pendant ce temps, elle dévoilera les secrets de sa vie dans une tournure soudaine des événements et dans les endroits les plus surprenants.

La carrière

Dans ce thriller brûlant, un vagabond (Shea Whigham) tue un prédicateur itinérant et prend sa place dans une église d’une petite ville, mais le chef de la police (Michael Shannon) soupçonne un acte criminel.

Derrière toi

Deux jeunes sœurs découvrent que tous les miroirs de sa maison sont couverts ou cachés. Quand l’une des sœurs tombe sur un miroir dans le sous-sol, elle libère sans le savoir un démon malveillant qui avait hanté sa mère et sa tante il y a des années.

TV sur Blu-ray et DVD

À la recherche de l’Alaska (DVD)

La recherche de l’Alaska est racontée à travers les yeux de l’adolescent Miles «Pudge» Halter, alors qu’il s’inscrit dans un pensionnat pour essayer d’avoir une perspective plus profonde de la vie. Il tombe amoureux d’Alaska Young et trouve un groupe d’amis fidèles. Mais après une tragédie inattendue, Miles et ses amis tentent de comprendre ce qu’ils ont vécu.

Étape par étape: la septième saison complète (DVD)

Patrick Duffy et Suzanne Somers prouvent que le mariage et la vie de famille s’améliorent au fil du temps – et à mesure que leur couvée grandit – dans cette délicieuse comédie.